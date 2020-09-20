Лучшие представители современного российского спорта

14:01

Российский спорт сейчас переживает не лучшие времена: многочисленные допинговые скандалы, обыски, отстранения, еще и коронавирус

Однако, несмотря на все злоключения, есть у нас в стране спортсмены, которые продолжают завоевывать медали крупнейших мировых и европейских соревнований, иногда выступая при этом под нейтральным флагом.

Сегодня речь пойдет о летних видах спорта. К сожалению, Олимпийские игры 2020 года были перенесены, но мы надеемся, что в 2021 нашим спортсменам удастся побороться за призовые места.

1. Никита Нагорный и Артур Далалоян



Российские спортивные гимнасты. Абсолютные чемпионы мира 2019 и 2018 годов соответственно, неоднократные призеры чемпионатов мира в отдельных гимнастических видах. На чемпионате мира 2019 года Никита и Артур своими выступлениями помогли сборной России завоевать золото в командных соревнованиях, чего не происходило на протяжении 28 лет. Артур и Никита могут выполнять сложнейшие элементы и на равных бороться с лучшими представителями мировой спортивной гимнастики. Примечательно и то, что гимнасты показывают удивительную стабильность: в многоборье у них практически нет провальных видов.

2. Ангелина Мельникова



Российская спортивная гимнастка. Конечно, в современной спортивной гимнастике наши спортсменки находятся немного в тени. Сейчас на мировой арене лидирует американская сборная во главе с Симоной Байлз. Но среди российских гимнасток ближе всех к призовым местам всегда находится Ангелина Мельникова. Бронзовая призерка чемпионата мира 2019 года в женском многоборье, на этом же чемпионате помогла завоевать нашей сборной серебряные медали в командных соревнованиях. Среди всех спортсменок Ангелина показывает наиболее стабильные результаты во всех видах гимнастических упражнений. И все это в 20 лет. Если перенесенные олимпийские игры все-таки состоятся, то наша Ангелина вполне в состоянии побороться за призовые места.

3. Сергей Шубенков и Мария Ласицкене



Представители опальной легкой атлетики. Одни из немногих российских спортсменов, допущенных к мировым соревнованиям. На последнем чемпионате мира в Дохе в 2019 году Сергей Шубенков завоевал серебро в своей дисциплине – бег на 110 метров с барьерами. На этом же чемпионате Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту и завоевала титул чемпионки мира уже в третий раз. К сожалению, ей не удалось побить мировой рекорд и установить новый, хотя Маша была к этому близка.

Если все сложится удачно, то на предстоящей олимпиаде и других соревнованиях мы можем рассчитывать на высокие результаты наших легкоатлетов.

4. Сборная России по синхронному плаванию



Здесь сложно выделить отдельных спортсменов, потому что синхронное плавание – это командная работа. Российские синхронистки побеждают на мировых соревнованиях уже около 20 лет, практически не оставляя никому шансов.

Фото со страницы сборной России по синхронному плаванию в Facebook

Одними из самых титулованных синхронисток являются Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, которые долгое время выступали дуэтом. Наталья несколько лет назад покинула большой спорт, а Светлана Ромашина продолжает выступать в паре со Светланой Колесниченко. Вместе они завоевали золото на последнем чемпионате мира. Конечно, от наших синхронисток в будущем мы ждем только победы.

5. Сборная России по художественной гимнастике



Как и синхронистки, представительницы художественной гимнастики на протяжении многих лет никому не отдают пальму первенства. Имена российских художественных гимнасток продолжают греметь на весь мир.

На последнем чемпионате мира гимнастки из России уступили первое место только в групповых упражнениях с 5-ю мячами. В остальных групповых и одиночных видах наши девушки неизменно на первом месте. В индивидуальных состязаниях в мире нет равных нашим девочкам, Дине и Арине Авериным.

6. Виктор Минибаев и Александр Бондарь



Еще один вид спорта, где российские спортсмены показывают высокие результаты, – прыжки в воду. На Олимпийских играх в 2012 году россиянину Илье Захарову удалось обойти непобедимых китайцев в прыжках с трамплина. Сейчас наиболее высокие результаты показывают Минибаев и Бондарь, выступающие на 10-метровой вышке. Спортсмены успешно соревнуются с лучшими представителями прыжков в воду – китайцами и англичанами. Виктор и Александр являются регулярными участниками прыжковой Мировой серии, куда приглашают только лучших.

На последнем чемпионате мира мужчинам удалось завоевать серебряную медаль в синхронных прыжках.

7. Евгений Рылов, Антон Чупков



И другие российские пловцы. На последнем чемпионате мира по плаванию Евгений Рылов выиграл золото в плавании на спине на дистанции 200 м. Антон Чупков занял первое место на дистанции 200 м брассом. Кроме того, на этой дистанции Антон установил мировой рекорд.

Результаты, показанные ребятами на последних соревнованиях, позволяют рассчитывать на призовые места в соревнованиях предстоящих.

8. Юлия Ефимова



Известная российская пловчиха. Трехкратная олимпийская призерка, шестикратная победительница чемпионатов мира. Несмотря на большое количество результатов, Юлия не останавливается на достигнутом и продолжает участвовать в соревнованиях.

Фото со страницы Юлии Ефимовой в Instagram

На последнем чемпионате мира Юлия стала победительницей на дистанции 200 м брассом и завоевала два призовых места на других дистанциях. Является обладательницей всех рекордов России в плавании брассом. Поэтому будем ждать от Юлии высоких достижений и на будущих соревнованиях, если они состоятся.

9. Сборная России по пляжному футболу



В отличие от сборной России по традиционному футболу, российские пляжные футболисты добиваются более достойных результатов на протяжении уже нескольких лет. Россияне дважды становились победителями и бронзовыми призерами чемпионатов мира. Так, например, в 2019 году «пляжники» взяли бронзу чемпионата мира. Кроме того, сборная России по пляжному футболу является неоднократным победителем и призером Евролиги, Кубка Европы и Межконтинентального кубка.

10. Сборная России по фехтованию



Фехтование, конечно, не самый популярный в России вид спорта, однако наши спортсмены-фехтовальщики также показывают довольно высокие результаты на различных международных соревнованиях. Особенно ярко в последнее время выступают российские саблистки. Наверняка многим знакомы имена Софьи Великой и Яны Егорян, призерок и победительниц чемпионатов мира и Олимпийских игр в индивидуальных и командных соревнованиях.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что российские спортсмены остаются лидерами во многих видах спорта: становятся чемпионами, занимают призовые места и показывают отличные результаты, чего желаем им и в будущем. Вперед, Россия!

