«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
Сейчас в России сложилась странная ситуация, когда толпы людей занимаются непонятно чем. Они прячутся за громкими формулировками: «самозанятый», «свободный график», «удаленная работа», жалуются на постоянное безденежье. В СССР такое было невозможно в принципе.
Войну тунеядцам объявил ровно полвека назад президиум Верховного совета РСФСР, приняв указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». С 4 мая 1961 года осуждению по статье 209 УК РФ подлежали все те, кто не работали более 4-х месяцев. Исключение делалось разве что для женщин с малолетними детьми на попечении.
«Совершеннолетние трудоспособные граждане, не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность — честно трудиться по своим способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, привлекаются по решению исполнительного комитета районного (городского) Совета депутатов трудящихся к общественно полезному труду на предприятиях (стройках), расположенных в районе их постоянного места жительства или других местностях в пределах данной области, края, автономной республики», — следовало из текста указа.
Наказание было довольно суровым. Например, жители Москвы и области подлежали высылке из столичного региона на срок от двух до пяти лет. При этом и имущество их могли конфисковать как нажитое нечестным трудом. Особую значимость приобрел такой вот хлесткий лозунг: «Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!» В общей сложности с 1961 по 1965 год по этой статье осудили 37 тыс. человек.
Вся степень презрения сознательных советских людей выражалась даже в аббревиатуре, которой клеймили тунеядцев — БОРЗ - «без определенного рода занятий». Понятно, что не желающих работать с полным правом именовали «борзыми», а следили за ними общественные суды, потому что обычных уже на всех не хватало. Из побочных эффектов такой ситуации: процветало доносительство, ибо «бдительные» соседи считали своим долгом «стучать» на прохлаждавшихся граждан.
Под ярлыком «тунеядство» оказывались самые разные категории граждан — проститутки, воры, фарцовщики, алкоголики, предприниматели, диссиденты, монахи и… поэты. «Иосиф Бродский, Иосиф Бродский за тунеядство был осужден, лауреатом стал Иосиф Бродский и чек в Стокгольме ему вручен», - эти слова питерской группы «НОМ» из песни «Дедушкин табак» довольно точно характеризуют происшедшее с нашим нобелевским лауреатом, которому сейчас установлен памятник в Москве на Новинском бульваре. Опального поэта сослали на 5 лет в архангельский совхоз Даниловский собирать урожай. А вот как сам Бродский описывал свое безработное положение в рождественском стихотворении «Речь о пролитом молоке»:
Ах, проклятое ремесло поэта.
Телефон молчит, впереди диета.
Можно в месткоме занять, но это
— все равно, что занять у бабы.
Потерять независимость много хуже,
чем потерять невинность. Вчуже,
полагаю, приятно мечтать о муже,
приятно произносить «пора бы».
Кстати, о доносительстве… Именно от стукачей пострадал актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни». Артист очень сильно не приглянулся участковому, говорившему прямо: «Ты тут в кино, понимаешь, снимаешься, живешь один в 25-метровой комнате, а я с семьей на 18 метрах теснюсь. Но если захочу — посажу тебя». И ведь сдержал слово — едва актер уволился с работы. После этого Годовиков пошел по наклонной, был не раз судим…
Благодаря ответственности за тунеядство целое поколение наших лучших рок-музыкантов стало, с легкой руки Бориса Гребенщикова, именоваться «Поколением дворников и сторожей». Именно на таких неквалифицированных должностях им приходилось зачастую трудиться, чтобы не попасть под статью. Хотя были и другие варианты. Например, Виктор Цой трудился кочегаром, а Константин Кинчев вообще сыграл главную роль в фильме «Взломщик».
Может, стоит вернуть отмененную в роковом 1991-м ответственность за тунеядство, чтобы подвигнуть нынешних «героев Ютуба» к настоящим свершениям?
Комментарии читателей Оставить комментарий
А,кто будет содержать их в тюрьме с их охраной и ЖКХ по безграничным рыночным ценам??!
Самое смешное то, что сейчас снова продвигают идею статьи о "тунеядстве" и кто??? Воры, казнокрады, депутаты, единоросы.
Не секрет, что 90% единорогов вообще в жизни и минуты не работали. Актёры, тележурналисты, адвокаты, спортсмены, а ещё и "космонавтка" которая кстати всю жизнь просидела в депутатском кресле СССР а потом буржуазной ГД, и палец о палец в жизни не ударила.
Как символичен для страны в которой 70% за чертой бедности более 25 миллионов безработных закон о тунеядстве...осталось только им принять закон, что мы им обязаны ещё и почки сдать.
В рыночной экономике ГМК несёт формальную ношу ответственности ..как умеет.Охраняя интересы рантье и пр. успешных в рыночных отношениях которые не работают а, сидят на иждевении у трудящихся через обладание активами ипр.Сознательные пролетарии стремятся бастовать но,голод не тетка и штрейкбрехеры (ещё и завозные гмк)им в этом мешают ,не дают налаживать нормальный свободный труд без обремения -изятия невидимой рукой рынка части прибавочной стоимости из их труда на дворцы бени фициара,яхты с рыбками и безграничные получки их ночных сторожей оборотней в погонах и без ..
Жить в обществе и быть от него свободным невозможно..любой тунеядец должен что то есть ,пить и где то жить за чей то счёт .Или деградировать и умирать под забором создавая проблемы обществу,неся моральный вред ипр являясь почвой для криминального ,опасного для общества поведения Нахлебники сидящие на шее жён ,детей,родителей ь,мужей,любовниц и любовников несут в себе и распространяя вокруг негативные бацилы паразитизма .Кто не работает то не ест .Развитие технологий даёт возможность массам несовершенных созданий Божиих жить не работая но,это ведёт не всегда но,часто к деградации личности ,поражению ей окружающих , ее социальной опасности .Жто про социализм где человек человеку друг товарищ и брат (в целевом идеале конечно).но,Есть два мира -еще т.н.рыночный где кто не работает тот ест и сама работа для масс является дефицитом на рынке за которым порой людям приходится стоять в очередях полжизни ,причем работа на дядю на его яхты с рыбками который в целях минимизации оплаты ,своих издержек на работников создаёт(по возможности) дополнительно искусственный (к естественному в рыночной экономике)дефицит рабочих мест ,увеличивая эксплуатацию уже работающих (причем чужими руками наемных управляющих) ,человек человеку конкурент ,до последнего конкурента а,что,там и как побежденный так или социально психологически конкурент будет делать под забором победителей не волнует .Оне изначально заточены на любое рыночное деяние и его последствия ведь личные интересы выше общественных ,и да
Правильно, кому какое дело. Не работает и не надо.
Тунеядцы нам не враги, но хлеб трудовой от них береги!