«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться

Надо признать - в борьбе за президентское кресло Лукашенко достал из раздутого им же огня все возможные каштаны. Он обхитрил всех. Но им же была допущена и фатальная ошибка – публичная фальсификация результатов выборов

Надо признать - в борьбе за президентское кресло Лукашенко достал из раздутого им же огня все возможные каштаны. Он обхитрил всех. Но им же была допущена и фатальная ошибка – публичная фальсификация результатов выборов

Лукашенко ожидаемо выиграл насквозь фальсифирированные (причем, похоже, с обеих сторон) то ли пятые, то ли шестые выборы. Они принципиально отличались от всех предыдущих тем, что в этой предвыборной кампании самое активное участие приняли сразу несколько крупных геополитических игроков – от Польши до Украины.

Ситуация на какой-то момент вообще была чревата международным военным конфликтом – Польша подтянула свои войска к границе Белоруссии, американцы заявили о переброске войск из Германии в Польшу, Белоруссия тоже развернула какие-то части на границе с Россией, а сама Россия провела внеплановые учения недалеко от белорусских границ.

Все геополитические соседи одномоментно заиграли и забряцали своими военными мускулами. В результате вся геополотическая архитектура безопасности, центром которой оказалась маленькая Белоруссия, претерпела необратимые изменения. Проанализируем, кто из акторов процесса выиграл и кто проиграл в этой «войне идей и мускулов».

Не будет мира под «минскими оливами»…



Лукашенко, несомненно, выиграл, доказав тем самым живучесть бессмертного афоризма Фазиля Искандера: «Власть – этот стол, из-за которого никто никогда добровольно не встает». Так и хочется добавить – и на который потом водружается гроб с телом потребителя яств.

Лукашенко продемонстрировал всем, что цепляться за власть он будет до предсмертного всхрипа. В принципе, в таком поведении нет ничего экстраординарного – это неотъемлимый элемент византийской политической культуры.

Жгучее желание цепляться за власть до последнего вздоха присуще всем без исключения национальным лидерам на всем пространстве СНГ – за исключением тех, кто продемонстрировал преданность европейскому вектору развития – президентам Украины, Грузии и всех стран Балтии.

Но надо признать и другое – в борьбе за президентское кресло Лукашенко достал из раздутого им же огня все возможные каштаны. Он обхитрил всех. Чего стоит эпопея с задержанием то ли наемников, то ли чоповцев, то ли вохровцев, то ли ихтамнетов (кремлевские эксперты уже не знают, как их назвать) в Минске накануне выборов.

Мантра о том, что Лукашенко подставили украинские спецслужбы, проведя операцию «Транзит», не выдерживает критики. Если кто-то здесь и провел операцию, то это сам Рыгорыч.

В результате Россия приобрела имидж «поставщика пушечного мяса», украинские спецслужбы доказали свою крутость, а «Дон Лука» получил вожделенное кресло. И кроме кресла, он получил поистине уникальную возможность «играть в наперсток» с кремлевскими башнями бесконечно долго. Арест и избиение журналиста Семена Пегова (вместо ожидаемой выдачи чоповцев) – лишнее тому подтверждение. И российских заложников он, похоже, отдаст России очень не скоро – от такого инструмента манипуляции большим соседом в Большой Политике не откажется никто и никогда. Тем более Лукашенко.

Но им же была допущена и фатальная ошибка – публичная фальсификация результатов выборов. Диктатор ведь не может победить просто так. Ему нужно не только «зачистить» реальных конкурентов, но и цифирью голосующих «расплющить» потенциальных. Вот и «расплющил». И объявленные 80% стали именно тем фитилем, который взорвал пороховую бочку общественного негодования. И народ вышел на улицы.

Это не только урок самому Батьке. Это урок всем, кто привык фальсифицировать выборы. А это в последнее время стало любимой забавой первых лиц многих ведущих стран планеты.

«Кремлевращение»: «теперь ты мне по жизни должен»



Самые тяжелые репутационные и геополитические потери на белорусских выборах понес Кремль. Практически на весь предвыборный период он оказался заложником батькиных козней, интриг и маниакальной подозрительности. Кремлевские политтехнологи в этой кампании совершили массу лихорадочных телодвижений, и ни одно из них нельзя назвать удачным – ни командировку чоповцев, ни реакцию на их арест, ни последующие мантры о том, что «никуда они от нас не денутся», ни торопливое поздравление Владимира Путина «Дона Луки» с очередным удержанием власти.

На самого Лукашенко все эти мантры и телодвижения не произвели ни малейшего впечатления. Он упорно играл свою игру, каждый раз опуская «кремленологов» ниже плинтуса. Не преминул пнуть Рыгорыч «кремлевских братьев» даже в своей «тронной» предвыборной речи.

Его отношение к «заклятым друзьям» из разных башен можно охарактеризовать культовой фразой рэкетиров 90-х: «теперь ты мне по жизни должен». И «по гроб моей политической жизни» будешь мне платить.

