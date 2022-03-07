Алексей Горшенев пожелал всем на праздновании 10-летия «Тодда» «не загоняться»

Группа «Северный Флот» отметила 10-летие альбома «Короля и Шута» «TODD» концертов с этой программой в Adrenaline Stadium 5 марта.

Группа «Северный Флот» отметила 10-летие альбома «Короля и Шута» «TODD» концертов с этой программой в Adrenaline Stadium 5 марта.

Последний двухчастный альбом Короля и Шута «TODD» воспринимался как приложение к одноименной зонг-опере. Однако песни из него имели вполне самоценное значение. На финальном этапе своей биографии «Король и Шут» постоянно пробовал играть эти арии на концертах вживую. Запомнились весенний концерт в Лужниках в 2012м, где был показан видеоарт, и принял участие исполнитель вокальных партий Судьи из второй части Илья Черт (группа «Пилот»). А уже после премьеры Тодда группа сыграла весной 2013-го в Arena Moscow концерт с избранными номерами из «Тодда», в которых, наряду с музыкантами, приняли участие избранные актеры постановки.

После смерти Михаила Горшенева «Тодд» регулярно шел в форме зонг-оперы. Но в эпоху коронавирусных ограничений и судебных проблем с создателями гастрольной версии «Тодда», музыканты «Северного Флота», осуществляющие сопровождение официального спектакля, решили сделать концертную версию этих альбомов. Тем более, такие планы вынашивались ещё при жизни Михаила Горшенева.

Несмотря на то, что в «Cтадиуме» «Северный Флот» прошёлся по нервным точкам альбома и, в целом, соблюдал очередность этих арий в опере, на сцене в этот вечер творилась своя уникальная реальность. На экране появился смурной мультяшный Лондон с мясорубкой в качестве одной из деталей интерьера - и северный флот нруппа заиграла «Добрых людей». В этой песне «Северный Флот» справился своими силами, но уже в следующем номере к ним виртуально присоединился Михаил Горшенев в виде записи своего голоса. В «Пирожках от Ловетт» он тоже поучаствовал, а к музыкантам на сцене добавилась Лена Т в облегающем платье с разрезом, которая не только спела за рыжую подругу демона-парикмахера, но и энергично станцевала.

«Балладу о бедном цирюльнике» вновь сыграл «Северный Флот», ведь лидер команды Александр «Ренегат» Леонтьев неподражаемо исполняет ее не только в спектаклях но и на акустических сетах с Яковом Цвиркуновым. Чтобы ничего не отвлекало зрителей тот творящегося священнодействия, даже на экране воцарился на это время минимализм в виде тонущей в водоеме бритвы.

Зато «Праздник крови» являла собой торжество передовых технологий. Виртуальным был не только голос Михаила Горшенева, но и спавшего в первой части альбома за Судью Константина Кинчева. Забавно, что лидер «Алисы» присутствовал в виде анимационного героя в видеоряде в каком-то плавильном цеху среди свисающих с потолка цепей и отправляемых в топку скелетов.

Первое отступление от песенного порядка альбома произошло после этой композиции, когда автор музыки арии священника и цирюльника «Мой Бог» Алексей Горшенев ее и исполнил. Ещё одна Ловетт Юлия Коган спела ее партии в «Машине смерти», где вновь можно было услышать Михаила Горшенева, ну а Александр Леонтьев воспроизвел партии мясника.

Концертное представление «Тодда» стало одним из первых масштабных мероприятий, прошедших сразу после отмены ковидных ограничений. Эту тему затронул Яков Цвиркунов, признавшись, что музыкантам уже поднадоело за ответ сколько месяцев играть перед сидячем партером, поэтому предложил устроить месилово в располагающем к этому «Смертному приговору». Затея вполне удалась, а вернувшиеся Юлия Коган получила свою порцию зрительского почитания в «Признании Ловетт»: «Спасибо за то, что любите эту музыку так же, как и мы», - растрогалась она. Ну а Ренегат не менее пронзительно исполнил «Смерть на балу».

Плавный переход ко второй части альбома «TODD» «На краю» ознаменовался появлением Лены Т., спевшей в «Маленьком острове», «Неупокоенном» и «Христовой невесте». «Выход судьи» стал настоящим триумфом для Алексея Горшенева, который жестами продуманно обыграл пикантные строчки, вроде «после стольких отрубленных голов исчезает влечение полов». Он же поучаствовал в «Небесном суде» и «Почему ты жива». А его проникающий сквозь время и пространство дуэт с братом в «Священник ничего не скажет» вызывал ощущение мурашек по коже. Удивил и «Северный Флот», сыгравший не вошедшую в альбомы «Тодд» «Грехи» на фоне персоницифированных в виде отвратительных животных (жаба, свинья, осел и др.) смертных грехов на экране. Завершилось представление альбома-юбиляра песней «На краю» с голосом Михаила Горшенева.

Специальное отделение концерта включало в себя песни и из других альбомов «Короля и Шута» - «Мертвый анархист», «Исповедь вампира», «Медведь», «Дагон» и «Проклятый старый дом». «Спасибо, Горшок — это была песян о тебе!» - поблагодарил соратника после «Мертвого анархиста» Александр Леонтьев. Яков Цвиркунов пригласил всех на легальную постановку «Тодда» 1-2 июня в «Крокусе». «Остерегайтесь подделок!» - напомнил он о недавнем скандале с гастрольной версии спектакля. А Алексей Горшенев оставил всем крайне своевременное в эти непростые дни пожелание: «Не загоняйтесь!»