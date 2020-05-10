Вместо памятника Коневу – унитаз

Как обычно, бурной реакции российских властей на этот смачный плевок всем нам в душу в святой день Победы ждать не стоит

Отдельно взятые чешские граждане весьма своеобразно «отметили» 75-летие Победы, установив на пьедестале демонтированного недавно памятника маршалу Коневу двухметровый пенопластовый унитаз.

Стоп-кадр из видео

Эта выходка неустановленных пока людей заставила даже старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа – инициатора сноса памятника Коневу – выступить с критикой унитазных умельцев. Хотя уж кому-кому, но не ему говорить слова осуждения, ведь во время демонтажа памятника советскому маршалу он цинично и глумливо написал пост, что Конева демонтируют потому, что он не соблюдал карантинный режим и не носил маску. Это лишний раз дает возможность оценить, какой дегенерат отвечает за район Прага-6.

И вот почему слова осуждения из уст этого господина выглядят, мягко говоря, малоубедительными. Ведь появление пенопластового унитаза на месте памятника Коневу – это вполне логичное продолжение того, что задумал и воплотил в жизнь пан Коларж. Демонтировать памятник - это была целиком и полностью его идея, усиленно «продавленная» через пражскую мэрию, ну а появление унитаза – это лишь продолжение всей этой истории.

Начиная с апреля текущего года, то есть менее чем за два месяца, пражские власти дали два раза повод говорить о недружественных выпадах в сторону России, граничащих с сознательной провокацией. Сначала в районе Прага-6 был демонтирован памятник Коневу, а буквально на днях в районе Прага-13 была открыта мемориальная доска, посвященная пособникам нацистов из Русской Освободительной Армии генерала Власова. А теперь, аккурат к 9 мая, появился и пенопластовый унитаз.

Пражская полиция заявляет, что разыскивает людей, изготовивших и установивших унитаз, но формально инкриминировать им ничего нельзя, так как они не оскверняли памятник по причине отсутствия такового. Но посыл акции с установкой унитаза именно 9 мая всем вполне понятен. Такова «благодарность» неких чешских граждан маршалу Коневу за освобождение Праги в мае 1945 года.

Справедливости ради стоит отметить, что в этот же день к постаменту пришли другие чешские граждане - с цветами. Именно один из них и вызвал полицию, обнаружив унитаз на постаменте, а к приезду полицейских другие пражане его сняли. Видимо, годы антисоветского промывания мозгов не отбили у некоторых чехов способности адекватно воспринимать историю, несмотря на её тотальное переписывание и извращение. Да и с совестью эти люди дружить пока что не разучились. Чего не скажешь о тех неизвестных, кто изготавливал, а потом никем «не замеченным» устанавливал на постамент почти двухметровый пенопластовый унитаз. Ну как тут не вспомнить известное выражение – а слона-то я и не заметил.

Ни одна видеокамера почему-то не зафиксировала, как злоумышленники тащили немаленький унитаз, который больше человека по размерам, и как водружали его на достаточно высокий пьедестал. Судя по всему, не без помощи лестницы.

Как обычно, бурной реакции российских властей на этот смачный плевок всем нам в душу в святой день Победы ждать не стоит. Российский МИД традиционно выразит протест, осудит данную акцию, и уже завтра все о ней забудут. Видимо, до следующей акции чехов, которые активно включились в борьбу с советскими солдатами, погибшими при освобождении их столицы. Три акции менее чем за два месяца – тут чехи впереди планеты всей.

Глядя на их унитазное творчество, понимаешь, что тысячи советских солдат, которые погибли в Чехословакии, отдали свои жизни за явно не братский народ. Некоторые представители которого зубоскалят над Коневым, переименовывают улицы и станции метро и водружают пенопластовые унитазы. Странно, что тот же пан Коларж пока не додумался до открытия на месте памятника настоящего сортира, хотя, может, у этого пана всё ещё впереди, и он ещё отметится громкими заявлениями и акциями, явно не способствующими укреплению российско-чешских отношений.

На деле же мы увидели плоды всех тех тридцати лет, за которые выросло почти два поколения молодых людей в Восточной Европе, которые считают советских солдат оккупантами, а СССР – исчадием ада. Как мы видим и понимаем, эти «новые европейцы» достаточно циничные, способные без малейшего зазрения совести глумиться над погибшими людьми и над их памятью, а дай им только волю, они не раздумывая возьмут в руки кувалды и ломы и начнут уничтожать все, связанное с советским прошлым. А власти, может, и не будут это прямо поощрять, пытаясь соблюсти хоть какую-то видимость цивилизованности, но и сильно запрещать не будут.

То, что было в Праге день назад, в юбилей великой Победы, это тот самый случай, когда паскудничает кто-то, но стыдно тебе. За тех двуногих выродков, кому доставляет удовольствие смачно плевать другим людям в душу, хотя давно уже нет той страны, сам факт существования которой их до сих пор выводит из себя. Давно уже нет многих из тех, кто дошел весной 1945 года до Праги и вступил на её улицах в бои, зная, что война уже закончилась. Но память о них не дает многим покоя и они борются с ней, прибегая к самым грязным и омерзительным приемам, после чего их и людьми-то назвать сложно.

Разве староста Праги-6 может претендовать на право называться адекватным человеком, после шуток про отсутствие маски у памятника Коневу? Нет, не может. Такому персонажу не руководить бы самым крупным районом чешской столицы, а в лучшем случае его ума и умений хватило бы на подметание какого-нибудь пражского сортира. Впрочем, если в возглавляемом им районе по улицам ходят люди с двухметровым унитазом – это уже говорит о многом.

Интересно, а не сам ли шутник пан Коларж отправил этих людей с пенопластовым толчком «отблагодарить» всех тех, кто потерял своих мужей, сыновей, братьев и отцов в последние дни войны в Европе? Кто отдавал свои жизни, воюя и погибая, между прочим, за чехов и за их столицу, а не за наши Смоленск, Вязьму или Тверь.

А нам всем может пора уже понять, что вот такие, как Коларж или те, кто водружал унитаз на пьедестал памятника маршалу Коневу, несмотря на весь их лоск европейской цивилизации, не достойны называться цивилизованными людьми? Да, они выросли на старинных, уютных улочках красавицы Праги, но в душе они есть и будут папуасами. Несмотря на пиджаки и галстуки, безупречную прическу и знание нескольких языков. И уж точно никогда они не должны восприниматься как братья, ведь это только они и никто больше сделали всё, чтобы таковыми для нас не быть.

Как бы это ни звучало обидно и больно, но все те так называемые братские народы, освобожденные нашим советским солдатом, за это освобождение его в лучшем случае не обзовут матерно и сквозь зубы. Могилами наших солдат усеяна вся Восточная Европа, а какую благодарность они заслужили? Пенопластовый унитаз?

Да к черту таких «братьев». Когда есть такие «братья», враги уже не нужны. Может, и нашему МИДу пора это понять, а не сохранять бесконечную любезность. Когда противоположная сторона откровенно и цинично плюет на всякие отношения и весьма доходчиво показывает, что видала она наших дипломатов, да и страну, в одном месте.

Которое вслух лучше не упоминать по морально-этическим соображениям.

И чем больше Россия будет проглатывать такие выходки, тем только хуже отношение будет к стране.

