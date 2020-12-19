Аллергия на друга. Что нужно делать

21:23 19.12.2020

Аллергией называют патологический, качественно измененный ответ тканей на взаимодействие различных инородных веществ, называемых аллергенами

Эта особенность заключается в иммунной реакции, связанной с возникновением специфических антител. Они после связывания с антигеном, которым в данном случае является белок животного, приводят к освобождению различных веществ – медиаторов воспаления.

Таким образом, животный антиген распознается организмом аллергика как токсин или патоген, несмотря на то, что он действительно безвреден для людей, не страдающих аллергией. В результате ошибочного диагноза происходит ненужная, очень сильная защитная реакция организма, которая наносит большой вред здоровью.

Как она формируется?



С распространяющейся тенденцией к приобретению домашних животных также становится все более распространенной проблема возникновения аллергических реакций на них. Ставя домашних животных на второе место виновников аллергии сразу после пылевого клеща. Самыми сенсибилизирующими животными являются морские свинки (самцы) и кошки, затем — лошади, мыши, хомяки и собаки.

Вопреки общепринятым мнениям и теориям, которые распространяют информацию о различных типах пород, предназначенных для аллергиков из-за отсутствия шерсти, не сама шерсть является виновником проблем с аллергией. Наибольшим источником аллергических реакций является эпидермис животных, их слюна и моча, потовые и сальные железы - в зависимости от вида.

Аллерген распространяется животными при лизании на поверхности шерсти. Частицы слизи высыхают, а содержащиеся в них аллергены становятся летучими. Они попадают в дыхательную систему и, следовательно, в организм. А перхоть находится на последнем месте среди аллергенных факторов.

Опасны для аллергиков также различные виды птиц: попугаи, канарейки и племенные птицы (голуби, куры, утки), шерсть — овечья, козья и верблюжья, а также меха других животных.

Причиной аллергического воздействия являются содержащиеся в них белки, являющиеся ферментами, ответственными за образование нежелательных реакций.

Необходимым условием для развития сенсибилизации и последующего развития симптомов заболевания является наличие в окружающей среде аллергенов. Вероятность возникновения сенсибилизации с последующим развитием сопутствующих симптомов (астмы и ринита и др.), увеличивается при непосредственном контакте с животным и совместном проживании с ним. Но следует иметь в виду, что к возникновению аллергической реакции подвержены также те, кто находится в помещениях, где присутствует аллерген. Аллергены встречаются в местах, где теоретически животные не бывают. Их присутствие обнаруживается в обивках и помещениях общественных мест и даже новых зданий или больниц.

Собака или кошка?

Самая сильная и наиболее распространенная аллергия сразу после морской свинки — это аллергия на кошку. Несмотря на численное превосходство собак, обитающих в домах, именно кошки относятся к числу животных, которые чаще всего вызывают нежелательные реакции. Проведенные исследования также показывают, что спектр реакций и симптомов среди людей, страдающих аллергией на кошек, также сильнее и больше по отношению к тем, у кого аллергия на собак. Одним из факторов, которые предрешают это, является тот факт, что кошачий аллерген более интенсивен, чем собачий, и вызывает более серьезные реакции. Он сохраняется в квартире, где кот находился еще долгое время после того, как его вывели.

Существует мнение, что белые кошки менее сенсибилизированы. Дело в том, что белки, содержащиеся в шерсти белой кошки, несколько отличаются от белков цветных кошек. Известно также, что они более чувствительны к животным мужского пола, активным в гормональном плане, поэтому стерилизация самцов является одним из способов нейтрализации агрессии аллергенов.

Что касается собак, в вопросе вызова аллергической реакции важна их порода. Наиболее аллергенными являются породы, выделяющие большое количество слюны (мастино неаполитано, бульдоги и др.). Самыми безопасными породами считаются собаки типа: басенджи, пудель, китайская хохлатая, бишон кудрявый и йоркширский терьер. К сожалению, как мы уже упоминали, нет абсолютно неаллергенных пород, и, как говорят скептики, самым безопасным питомцем будет черепаха!

