Провинциализация России

Олег Бондаренко: «Каждый человек хочет жить в прогрессивном государстве, чувствовать развитие. Если не гордиться освоением Космоса, то хотя бы пользоваться современными технологиями в быту. Увы, в нашей стране это становится всё сложнее»

Последние несколько месяцев думаю об этом. Именно так я могу охарактеризовать происходящее со страной в последние четыре года, прежде всего, в сфере науки, образования и технологий.

Регулярно путешествуя по миру, имея возможность сравнивать, всё чаще понимаешь, что прежний вполне себе справедливый замах РФ на передовые позиции остаётся в прошлом. Всё же это было ещё советское наследие.

И от того особенно грустно.

Свои обещанные самолёты МС-21 не летают. Имеющийся авиапарк зарубежных лайнеров всё более авариен. Последний отказ Red Wings от целого ряда маршрутов из-за аварийного Боинга тому подтверждение. И таких случаев, увы, будет всё больше. Насильная попытка заставить граждан покупать известного качества отечественные автомобили путём введения утилизационного сбора - жалкое и унизительное зрелище. Так конкуренцию не выигрывают. Это прямой путь на Кубу, где основа автопарка до сих пор - американские машины конца 1950х.

«Замедление» и отключение ведущих мировых социальных сетей и стриминговых платформ в отсутствие достойных замен - путь к деградации возможностей познания и коммуникации.

Где хотя бы аналог Википедии? Разговоры про отечественный ИИ - из той же оперы. Нет такого количества контента на русском языке в интернете, потому естественным образом любой ИИ будет опираться на массив контента - который англоязычен.

В науке - основе будущего развития - всё очень грустно. Научные работы проверяются на признаки гостайны. Исследования в области гуманитарных наук затруднены различной степени маразма запретами. Изучения «недружественных стран» - под негласным запретом. Сравнительно спокойно себя чувствуют, разве что, исследователи древних цивилизаций, причём чем древнее, тем лучше.

В сфере образования правит бал торжествующий формализм.

Бессмысленные KPI. Например, в прошлом году Минобр опубликовал список гуманитарных специальностей, набор по которым было решено сократить даже на коммерческой основе. Но вот беда - в силу того, что образование в РФ уже давно носит преимущественно коммерческий характер, а дороже всего стоят по-прежнему гуманитарные направления, кто же будет убивать курицу, несущую золотые яйца?

Таким образом, многие вузы, дабы соответствовать новым критериям, просто увеличили до максимума набор 2025 года по данным направлениям, поскольку превышать лимит 2025 года, согласно приказу Минобра, уже нельзя. Так его и невозможно превысить - аудиторий не хватит, уже под завязку.

Это лишь несколько рандомных маркеров. На самом деле их гораздо больше…

Отказ завезённой бытовой техники работать без впн и всё подобное - также из этой серии.

Но каждый человек хочет жить в прогрессивном государстве, чувствовать прогресс и развитие, быть ему сопричастным. Если не гордиться освоением Космоса, то хотя бы пользоваться современными технологиями в быту.

Увы, в нашей стране это становится всё сложнее…