Я так понимаю, отдавать заложников–чоповцев никто никому пока не собирается. Российские вохровцы-ихтамнеты могут застрять в белорусских застенках надолго – пока Батька не выморозит у Кремля все необходимые скидки, бенефиции и преференции. А этот процесс может занять не один месяц.

Потерять лицо в политике несложно. Восстановить – гораздо тяжелее. И Кремлю теперь придется пройти до конца белорусский путь унижений и оправданий. Со всеми отсюда вытекающими.

Украина: слабая армия - сильная разведка



Когда спецслужбы России нашли в скандальном минском транзите «украинский след», кремлевские политтехнологи чуть не задохнулись от восторга. В соцсетях стала активно муссироваться версия о том, что теперь–то Евросоюз внезапно прозреет и поймет, насколько неадекватно руководство Украины, решившееся стравить другие соседние страны и чуть не вызвавшее локальный военный конфликт в регионе. Но скорее всего эти претензии и аргументы не произведут на архитекторов безопасности Евросоюза ни малейшего впечатления.

Все кремлевские мантры о том, что украинская провокация должна быть рассмотрена на Совбезе ООН и на саммите Евросоюза, скорее всего так и останутся «влажными геополитическими мечтами» (как любят говорить в курилках Старой площади).

Несмотря на все свои кровавые фортели, Украина строго придерживается европейского «цивилизационного» пути развития – со сменяемостью лидеров, видимостью демократии, прочими евроценностями. И посему ей в глазах евроинтеграторов позволено ВСЁ. Кроме того, этот вырванный из объятий России кусок Русского мира в их смысловой парадигме служит естественным геополитическим щитом Европы от огромного, опасного и непредсказуемого соседа.

И если на Украине даже возродится фашистский режим (что в определенном смысле уже произошло) – им будет прощено и это: чем бы дитя не тешилось, лишь бы от России спасало. Ну а спецслужбы Украины (которые, кстати, никогда не были слабыми) лишний раз подтвердили свой имидж искушенных интриганов на политическом поле. И их внушительный последний список успешных спецопераций (начиная от организации и проведения майдана, кровавого обнуления народных восстаний в Одессе и Харькове, нейтрализации всех знаковых героев Сопротивления в Донбассе, устранения Немцова под стенами Кремля) пополнился еще одной международной акцией.

Что характерно: СБУ на территории России (и даже возле Кремля) проворачивает свои дела как у себя дома. Но ни одной операции российских спецслужб на территории Украины я что-то не припомню. Это же не на «Гелентвагенах» по Москве кататься и не баулы с деньгами по «малинам» таскать. Так что кое в чем нашим рыцарям плаща и кинжала не помешало бы брать с них пример.

Польский фактор: «от можа до можа»…



Несомненным политическим бенефициаром «белорусской картофельной революции» (как ее издевательски называют в Кремле) стали основные авторы планируемого переворота – Польша и Литва.

Именно в Варшаве и Вильнюсе (не исключено, что под чутким руководством креаторов из Вашингтона) разрабатывались все массовые акции «протеста и непослушания» – как до выборов, так и после.

Совершенно напрасно потерпевшие интеллектуальное фиаско кремленологи утверждают, что «ляхи и литвины» действовали по украинской майданной методичке.

Во-первых, по этой методичке уже были успешно свергнуты действующие режимы в целом ряде стран на пространстве СНГ – от Грузии с Киргизией до Украины. Значит, не так уж она плоха. Во-вторых, сами кремленологи свою «антимайданную методичку» написать так и не сподобились. В-третьих, целый ряд новых внедренных и обкатанных на минских площадях майданных ноу-хау говорит о том, что процесс теоретизации майдана пребывает в стадии активного развития. И сейчас, глядя на Белоруссию, проводники идеи «Великой Польши» испытывают необыкновенный душевный подъем. Нечто подобное они испытывали во времена бурных акций, сокрушивших советский строй польской «Солидарности», возглавляемой Лехом Валенсой.

Пока еще в Варшаве и Вильнюсе не придумали четкой и достаточно масштабной идеи, способной всколыхнуть все белорусское общество до самых основ. Идея «Великой Польши от моря до моря» прекрасно ложится на душу живущим в Белоруссии этническим полякам, но не самим белорусам.

Хотя с точки зрения «мягкой силы» польский образ жизни и польские ценности стали чрезвычайно привлекательными если не для миллионов, то для сотен тысяч белорусов. И, судя по темпам прогресса адептов польско-литовской «мягкой силы», уже не за горами время, когда последователями Леха Валенсы специально для белорусов будет придумана ясная и понятная идеология, за которую люди пойдут умирать на баррикады или устроят всебелорусскую забастовку протеста.

Чем на это ответит Кремль, так и не создавший за четверть века для граждан собственной страны привлекательной национальной идеи?

Посмотрим…