Симптомы аллергии



При выборе домашнего животного стоит предварительно провести тесты на аллергию, чтобы проверить вашу предрасположенность к аллергии. Тем не менее, даже отрицательный результат не гарантирует, что у вас не будет аллергии на нашего питомца через некоторое время. Когда тест окажется положительным, он не должен преувеличивать возникновение аллергии, а лишь свидетельствует о предрасположенности, которая может никогда не развиться.

Появление самих симптомов зависит от многих факторов, таких как индивидуальная предрасположенность, интенсивность аллергенов в окружающей среде, иммунитет организма и т.д. Бывает и так, что уже диагностированная аллергия спонтанно исчезает или переходит в латентное состояние.

Наиболее распространенными симптомами аллергии являются конъюнктивит, астма, аллергический ринит, крапивница и другие кожные симптомы. Установлено, что среди пациентов, страдающих аллергией на животных, статистически у 5% развивается конъюнктивит, у 9% экзема, у 27% насморк и у 78% астматические недуги. В результате местного воздействия аллергена, например, лизания животным, возникает крапивница и невротический отек. В крайних случаях в результате укуса также происходят анафилактические реакции.

Постоянное воздействие аллергенов усиливает симптомы сенсибилизации и приводит к развитию аллергического воспаления в дыхательных путях. Отсюда выраженная тяжесть аллергических симптомов у людей, живущих с животными. Наличие животных в домашних условиях у детей, страдающих аллергией на астму, вызывает увеличение частоты респираторных симптомов — более частые простуды, кашель, более мелкое дыхание.

С одной стороны, удаление животного приводит к улучшению самочувствия, уменьшает симптомы гиперактивности бронхов, поэтому многие врачи рекомендуют такой способ поведения при проведении десенсибилизирующей терапии. С другой стороны, по-прежнему появляются новые теории об аллергии, в которых рекомендуется подвергать детей воздействию аллергена уже с первых дней жизни. Благодаря этому организм вырабатывает на отдельные аллергены адекватные антитела.

Как помочь себе?



Прежде чем вы решите приобрести нового домочадца, стоит заранее установить контакт с животным и посетить прежнее место его пребывания. Затем вы получаете возможность индивидуально противостоять аллергену и определить, вызывает ли выбранная вами порода нежелательные реакции. Если аллергические симптомы очень выражены и свидетельствуют о том, что реакция может представлять опасность для здоровья, вам может потребоваться расстаться с домашним животным. Однако, если симптомы не ухудшаются, можно попытаться использовать ряд решений, которые устранят негативные симптомы.

Для этого необходимо применить несколько основных правил:

животное не должно допускаться в вашу спальню и, тем более, возможность находиться в кроватях;

уменьшайте количество тканей, на которых оседает пыль: занавески, ковры, мягкая обивка;

регулярно убирайте квартиру, используя пылесосы с фильтрами Hepa, удаляйте пыль с мебели;

часто стирайте постельное белье, покрывала и обивку;

проветривайте помещения;

строго соблюдайте личную гигиену; не касайтесь лица руками при контакте с животными, мойте руки и лицо после игры с питомцем и не позволяйте лизнуть вас по лицу;

применяйте препараты, нейтрализующие сенсибилизирующие вещества и средства, подавляющие выработку аллергенов;

при принятии решения о владении собакой следует учитывать, что суки менее аллергены, чем собаки;

собаку следует чаще купать или ополаскивать, а в случае кошки — протирать влажной тканью;

кошачий ящик для мусора следует мыть сразу после использования;

аллергический человек не должен контактировать с собачьими и кошачьими чашами, ошейником, поводком или мордой;

при наличии грызунов (морских свинок, хомяков и др.) клетки не должны находиться в комнате аллергика.

Страдающий аллергией человек не должен участвовать в гигиенических процедурах, связанных с уборкой ящиков для мусора, террариумов грызунов или логов собак и кошек, а также избегать контакта с аллергеном в максимальной степени.

Всегда обращайтесь за консультацией к аллергологу и соблюдайте его рекомендации по возможному лечению.

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