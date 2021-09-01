«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы

1 сентября вступил в силу закон о воспитании, который может лечь тяжелым бременем на плечи учителей, уже и так воющих волком от планов-конспектов

Первого сентября школьники и их родители ждут уже с содроганием. Речь сейчас даже не о пресловутой угрозе дистанционки, которая висит дамокловым мечом над всем и каждым. Просто с 1 сентября вступает в силу новый закон о воспитании, который может значительно усложнить жизнь учителям.

С одной стороны, по закону все выглядит «чинно и благородно». Программы для него разрабатывали целый год, и туда попадут социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, посещение театров, музеев, экскурсии и другие мероприятия. Их разрабатывали целый год, в программы войдут социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, посещение театров, музеев, экскурсии и другие мероприятия.

Материальным выражением этих новаций станет «Пушкинская карта», которая будет функционировать как раз с 1 сентября этого года. Напоминаем, что ее можно будет бесплатно оформить через Госуслуги любому школьнику. На депозит карты поступает 3000 рублей, которые можно потратить только на культурные мероприятия в музеях и театрах. Всего с программу включились более 1300 учреждений с 7000 мероприятий.

Итак, какие новшества ждут школьника по новому воспитательному закону? «С 1 сентября по закону в образовательную программу школы должны быть включены два новых документа. Первый – программа воспитания на основе примерной программы, разработанной Институтом стратегии развития образования. И второй – календарный план на основе примерного календарного плана, он подготовлен Минпросвещения. Он больше напоминает календарь памятных дат и немножко сейчас не соотносится с программой воспитания», — пояснил «Газете.Ru» эксперт аппарата Общероссийского Профсоюза образования Раис Загидуллин.

В связи с новым законом школы будут разрабатывать свои программы, а у директоров появятся советники по воспитательным вопросам. «В нашей школе состоялся Управляющий совет, где был представлен проект воспитательной программы. Сейчас мы вывесили его на свой сайт, чтобы получить отзывы, предложения, рекомендации от педагогического сообщества и родителей, внести коррективы и утвердить его», — рассказала депутат Мосгордумы, директор школы №2098 Надежда Перфилова.

Но тут встает закономерный вопрос: не ляжет ли отчетность об этих пунктах тяжелым бременем на плечи учителей, которые уже и так традиционно воют волком от планов-конспектов уроков и прочей бумажной волокиты. «А если это приведет к новой отчетности, к отчетам по мероприятиям, достаточно формальным, и это будет вызывать у детей аллергию, ничего хорошего из этого не выйдет», — тревожится и заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Опасения оправданны. Зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что из некоторых регионов уже есть жалобы на возросший объем работы. «К сожалению, мы уже сталкиваемся с жалобами. В некоторых регионах на должности помощников директоров по воспитательной берут, что называется, своих людей – родственников, еще кого-то, которые как раз нагружают учителей лишней отчетностью», - заявил депутат.

Да и никто не отменял извечного российского принципа «гладко было на бумаге да забыли про овраги». «Его (закон — прим. KM.RU) принимали наспех, так как было поручение президента. Есть проблемы, которые, вероятно, будут решать депутаты Госдумы VIII созыва. Нужно убрать бюрократическую волокиту, а воспитательная функция должна носить факультативный характер, за который государство может доплачивать», — пояснил парламентарий.