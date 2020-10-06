Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова

14:07

Руководитель и владелец ряда крупных предприятий транспортно-логистической сферы услуг в прошлом, а ныне успешный московский чиновник — Максим Ликсутов

Его имя напрямую связано с огромным количеством преобразований в функционировании столичного транспорта — Максим Ликсутов возглавляет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры немногим меньше десяти лет.

Детские годы и первые шаги в карьере



Родился Ликсутов Максим Станиславович (р. 1976) в семье заводских рабочих. Ещё до рождения сына родители переехали из-под Тулы в Эстонию, город Локса, где Станиславу Ликсутову предложили должность главного инженера только что построенного местного судостроительного завода. Максим — единственный сын, но не единственный ребёнок в семье Ликсутовых: сестра Максима до сих пор проживает в Таллине.

Своё детство Максим провёл в Эстонии, в юности увлекался подводным плаванием и даже стал трёхкратным чемпионом республики по этому виду спорта. В юношеские годы Максиму удалось завести очень продуктивное знакомство: сосед по дому и предприниматель Сергей Глинка предложил юноше поучаствовать в организации бизнеса по транспортировке российского угля в таллиннский порт. Ликсутов Максим на предложение согласился и достаточно быстро освоил переговорные навыки, наладив процесс очистки и перевалки угля — это и стало отправной точкой в стремительной карьере молодого человека.

Партнёры и карьера в бизнесе



В скором времени компаньоны знакомятся с Рустамом Аксененко, сыном министра путей сообщения России. Партнёры взяли на реализацию грузы, за доставку которых в порт Таллина владельцы не смогли внести оплату. Тогда, в 1999 году, Максим Ликсутов стал главой МТК «Иристон-Сервис» — до этого начинающий бизнесмен уже входил в руководство эстонской компании «Ворлд Вайд Инвест АС».

Основным видом деятельности «Иристона» стали железнодорожные грузоперевозки: Ликсутов всеми силами пытался реализовать простаивающие после распада СССР мощности. Затея увенчалась успехом: в скором времени компания заимела миллионные обороты и стала крупным игроком на рынке железнодорожных перевозок.

В начале 2000-х интерес к организации транспортных перевозок компаниями Ликсутова и Глинки проявляют два российских бизнесмена угледобывающей промышленности Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Партнёры решают расширить транспортно-логистические возможности компаний Ликсутова и Глинки, образовывая новое предприятие «ТрансГрупп АС» — оператора железнодорожных грузоперевозок с собственным парком. Именно наличие своего парка позволило «ТрансГрупп» за короткий период стать одной из крупнейших российских транспортных компаний. К 2004 году в собственности компании было 5 тысяч вагонов, хотя изначально их количество исчислялось парой десятков.

Созданная компания постепенно становилась акционером машиностроительных и вагоноремонтных заводов, что в конце концов привело к созданию «Трансмашхолдинга», объединившего по началу в себе 10 машиностроительных предприятий. Сегодня компания является одним из крупнейших предприятий по производству подвижного состава для железных дорог и городского транспорта.

В это время Максим Ликсутов занимается развитием сотрудничества с РЖД: с этим связаны эксперименты подконтрольных Максиму Станиславовичу предприятий по перевозке пассажиров (запуск первой частной электрички в России был организован именно компанией Ликсутова). Итогом стало создание компании «Аэроэкспресс», куда Ликсутов Максим Станиславович был приглашён на должность генерального директора в 2009 году.

Московский чиновник



Говорят, именно грамотное руководство на посту генерального директора «Аэроэкспресса» отметилось московскими представителями высших органов власти: всё дело в том, что проводимое премьер-министром Владимиром Путиным совещание при участии главы РЖД, мэра Москвы и ряда других крупных чиновников окончилось поездкой делегации на детище Ликсутова — аэроэкспрессе. Проект показался властям удачным, а молодой бизнесмен — подходящим для решения насущных проблем. Уже через месяц, 29 апреля 2011 года, Ликсутов был приглашён в состав советников мэра Москвы Сергея Собянина.

6 декабря 2011 года Ликсутов Максим Станиславович был назначен лично Сергеем Собяниным на должность начальника Дептранса. Как объяснял Сергей Семёнович, это решение было принято исходя из личных достижений Ликсутова и большого опыта работы в транспортно-логистической сфере. Немногим позже, в декабре 2012 года, Максим Ликсутов получил должность вице-мэра Москвы по вопросам развития транспорта и транспортной инфраструктуры. Этот карьерный рост был неожиданным: изначально в мэрии было принято решение о разделении должностей главы Дептранса и заместителя мэра между Максимом Ликсутовым и Николаем Лямовым, но последний за быстротекущими изменениями уже не поспевал.

Заместитель мэра и руководитель Дептранса Максим Ликсутов воплощает в жизнь концепцию комфортной городской среды, работая над зонированием парковочных пространств, повышением средней скорости на столичных дорогах, преобладанием общественного транспорта и каршеринга над личными автомобилями и развивая велосипедизацию среди населения, подкрепляя последнее личным примером.

Российское гражданство и эстонская жена



С 2005 по 2011 год Ликсутов Максим Станиславович был гражданином Эстонии, но с поступлением на должность государственного служащего от эстонского гражданства, как и от части активов, пришлось отказаться. Будучи акционером многих транспортных компаний, Ликсутов был вынужден передать некоторые активы партнёрам по бизнесу, чтобы не допускать конфликта интересов. Также часть капитала отошла его жене после развода: по этой причине новость о бракоразводном процессе прессе нередко подавалась как фикция. Сами бывшие супруги от этих слухов открещиваются.

После завершения всех сделок по передаче активов Максим Ликсутов попал на 157-е место в рейтинге Forbes. Тогда его состояние оценивалось в 650 млн долларов, в 2019 году чиновник задекларировал доход в 39,5 млн рублей, ему принадлежит три земельных участка, несколько мотоциклов и автомобиль класса люкс.

Есть дети, два сына, оба рождены в браке с Татьяной Ликсутовой. По состоянию на 2020 год не женат, в романах замечен не был. Во времена супружеской жизни Ликсутовы неоднократно отмечались в СМИ как одна из самых красивых пар среди представителей московской мэрии.

Сейчас Татьяна Ликсутова занимается инвестициями и ресторанным бизнесом в Таллине. Она — бывшая эстонская топ-модель русского происхождения. Светскую жизнь не ведёт, на публике появляется редко.

Максим Ликсутов в социальных сетях не зарегистрирован, но ведёт свой блог на сайте московского гортранса, где высказывается на тему проблем и перспектив столичного транспорта. Блог стал способом общения с населением в пандемию, и после снятия ограничительных мер не перестал выполнять этой функции.