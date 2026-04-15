Джин-Тоник «PRO100, ч. 2. Погромче» (интернет-релиз)

Исполнитель: Джин-Тоник, Название: «PRO100, ч. 2. Погромче», Стиль: рок, Год: 2026

Как мы уже писали, свой новый новым альбом «PRO100» климовский «Джин-Тоник» его на две части. Первая, вышедшая несколько месяцев назад, включала только старые песни в более приджазованных аранжировках. Называлась она «Потише», поэтому логично было ожидать продолжения «Погромче» - и с исключительно новыми песнями. Так оно и получилось.

Несмотря на полновесное электрическое звучание, звук во второй части все равно теплый и ламповый, с обилием духовых инструментов и задушевных интонаций. Именно такое звучание идеально подходит для разоблачения очередного жупела современной ситуации — искусственного интеллекта. Песня как раз на эту тему «Чат ДжиПиТи» и открывает «Аогромче». Но лидер «Джин-Тоника» Кирилл Кухаренко не спешит никого обличать, а, напротив, объясняет неумеренное распространение нейросетей и голосовых помощников отсуствием нормальных мозгов. С юмором, но метко он это доказывает тем, что «умный дом» стал уже гораздо умнее его жителей, которые задействуют мощные ресурсы ИИ лишь для просмотра котиков и генерирования «слона в бигуди».

Причины такого расклада «Джин-Тоник» пытается исследовать в песне «Матрица». Причем Кирилл Кухаренко так и не дает однозначного ответа на вопрос — страшная реальность вокруг — это и есть сама Матрица или мы просто имели неосторожность невовремя проснуться. Но в любом случае в песне дан уместный совет держаться за то, что уже есть.

А есть нормальные человеческие отношения между мужчиной и женщиной, которые в песне «Галилей» объясняются с помощью физических терминов и причудливых ассоциаций со староверами и плоскоземельшиками. И тут становится ясно, что интеллектуальный коллапс, красочно описанный в «Чате ДжиПиТи», самому «Джин-Тонику», к счастью, пока не грозит. Связано это, видимо, потому, что музыканты предпочитают, как следует из песни «Не унывай», не слать проклятья несовершенному миру, а пытаются менять себя изнутри.

