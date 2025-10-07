Курьерам-мусульманам запретили перевозить свинину и алкоголь
Духовное управление мусульман России решило официально разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.
На сайте управления появилась специальная фетва — религиозно-правовое заключение в исламе, изданное признанным религиозным авторитетом муфтием. В новой фетве впервые подробно разъяснены правила работы курьеров и сотрудников логистических служб согласно нормам шариата.
Согласно решению Совета улемов от 24 сентября 2025 года, мусульманам запрещено перевозить товары, относящиеся к категории «харам». В список запретных попали алкогольные напитки, азартные игры, предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Исключение составляют случаи, когда подобные грузы доставляются с целью утилизации.
В то же время фетва допускает работу курьеров с грузами, происхождение и состав которых им неизвестны, например с закрытыми коробками. Если курьер не осведомлен о содержимом и не имеет намерения перевозить запретное, такая доставка грехом не считается.
Совет также уточнил, что если в одном заказе присутствуют как дозволенные, так и запретные товары, но большинство из них относятся к категории «халяль», доставка возможна, однако часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для «очищения заработка».
В документе приводятся ссылки на аяты Корана и хадисы, подтверждающие недопустимость участия мусульман в обороте спиртного, свинины и предметов идолопоклонства.
Я не понял насчет когда продукты обычные и халяльные. Как будет выявляться соотношение первых и вторых, которых больше? То есть курьер своими не очень чистыми руками будет их перебирать? Может еще и попробует на вкус?
Хочется поинтересоваться, а как эта "фетва" соотносится с кодексом законов о труде РФ?
Отказ от выполнения заказа - повод для увольнения. И с чем уволенный пойдет в суд? С "фетвой"?
Хотя с другой стороны мигрантам и так почти везде запретили работать в доставке, а после этой "фетвы" выгонят и оставшихся. Никому проблемы на ровном месте не нужны.
Да мы не огорчимся, если они не будут работать курьерами. Мы даже не огорчимся, если они все свалят на свою историческую родину.Еще и ров на границе выкопаем, чтобы не лезли. Чище только станет в стране и порядка больше будет.
А,,, ночью, можно
Так в России свинина везде, в каждом мясном продукте, будь то пицца, или ещё чего-нибудь не перекус. А ещё харам надо сделать не только на алкоголь и синину, но и на всю шйтанскую технику: автомобили, автобусы, метро, компы, смартфоны-телефоны. Халяльное передвижное средство для мусульманина это ишак и лошадь. Так всегда было. Всё остальное от шайтана.
А водку они хлещут только в путь. Знаю не по наслышке. Очень уважают анашу, свинину тоже уплетают, когда мулла далеко.
Так что все эти потуги очередного религиозника просто пук ради пиара. А пиар, он ведь тоже от шайтана. Пиар - это гордыня, это выпячивание своего я, своего эго, самолюбование. Все одним миром мазаны. И когда клоуны начинают просто кривляться, делать глупые ужимки вместо того, чтобы в тонкостях постигать мастерство манипулирования сознанием, это уже даже не смешно. Это говорит об их лености и тупости их паствы (стада).