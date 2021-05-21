Quetzalcoatl «Mictlan»

Quetzalcoatl «Mictlan»

Исполнитель: Quetzalcoatl, Название: «Mictlan», Стиль: дэт-метал, Год: 2020

Саратов - просто какой-то неиссякаемый кладезь дэт-метала. Когда «Изоляция Рекордс» выпускала несколько лет кряду плеяду групп начала 90х, казалось, что тогда в этих землях был какой-то аномальный всплеск столь неформатной музыки. Но нет, как показывает этот релиз, здесь все поставлено на более или менее регулярные рельсы.

Группа с труднопроизносимым названием Quetzalcoatl и гармоничной аббревиатурой QQ записала свое первое демо «Mictlan» уже в 2015-м. После этого решили вести отсчёт от одноименного себе полноценного альбома. Однако дотошные «изоляционисты» о подлинной пробе пера не забыли и решили ее издать — да как следует: ограниченным тиражом, с нумерованнымми экземплярами, приятным на ощупь буклетом и двумя разнокалиберными наклейками.

Стоила ли овчинка выделки? Безусловно. Группа удивляет с первых же аккордов какой-то мудреной технологией записи. Вроде бы тебя поначалу погружает в вакуум сырой гараж, но тут же появляются объемные партии гитар, хотя барабаны (компьютерные, впрочем) жужжат совершенно легкомысленным шмелем.

Вторая песня «Second Sun» - просто пиршество нестандартных эффектов. Казалось бы, вот вам глуховатая блэкушная мантра, но брутал резко отходит на задний план, когда начитает звучать лирическая партия фактически на чистом гитарном звуке. Небесное солнце всё-таки одержало победу над подземным - депрессивным.

А дальше в «Cyanide» страсти бушуют нешуточные хотя и техничнность тоже не хромает. Даже сплошной сигнальный скрежет в «Last Song» воспринимается не как должное, а с неизъяснимым восторгом. Плюс впереди ещё два концертных трека, остановившие не самые безнадёжные мгновения.

Альбом посвящен древним религиозным культам. И на фоне этого звериного разгула особенно трогательно смотрятся благодарность Михаилу Кругу, Аркадию Укупнику, Кларе Новиковой — новым божествам варварского пантеона, которых неблагодарная толпа ненароком спихнула с трона так же, как и древних истуканов.  

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