Пятьдесят лет назад в СССР был принят указ о борьбе с тунеядцами. Вся степень презрения к ним выражалась даже в аббревиатуре БОРЗ - «без определенного рода занятий»

Сейчас в России сложилась странная ситуация, когда толпы людей занимаются непонятно чем. Они прячутся за громкими формулировками: «самозанятый», «свободный график», «удаленная работа», жалуются на постоянное безденежье. В СССР такое было невозможно в принципе.

Войну тунеядцам объявил ровно полвека назад президиум Верховного совета РСФСР, приняв указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». С 4 мая 1961 года осуждению по статье 209 УК РФ подлежали все те, кто не работали более 4-х месяцев. Исключение делалось разве что для женщин с малолетними детьми на попечении.

«Совершеннолетние трудоспособные граждане, не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность — честно трудиться по своим способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, привлекаются по решению исполнительного комитета районного (городского) Совета депутатов трудящихся к общественно полезному труду на предприятиях (стройках), расположенных в районе их постоянного места жительства или других местностях в пределах данной области, края, автономной республики», — следовало из текста указа.

Наказание было довольно суровым. Например, жители Москвы и области подлежали высылке из столичного региона на срок от двух до пяти лет. При этом и имущество их могли конфисковать как нажитое нечестным трудом. Особую значимость приобрел такой вот хлесткий лозунг: «Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!» В общей сложности с 1961 по 1965 год по этой статье осудили 37 тыс. человек.

Вся степень презрения сознательных советских людей выражалась даже в аббревиатуре, которой клеймили тунеядцев — БОРЗ - «без определенного рода занятий». Понятно, что не желающих работать с полным правом именовали «борзыми», а следили за ними общественные суды, потому что обычных уже на всех не хватало. Из побочных эффектов такой ситуации: процветало доносительство, ибо «бдительные» соседи считали своим долгом «стучать» на прохлаждавшихся граждан.

Под ярлыком «тунеядство» оказывались самые разные категории граждан — проститутки, воры, фарцовщики, алкоголики, предприниматели, диссиденты, монахи и… поэты. «Иосиф Бродский, Иосиф Бродский за тунеядство был осужден, лауреатом стал Иосиф Бродский и чек в Стокгольме ему вручен», - эти слова питерской группы «НОМ» из песни «Дедушкин табак» довольно точно характеризуют происшедшее с нашим нобелевским лауреатом, которому сейчас установлен памятник в Москве на Новинском бульваре. Опального поэта сослали на 5 лет в архангельский совхоз Даниловский собирать урожай. А вот как сам Бродский описывал свое безработное положение в рождественском стихотворении «Речь о пролитом молоке»:

Ах, проклятое ремесло поэта.

Телефон молчит, впереди диета.

Можно в месткоме занять, но это

— все равно, что занять у бабы.

Потерять независимость много хуже,

чем потерять невинность. Вчуже,

полагаю, приятно мечтать о муже,

приятно произносить «пора бы».

Кстати, о доносительстве… Именно от стукачей пострадал актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни». Артист очень сильно не приглянулся участковому, говорившему прямо: «Ты тут в кино, понимаешь, снимаешься, живешь один в 25-метровой комнате, а я с семьей на 18 метрах теснюсь. Но если захочу — посажу тебя». И ведь сдержал слово — едва актер уволился с работы. После этого Годовиков пошел по наклонной, был не раз судим…

Благодаря ответственности за тунеядство целое поколение наших лучших рок-музыкантов стало, с легкой руки Бориса Гребенщикова, именоваться «Поколением дворников и сторожей». Именно на таких неквалифицированных должностях им приходилось зачастую трудиться, чтобы не попасть под статью. Хотя были и другие варианты. Например, Виктор Цой трудился кочегаром, а Константин Кинчев вообще сыграл главную роль в фильме «Взломщик».

Может, стоит вернуть отмененную в роковом 1991-м ответственность за тунеядство, чтобы подвигнуть нынешних «героев Ютуба» к настоящим свершениям?