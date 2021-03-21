Как очистить садовые подушки? 5 шагов к чистой наружной мебели

09:13 21.03.2021

Подушки, используемые на открытом воздухе, являются теми аксессуарами, которые больше всего склонны к окрашиваниям и различным повреждениям.

Если оставить их на улице без должной защиты, в них соберется большое количество мусора и грязи. К счастью, существуют простые и эффективные способы ухода и поддержания наружных подушек в чистоте.

1.Инструкция производителя

Уход за подушками следует начинать с прочтения руководства от производителя. Большинство подушек снабжены специальными этикетками, которые дают четкое представление о том, какие материалы были использованы для их изготовления. Основная ткань обычно представлена разными типами винила, полиэстером или акрилом. Современные модели подушек имеют наволочки, которые легко снимаются в случае необходимости.

2.Сухая чистка подушек

Прежде чем начинать процесс очистки, важно убедиться, что весь мусор, грязь и пыль полностью удалены. Для этого удобно использовать пылесос или мягкую щетку. Если осталась грязь, которая не убирается сухим методом, можно попробовать удалить ее с помощью влажной тряпки.

3.Обработка раствором

Для начала необходимо поместить подушки на твердую поверхность. Не рекомендуется раскладывать их на газоне, поскольку трава может оставить зеленые следы. Затем необходимо сбрызнуть подушки теплой водой.

Чтобы удалить трудные пятня и загрязнения, понадобится обработка специальным чистящим раствором. Нужно добавить небольшое количество жидкого мыла в контейнер с водой и обработать этой смесью загрязненные места, используя щетку с жесткой щетиной. Очистку следует проводить до тех пор, пока на подушках не образуется толстый слой пены.

4.Тщательное смывание

После того как мыльная смесь впитается в подушки, необходимо тщательно ее смыть. Желательно использовать для этого шланг с высоким давлением воды, позволяющим максимально быстро и основательно смыть чистящий раствор.

5.Полноценная сушка

Если позволяет погода, подушки можно оставить на открытом воздухе, чтобы они высохли самостоятельно. Также можно поместить их в сушильную машину для ускорения процесса. Обязательно следует убедиться, что подушки высохли полностью, поскольку оставшаяся в них влага может спровоцировать появление плесени.

Помимо вышеуказанной инструкции по очистке подушек рекомендуется своевременно удалять свежие пятна при помощи чистящего раствора. Кроме того, желательно регулярно менять положение подушек, чтобы воздействие солнца было одинаковым. Перед наступлением холодного сезона подушки следует упаковать в вентилируемые мешки, которые позволяют воздуху проникать внутрь и предотвращать образование плесени.

