Сифилис: от любви до ненависти

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Сифилис – болезнь любовных утех. Данное слово вселяет неподдельный страх в сердца многих ловеласов и современных куртизанок

Но так ли страшен черт, как его малюют? В данной статье будут рассмотрены история, причины возникновения и методы лечения сифилиса.

Сифилис – венерическое заболевание, характеризующееся поражением кожных покровов, оболочек слизистых, костной ткани, внутренних органов и нервной системы.

Происхождение названия и теории возникновения болезни



«Совсем юный свинопас по имени Сифил (в буквальном переводе с греч. – любитель свиней) усомнился в могуществе олимпийских богов, напрямую бросил им вызов, заявив, что земные цари намного богаче и сильнее. За подобную дерзость жители Олимпа покарали Сифила особым недугом» - так говориться в научном труде врачевателя 16 века Джироламо Фрокасторо (научные статьи и работы того времени плотно переплетались с религией и мифологией). С тех пор данную болезнь называют именем того свинопаса – сифилисом. До этого момента болезнь как только не именовали: немецкая болезнь, французская болезнь, люэс (с лат. – зараза).

Существуют три общепринятые теории возникновения сифилиса:

1. В настоящем виде данная болезнь существовала с незапамятных времен. В поддержку этой теории выступают записи таких врачевателей древности, как Авиценна, Гиппократ, Диоскорид, Цельс. Увечья, характерные для сифилиса, описаны в текстах Библии. Статуи и бюсты античного периода изображают людей с внешними признаками сифилитических поражений. Анализ костей, найденных в различных городах древности, жители которых стали жертвами различных стихий (Помпеи, Мохенджо-Даро), а так же костей, обнаруженных на раскопках стоянок людей бронзового века, выявил сифилитические преобразования.

2. Первые больные сифилисом появились на африканском континенте. Во влажной среде африканских джунглей со временем было обнаружено немало близких по природе к сифилису инфекций. По данной теории, массовое распространение болезнь получила благодаря воинам со странами африканского континента, но главная причина – работорговля. Чернокожие рабы Африки были в рабстве практически в каждом уголке земного шара.

3. Теория Нового Света – на данный момент самая распространённая гипотеза о возникновении сифилиса. Согласно ей, первые инфицированные сифилисом располагались на американском континенте. Матросы первооткрывателя Колумба, в данном случае, играли роль переносчиков. Именно от них сифилис попал в Европу, и распространился по старому свету. Утверждения противников теории о более ранних останках с изменениями костей, характерными для осложнения сифилиса, имели место до последнего открытия вирусологов, нашедших непосредственную связь главного возбудителя сифилиса – бактерии бледной трепонемы – с разновидностью трепонем южноафриканского региона. В костных останках более раннего периода присутствует штамм африканской трепонемы, который не передаётся половым путём.

Распространение сифилиса



Около трёхсот матросов из бывшей команды Колумба (уже зараженных сифилисом на тот момент) приняли участие в Первой Итальянской войне 1494 года на стороне Карла VIII. В те времена за армиями следовало огромное количество представительниц древней профессии с целью баснословных заработков, а так как сифилис передаётся преимущественно половым путем, то именно они и стали причиной массового распространения инфекции.

После поражения Карла VIII в 1496 году, инфицированные солдаты вернулись домой после долгого похода, положив тем самым распространение сифилиса в бывших странах-участницах данного военного конфликта: Францию, Италию, Швейцарию, Германию, Польшу. Затем, за считанные годы очаги инфекции вспыхивают и за пределами Европы: Африка, Юго-Восточная Азия, Турция, Индия, Китай.

Сифилис на Руси



Первый летописный случай заболевания сифилисом приходится на 1499 год, и после этого болезнь распространяется стремительно – различные случаи «прилипчивой» болезни фиксируются во всех волостях и уездах. Ко времени вступления на престол царя Ивана IV Грозного данный недуг был распространен настолько, что не избежал упоминания в Домострое – своеобразном семейном кодексе того времени.

К слову сказать, по мнению учёных историков, ссылающихся на документы того периода, сам Иван Грозный страдал от сифилиса. По их мнению, многие его решения в управлении государством (опричнина), чрезмерная жестокость и непостоянство характера являются последствиями поражений мозга, характерным для последних стадий болезни.

Одна из основных причин массового распространения сифилиса в те времена – церковное влияние. Болезнь рассматривалась как кара небесная за грехи прелюбодеяния, и поэтому ни в коем случае не допускалось принимать какие-либо шаги к исцелению.

Признаки и стадии болезни



1. Инкубационный период – симптоматика отсутствует.

2. Первичная стадия.

Характеризуется образованием твёрдого шанкра (язвы) на половых органах – половых губах у женщин, и головке полового члена у мужчин. Шанкр пропадает в период от двадцати дней до двух месяцев, но это не говорит об избавлении от недуга, а о его развитии в организме.

Данная стадия сопровождается:

• Воспалением лимфоузлов в паховой области.

• Увеличение температуры тела.

• Спазмами суставов и мышц.

• Бессонницей и быстрым утомлением.

• Снижением аппетита.

3. Вторичная стадия.

Возникновение высыпаний бледного характера по всему телу больного, включая стопы ног и ладони кистей рук. Сыпь не вызывает каких-либо болезненных ощущений, и может пропасть через 7-10 недель с момента появления. Данная стадия несёт в себе скрытую угрозу, поскольку в отсутствии лечения сифилис может протекать бессимптомно (за исключением сыпи, которая так же может пропасть) на протяжении трех – четырёх лет.

Специфическая сыпь на руках и ладонях. Фото с сайта ru.wikipedia.org

4. