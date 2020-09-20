Некоторые любят покрепче

18:31

Несколько лет назад на российском рынке присутствовало большое количество подделок под известные фирмы

Поскольку теперь недостатка в подлинном товаре не ощущается, то и подделок стало гораздо меньше.

Между тем часть поставляемой в Россию французской парфюмерии производится в других странах на лицензионных производствах. Такие предприятия были построены в период кризиса перепроизводства (в 70-х годах) в странах с дешевой рабочей силой, в основном в Египте и Индии, при участии ряда известных французских компаний.

Внешне отличить египетский вариант от французского практически невозможно: на упаковке и той, и другой продукции указано made in France. Однако содержимое лицензионного флакона, по мнению экспертов, нередко отличается из-за несоблюдения египтянами необходимых технологических норм. Лицензионная парфюмерия поставляется в основном в Восточную Европу. Более того, одна из известных в России французских компаний даже направляет произведенную в Египте продукцию в ОАЭ, зная, что оттуда она наверняка попадет в Россию. Стоит, правда, отметить, что по лицензии изготовляются не новинки, а «старая» продукция. К тому же услугами третьих стран все-таки пользуются не все производители.

Продолжая разговор о качестве поставляемой в Россию парфюмерии, отметим другую, более серьезную проблему. По оценкам экспертов, примерно 30% имеющейся на российском рынке оригинальной французской продукции – с частично потерянными качественными характеристиками. Парфюмерия имеет ограниченный срок хранения (не более года), а некоторые фирмы поставляют в Россию «стоки» (то есть то, что не продано по окончании срока хранения). Причем это могут делать не только те, кто снабжает параллельный рынок, но и сами производители. Например: из России поступил крупный заказ, а на складе нет готовой продукции. Тогда парфюмерию перегоняют из другой страны, где возникло затоваривание. Российский климат, надо сказать, тоже не способствует сохранности парфюмерии: замерзнув во время транспортировки, она теряет свои свойства.

Успех той или иной парфюмерной марки в России во многом зависит от того, насколько хорошо ее удалось «раскрутить». Самый яркий пример тому – парфюмерия Salvador Dali. В Европе она не только не пользуется спросом, но и относится к продукции среднего класса. В России же Salvador Dali считается элитной.

Вообще, главная отличительная черта российского рынка – высокий спрос на ту парфюмерию, которая в Европе уже давно не продается. Например, Climat, Fidji, Tourbulens несколько лет назад были сняты с производства и выпускаются специально для российского рынка. Впрочем, излишний консерватизм демонстрируют в основном представительницы старшего поколения. Молодежь, напротив, любит пробовать новые запахи. И все-таки, по словам дистрибьютеров, в целом новинки в России раскупаются гораздо медленнее, чем в Европе.

Зато Россия – самый активный потребитель собственно духов. Европейские женщины уже давно перешли на туалетную воду (Eau de toilette) или в крайнем случае парфюмерную воду (Eau de parfum). В секторе дорогой парфюмерии на долю духов приходится около 40%, а 35% составляет парфюмерная вода.

Если европейцы любят духи в обычных флаконах, то наши дамы предпочитают их в виде спрея, ошибочно считая, что распыляющее устройство помогает экономнее использовать жидкость.

Другая особенность россиян – любовь к продукции малого объема. Если европейцы предпочитают ароматические жидкости в 100-миллилитровых флаконах, то у нас самая ходовая емкость – 30 мл. Для россиян главное – цена, а маленький флакон дешевле большого. Тогда как более прагматичные европейцы исходят из того, что каждый миллилитр жидкости, содержащейся в большом флаконе, стоит дешевле.

Именно любовь наших покупателей к парфюмерии в небольших емкостях сделала возможной торговлю в России так называемыми миниатюрами, флаконами по 4 мл. Миниатюры для продажи не предназначены – они выпускаются исключительно в рекламных целях. Обычно дистрибьютеры имеют право получить разнообразный рекламный материал (плакаты, тестеры, оформительские материалы, миниатюры) на сумму, равную 10-15% стоимости контракта. А поскольку российские дистрибьютеры обычно заказывают то, что можно продать, именно миниатюры составляют основу их заказов. Цену на такую продукцию они, естественно, устанавливают сами по собственному усмотрению.

Торговля миниатюрами стала в России чуть ли не самым выгодным делом в парфюмерном бизнесе. Налажены поставки этого товара из ОАЭ, а в России появился ряд продавцов, специализирующиеся исключительно на продаже миниатюр. Чтобы понять, сколько можно заработать, достаточно привести один пример: миниатюра туалетной воды Dolce Vita, допустим, в ОАЭ стоит около 1 доллара, в России она продается уже по 8-11 долларов. Флакон Dolce Vita емкостью 30 мл стоит в магазинах примерно 50 долларов. Достаточно простая арифметика показывает, какой процент получается с продажи миниатюр в России.

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