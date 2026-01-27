Провинциализация России
Последние несколько месяцев думаю об этом. Именно так я могу охарактеризовать происходящее со страной в последние четыре года, прежде всего, в сфере науки, образования и технологий.
Регулярно путешествуя по миру, имея возможность сравнивать, всё чаще понимаешь, что прежний вполне себе справедливый замах РФ на передовые позиции остаётся в прошлом. Всё же это было ещё советское наследие.
И от того особенно грустно.
Свои обещанные самолёты МС-21 не летают. Имеющийся авиапарк зарубежных лайнеров всё более авариен. Последний отказ Red Wings от целого ряда маршрутов из-за аварийного Боинга тому подтверждение. И таких случаев, увы, будет всё больше. Насильная попытка заставить граждан покупать известного качества отечественные автомобили путём введения утилизационного сбора - жалкое и унизительное зрелище. Так конкуренцию не выигрывают. Это прямой путь на Кубу, где основа автопарка до сих пор - американские машины конца 1950х.
«Замедление» и отключение ведущих мировых социальных сетей и стриминговых платформ в отсутствие достойных замен - путь к деградации возможностей познания и коммуникации.
Где хотя бы аналог Википедии? Разговоры про отечественный ИИ - из той же оперы. Нет такого количества контента на русском языке в интернете, потому естественным образом любой ИИ будет опираться на массив контента - который англоязычен.
В науке - основе будущего развития - всё очень грустно. Научные работы проверяются на признаки гостайны. Исследования в области гуманитарных наук затруднены различной степени маразма запретами. Изучения «недружественных стран» - под негласным запретом. Сравнительно спокойно себя чувствуют, разве что, исследователи древних цивилизаций, причём чем древнее, тем лучше.
В сфере образования правит бал торжествующий формализм.
Бессмысленные KPI. Например, в прошлом году Минобр опубликовал список гуманитарных специальностей, набор по которым было решено сократить даже на коммерческой основе. Но вот беда - в силу того, что образование в РФ уже давно носит преимущественно коммерческий характер, а дороже всего стоят по-прежнему гуманитарные направления, кто же будет убивать курицу, несущую золотые яйца?
Таким образом, многие вузы, дабы соответствовать новым критериям, просто увеличили до максимума набор 2025 года по данным направлениям, поскольку превышать лимит 2025 года, согласно приказу Минобра, уже нельзя. Так его и невозможно превысить - аудиторий не хватит, уже под завязку.
Это лишь несколько рандомных маркеров. На самом деле их гораздо больше…
Отказ завезённой бытовой техники работать без впн и всё подобное - также из этой серии.
Но каждый человек хочет жить в прогрессивном государстве, чувствовать прогресс и развитие, быть ему сопричастным. Если не гордиться освоением Космоса, то хотя бы пользоваться современными технологиями в быту.
Увы, в нашей стране это становится всё сложнее…
Тут недавно озвучили цену этого аналога АН-2, самолёта Байкал. Хотя самолёта ещё нет, но цена уже есть - 200миллионов рублей.
Только четыре года, как плоховато стало?
А чо, в десятом году, например, пëрла отечественная продукция, особливо, высокотехнологичная, и реально конкурировала с западной?
Про МС-21 стенает!
А вот, опять же, к примеру, где-то, в 2005-м в ЛИИ - том, что в Жуковском, с крыла летающей лаборатории Ил-76 по указке "с большого верху" втихаря содрали реально прорывной авиадвигатель НК-93,... и "усё"!!!
Вообще-то, в авиапроме произошла целая серия подобных "убийств".
Никто даже и не пикнул!
Да иначе как-то и не бывает "на одной седьмой"!
Посмотрите любой телерепортаж про беспредел, например, в сфере ЖКХ.
Как местный пипл, типа, отстаивает свои права? Одни бабы, в основном, преклонного возраста митингуют! Остальным - пофиг.
Ну и? Чего может быть достоен такой народец?
Тут недавно ген.директор госкорпорации "Роскосмос" некто Баканов заявил, что мол масса двигателей ракеты 'Ангара" стала меньше на 15% благодаря внедрению аддитивных технологий. Почти 45% деталей теперь производится с помощью 3D-печати, что позволило оптимизировать ценообразование и повысить эффективность при выводе полезной нагрузки на орбиту.
А когда его спросили когда будет внедрена эта технология, он нисколько не стесняясь ответил, что запуск модернизированной облегченной ракеты "Ангара" по этой технологии планируется проводить только после 2035 года, аж через 10 лет.
Кто нибкдь понял что это было? Кого они водят за нос? Народ или конспирологических персонажей в Кремле? С таким темпами мы будем в заднице от всех космических держав мира. Денег нет? Вранье, рядом с президентом мешки денег - это олигархи-прихватизаторы, банкиры-паразиты, крипто-чиновники у которых денег куры не клюют! В 2035 году китайцы уже будут ходить по Луне, а российские умники в Роскосмосе продолжают дурачить людей и заниматься наглым трепом.
Неделю тому назад на weFurum в Давосе ну очень известная публика: Lagarde и лидеры Citadel & BlackRock рассуждали о будущем Запада и знаете, они проецируют его в 1920 -е на территории Германии.
Безработица, гиперинфляция, смена монетарной системы,войны, ...
Так РФ находится в гораздо лучшем положении.
Многие комментируют эти посиделки , послушайте
Странно, что большинство их обходят стороной
Большой вопрос, кто выживет в этой гонке на истощение .
Ну, начнет "космос нам по силам"... Тут есть некоторые сомнения. В 2025 году США провели 197 космических запусков, а Россия 17,столько же, сколько Новая Зеландия.Из достижений последних 25 лет - разбили аппарат о Луну и больше ничего.У нас космонавтика умерла, как и большинство достижений СССР.Так что понты - это именно про нас.