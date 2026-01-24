Два города в Мурманской области оказались почти полностью обесточены

© KM.RU, Алексей Белкин

Масштабный блэкаут произошел в двух городах Мурманской области, включая административный центр, из-за аварии. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Обесточенными оказались Мурманск и Североморск. По предварительной информации, отключение света произошло в связи с обрушением линии электропередачи (ЛЭП) под тяжестью накопившегося на фоне непогоды льда.

«В сетях произошло резкое падение напряжения, из-за чего без света и отопления остались жилые дома и объекты критической инфраструктуры», — цитирует публикацию Газета.RU.

Журналисты подчеркнули, что больницам пришлось временно перейти на режим работы с помощью генераторов.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 49 аварийных бригад и 83 единицы специальной техники. На фоне случившегося прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Специалистам предстоит дать оценку своевременности и адекватности мер по содержанию электросетей.

«Из Ленинградской области и Карелии организовали доставку пяти новых опор [ЛЭП]», — отметили авторы публикации.

Они уточнили, что к текущему моменту сотрудникам аварийных служб удалось восстановить электроснабжение всех котельных в регионе.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение
Споттинг в Домодедово © KM.RU, Роман Погодаев
В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока
Telegram/МИД РФ
Лавров заявил о риске разрушения НАТО
© РИА Новости Михаил Климентьев
Когда и если
Избранное
Тимур Халиуллин «От барокко до рока», 2 июля, «Органные вечера в Кусково»
Защищаем здания от огня: особенности систем пожаротушения
«Моральный кодекс» доказал, что вода камень точит
Sadless feat. ДМЦ «До рассвета» (Remastering 2024)
Действуй! «Отцы и дети» (интернет-сингл)
«Главный критерий войны или отдельной военной операции – ее политический эффект»
Освобождение: в Новый год без «Мемориала»
Кинопремьера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»: ты так любишь эти фильмы — мы вряд ли сможем быть вместе
Сергей Летов и Ёриюки Харада «Live»
«Иван-Кайф», 11 января, Кабаре-кафе «Бродячая собака» (Новосибирск)
Кинопремьера «Развод в стиле кунг фу»: она мужа двинет ногой
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации