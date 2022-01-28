Улица маршала Конева в Праге, или История с комментариями

В то время как в РФ без особых проволочек массово устанавливают памятники чехословацким легионерам, в Праге не только демонтировали памятник маршалу Коневу, но и снабдили пояснительными табличками дома в районе Прага-3 на улице, носящей его имя. ФОТО

После того, как весной 2020 года в районе Прага-6 был демонтирован памятник маршалу И.С. Коневу, власти чешской столицы заявили, что не будут переименовывать улицу Конева в районе Прага-3. Но дабы следовать «исторической справедливости», под табличкой с названием улицы поместили ещё одну табличку, рассказывающую о том, чем прославился умерший в 1973 году советский маршал.

Самое интересное, что из пояснительного текса сделать однозначные выводы человеку, плохо знакомому с биографией Конева, очень непросто. С одной стороны, там указывается, что войска Конева вошли в Прагу в мае 1945 года, что чехами должно восприниматься положительно, но затем сообщается, что Конев участвовал в подавлении венгерского восстания в 1956 году, чуть ли не лично спровоцировал Берлинский кризис 1961 года, в результате чего немецкую столицу разделили стеной на две части и, наконец, патронировал разведывательную деятельность перед вторжением Советской Армии в Чехословакию в 1968 году.

По задумке составителей, из этого «исторически корректного» текста следует, что в 1945 году Конев боролся с нацизмом вместе со всем прогрессивным человечеством, но потом превратился чуть ли не в военного преступника, на совести которого подавление Будапештского восстания, кризис в Берлине и ввод советских танков в Прагу. И хотя он не участвовал в проведении операции «Дунай» лично, но незадолго до неё «патронировал разведывательную деятельность».

Пояснительная табличка на улице Конева. Фото с сайта idnes.cz

Действительно, в мае 1968 года маршал Конев в составе правительственной делегации прибыл в Чехословакию, но по свидетельствам самих же чехов, занимался тем, что участвовал в различных официальных мероприятиях совместно с чехословацкими военными. Если кто запамятовал, то ЧССР в 1968 году входила в Организацию Варшавского договора и визит советской делегации в союзную страну, да к тому же состоящую в едином военном блоке, если что и предусматривает, так уж точно не ведение разведки. Во-первых, этим занимаются совсем другие ведомства и структуры, а во-вторых, вряд ли 71-летний маршал, да ещё болеющий раком, был идеальной фигурой для сбора разведданных. Советской разведкой руководили не дураки, и они прекрасно понимали, что преступно глупо поручать осуществление сбора разведданных Коневу и членам его делегации, постоянно находящихся на виду у чехословацких официальных лиц.

Более того, Конев давно должен был находиться на пенсии, особенно с учетом смертельного заболевания, но из уважения к его былым заслугам маршала не отправляли в отставку, а использовали его авторитет для укрепления межгосударственного сотрудничества. Поручая, например, совершать ни к чему не обязывающие визиты в братскую тогда Чехословакию или другие страны соцлагеря, для укрепления «более тесного взаимодействия» с дружественными армиями. То есть визит Конева весной 1968 года выглядел скорее всего так – приехали, посидели на нескольких совещаниях с чехословацкими военными, обсудили «текущую политическую обстановку», провели какие-то протокольные мероприятия, затем банкет-другой, после чего отбыли восвояси.

И в-третьих - а какие разведданные могла собирать советская делегация, которую «патронировал» Конев? Вне всякого сомнения, ГРУ и без Конева и сопровождающих его лиц знало абсолютно всё как о чехословацкой армии, так и о её вооружении, ведь большая его часть поставлялась в ЧССР из СССР или производилась там по советской лицензии. На высшие командные посты в чехословацкой армии однозначно назначались офицеры, чьи кандидатуры рассматривались в том числе и в Москве. Так какие разведанные мог собирать престарелый маршал и его сопровождение? Как советским танковым частям лучше выйти к Праге? Да он это прекрасно знал ещё в 1945 году.

И не надо думать, что подобные визиты «старших товарищей» в страны, находящиеся в орбите влияния одной из сверхдержав, что-то из ряда вон выходящее. Давно не секрет, что, например, практически на всех высших командных постах бундесвера находятся офицеры согласованные, а нередко и утвержденные в Пентагоне. Точно так же в Пентагоне прекрасно осведомлены о состоянии бундесвера и о его вооружении, и поэтому когда американская военная делегация приезжает в ФРГ, только сумасшедший или сторонник теории заговоров будет утверждать, что она прибыла туда для сбора разведданных.

