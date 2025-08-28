Биртман feat. Гарик Сукачев «Полетела» (интернет-сингл)

Биртман feat. Гарик Сукачев «Полетела» (интернет-сингл)

Исполнитель: Биртман feat. Гарик Сукачев, Название: «Полетела», Стиль: дворовый романс; Год: 2025

Группа «Биртман» какое-то время интриговала мистификациями с якобы возвращенными песнями мифического барда Зиновия Биртмана. Но в итоге музыканты расширили радиус действия и стали создавать в своих песнях некий обобщенный образ эпохи Застоя. А теперь они нащупывают новую «золотую жилу», не просто стилизуясь в том числе и под ныне здравствующих музыкантов, но и привлекая их самих для пущего эффекта к записи.

Новинка от «Биртмана» «Полетела» получилась в духе дворовых романсов Гарика Сукачева. Сюжет непритязателен: свободолюбивый герой отмахивается от притязаний заботливой мамаши и пускается во все тяжкие, заводя романы и участвуя в бурных попойках. И как тут, скажите на милость, было обойтись без Гарика Сукачева, который не только смачно исполняет свою партию, но и велит музыкантам «жечь», вокалисту «Биртмана» Дмитрию Бертману — поддавать жару, а вослед юности дерзко кричит: «Хрен удержишь». Идеальный тандем — мы требуем продолжения банкета!

