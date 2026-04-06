Концерт группы «Анимация» состоялся в московском клубе «Урбан» 28 марта 2026 года

Программа носила название «25 лет на бис». Двенадцать номерных альбомов, пара десятков клипов, участие в саундтреках нескольких популярных фильмов, сотни концертов, книга воспоминаний — таковы самые предварительные итоги этого четвертьвекового марафона. Впрочем, лидеру «Анимации» Константину Кулясову на регалии, судя по всему, наплевать. Отмечать круглые даты он предпочитает не словом, а делом. Выйдя на сцену, он принялся экспрессивно исполнять песню «Однажды», рьяно жестикулируя и направляя в галл мегатонны энергии. А вместо громких и пафосных приветствий просто поблагодарил зрителей за восторженную реакцию: «Спасибо большое!»

Во время песни «#непорусски» рвал меха баяна легендарный Рушан Аюпов, а публика его подбадривала: «Жги, Руша, жги!». Слова песни «Черта» зрители подхватывали с готовностью. И только тут Константин Кулясов скромно напомнил поклонникам: «Артисту можно хдопать». При этом он по-прежнему продолжал как бы оставаться в тени, демонстративно выдвигая на песне «Трамваи» на передний план гитариста Алексея Салеева.

Собравшиеся на концерт ценители группы «Анимация» были достойными ее учениками и,Ю в меру сил, пытались быть аниматорами. Во время песни «Не тороплюсь» активные зрители обильно распыляли по залу мыльные пузыри из специальных светящихся цилиндрических машин. Под «Танцевать» с балконов рассыпали по залу воздушные шарики, часть из которых моментально заполонили сцену, и музыканты тоде азартно включились в игру. Верх креатива — настоящий скелет, который, согласно песне «Родина», «штаны носил». Никакой трагедии в этом не было, потому что нежданный гость выглядел довольно бодро: зажигал у самой сцены и приветливо махал участникам группы костлявыми руками.

После песни «Дневник» Константин Кулясов наконец-то обратился к залу с развернутой речью. Признавшись, что она электричестве говорить особо не привык (то ли дело — акустики!), он назвал зрителей святыми людьми и поделился наблюдением, что за истекшие годы гендерный состав зрителей поменялся. Девушки начали активно ходить на «Анимацию» после песни «Ромашки» из альбома «Отрицательное время», которая тут же и была сыграна. Из этого же диска «Анимация» представила следом и «Сыну».

Под занавес концерта Константин Кулясов порадовал всех потрясающей историей. Музыканты никогда не уходят на бис — лишь делают паузу, преодолевая некий психологический рубеж выступления. За все истекшие 25 лет некто ни разу не ушел из зала во время этой паузы. Осечка случилась лишь недавно в Томске, когда сильно пьяный зрителей дремал, прислоненный к стойке бара. И во время речи вокалиста он просто развернулся и ушел. «Я даже на него не обиделся, - признался Константин Кулясов. - Могу его понять, потому что первые 16 лет существования «Анимация» была алкогольным кружком по интересам. И потом представьте — все полтора часа, пока шел концерт в Томске, мы просто мешали этому человеку спать».

Москвичи же, которые в отличие от того бедолаги, не перешли «грань душевности», оказались вознаграждены песнями «Керосиним» и «Штуки» с фрагментом из «Симоны» Владимира Кузьмира в исполнении Рушана Аюпова!