Но так как историю пишут победители, а Чехия себя считает как минимум «попутчиком» победителей в Холодной войне, то из-за этого и появляются безумные таблички на улицах чешской столицы. Ну а как, кроме как безумием это назвать? Дескать, название улицы, так уж и быть, мы менять не будем, но пусть все знают, кто такой был Конев и чем он «прославился». Он лично не участвовал в операции «Дунай»? Не беда, он приезжал накануне ввода войск стран ОВД в Прагу, значит, приезжал для разведки. Не был замечен в сборе разведданых? Ну и что? Не собирал лично – значит, патронировал. Доказательства и документы? Да зачем они нужны, и так всем всё давно известно. К тому же документы не предоставляет российская сторона, что лишний раз говорит о том, что русским есть что скрывать.

Не совсем понятно, почему Минобороны РФ обязано открывать архивы по требованию каких-то иностранных граждан, к тому же из страны НАТО? И уж совсем непонятно, почему спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны освободителю и почетному гражданину Праги И.С. Коневу вдруг потребовалась защита… в Праге? Почему чехи вдруг дружно заговорили о том, что армия Конева вошла в уже освобожденную Прагу, где немецких войск практически не осталось. Оказывается, их героически вышибли оттуда восставшие пражане и… власовцы! Вот, оказывается, кто освободил чешскую столицу, а маршал Конев вроде как и ни при чем. Пришел на всё готовое и загрёб жар чужими руками.

Такая версия очень нравится европейским переписывателям истории, вот только сразу же возникает ряд вопросов.

Если немцев в Праге не было, то кто тогда подбил танк лейтенанта И. Гончаренко в центре Праги 9 мая 1945 года? И в боях с кем погибли ещё 19 солдат, похороненные вместе с Гончаренко на Сметановой площади в Праге после её окончательного освобождения? А откуда взялись десятки могил советских солдат на Ольшанском кладбище, с одинаковыми датами смерти – 9 и 10 мая 1945 года?

Похороны погибших красноармейцев в Праге, май 1945 года. Стоп-кадр с YouTube

Автору этих строк неоднократно приходилось бывать в Праге, и один раз, в самом центре города, удалось обнаружить могилу военнослужащего РККА Белякова. К сожалению, имя, отчество, звание и дата смерти на постаменте не указаны. Сразу обратило на себя внимание, что с постамента исчезла табличка, видимо, с более точными данными, и в рамках декоммунизации с памятника была убрана красная звезда. Ну что тут сказать? Это очень по-европейски. Теперь даже могилы погибших за чужую свободу советских солдат обязаны выглядеть максимально «политкорректно» и не раздражать просвещенных, культурных европейцев красными звездами и прочими символами «тоталитаризма».

© Александр Плеханов

Благодаря «Обобщенному банку данных Мемориал» на сайте Минобороны РФ удалось установить, что в боях за Прагу погибли два военнослужащих по фамилии Беляков. Один, рядовой Беляков (имя и отчество так и остаются неизвестными), похоронен на Лютеранской площади - и именно об этой могиле шла речь. А второй, сержант Михаил Петрович Беляков 1926 года рождения, погиб 9 мая 1945 года в Праге и похоронен на Ольшанском кладбище.

И вот после этого в чешское общественное сознание активно вдалбливается мысль, что Конев не освобождал Прагу, что никаких боёв за город части РККА не вели, потому что … уже не с кем было воевать! Дескать, немцы на тот момент из города «почти ушли». Вот только могилы погибших солдат РККА говорят совсем об обратном. Да и не стоит забывать, что освобождение Чехословакии не ограничивается 9-10 мая 1945 года, а началось ещё в 1944 году. И только в Пражской операции РККА потеряла 12 тысяч человек убитыми и более 40 тысяч ранеными. Потери совсем немаленькие и вполне сопоставимые с Афганской войной.

И как благодарность за это – демонтаж памятника Коневу и перенос его в «Музей ХХ века», где не исключено появление очередных «исторически корректных» табличек. Сюда добавим окраску в розовый цвет в 1991 году танка-памятника ИС-2 на Штефанковой площади, возведение рядом с ним «самопального» памятника Власову, а затем и полную ликвидацию памятника советским танкистам. Ну а вишенкой на торте стал двухметровый пенопластовый унитаз, установленный на постаменте памятника Коневу и мемориальная доска власовцам, открытая в районе Прага-13.

Стоп-кадр из видео

Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные «ценности» и глядеть в рот нашим многочисленным «партнёрам». Ну а как же иначе? Мы теперь члены одной большой европейской семьи, нас же все любят и хотят только добра. Как бабочки на беспощадное пламя факела, граждане экс-СССР кинулись приобщаться к «общечеловеческим ценностям», а оказалось, что их нет и в помине. А есть переписывание истории, оскверненные памятники погибшим солдатам в разных странах и двухметровый унитаз там, где раньше стоял бронзовый маршал Конев.

Но нам что в лоб, что по лбу. Вера в дружеские чувства соседей неискоренима, как людская глупость. После того как в Праге предельно ясно показали свои «дружеские чувства», уничтожив памятник советским танкистам и переименовав станцию метро «Московская» в Andel, в апреле 1999 года РФ и Чехия договорились о возведении мемориалов солдатам чехословацкого корпуса, погибшим на территории России.

Если бы речь шла о тех чехословаках, которые отдали свои жизни, сражаясь вместе с русской армией против Германии в Первой мировой войне, то это можно было бы только приветствовать. Но речь в данном случае шла о находящихся под французским контролем с 1918 года частях 40-тысячного чехословацкого корпуса, который через всю Россию ехал во Владивосток. Там он должен был погрузиться на корабли и отправиться во Францию. То есть на Западный фронт, для продолжения войны против Германии. Но вместо Западного фронта чехословаки в мае 1918 года подняли мятеж, чем очень поспособствовали началу кровопролитной и сверхжестокой Гражданской войны в России. В которой они ещё и приняли активное участие и оставили о себе весьма недобрую память в Поволжье, на Урале и в Сибири. Чехословаки неоднократно отметились массовыми казнями русских людей, насилием и ограблением страны. Помимо того что они грабили мирное население, они ещё вывезли в Чехословакию изрядное количество так называемого «золота Колчака». По мнению доктора исторических наук В. Сироткина, чехословацкие легионеры украли золота более чем на 1 миллиард долларов (по ценам середины 90-х годов).

И вот начиная с 1999 года, памятники чехословакам появились во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Пензе, Нижнем Тагиле, Красноярске, Миассе, Самаре, Кургане, Сызрани, Тюмени и Челябинске. И это перечислены только крупные города. На самом деле мемориалов установлено десятки, и их количество скоро может достигнуть отметки в полсотни и более.

Так как мы твердо следуем общечеловеческим ценностям с 1991 года, то может и нам начать вешать на чехословацкие мемориалы «исторически корректные» таблички? Чехи такие табличке вешают в Праге, даже не утруждаясь поиском доказательств разведывательной деятельности делегации Конева в мае 1968 года. Так что мешает повесить, например, такую табличку на памятник легионерам в Екатеринбурге: «После занятия города чехословаками 25 июля 1918 года в Екатеринбурге начались массовые казни, число погибших до сих пор неизвестно».

В принципе, такую табличку можно вешать едва ли не в каждом городе, где побывали чехословаки, так как весь путь легионеров отмечен зверствами и массовыми убийствами русских людей. Ну и непременным насильственным отъемом как частной, так и государственной собственности. Имеет смысл на каждой табличке упоминать и уворованное золото стоимостью больше миллиарда долларов.

Мы имеем полное право на исторически корректную оценку событий Гражданской войны, катализатором которой стал мятеж чехословацкого корпуса. Уже один этот эпизод должен закрыть любое обсуждение темы установки на территории России мемориалов тем, на чьей совести тысячи русских жизней. Чехословаки, вместо того, чтобы следовать во Францию или к себе домой, разожгли костер Гражданской войны и приняли в ней активнейшее участие. Какие после этого мемориалы?

Ну а раз они уже установлены, то не стоит прибегать к их варварскому сносу, как это любят делать «це-еуропэйци», а по примеру чешских «партнёров» установить на мемориалы таблички с «исторически корректным» разъяснением, кому именно в России ставят памятники после 1991 года. И за что. Как чехи имеют полное право обращаться с памятниками на своей территории, так и мы имеем такое же право это делать на своей.

Понятно, что историю пишут и переписывают победители и их «попутчики», но может, пора уже излечиться от синдрома навечно побежденных? Тем более, что Холодная война закончилась 30 лет назад. Может, пора уже реально встать с колен, а не пресмыкаться и не пытаться понравиться «партнёрам»? Ведь кроме плевков в лицо, ножей в спину, санкций, снесённых памятников, запрета выступать под национальной символикой на спортивных мероприятиях и прочего «джентльменского набора» изощренных унижений, мы от них всё равно ничего не получим и не дождёмся.

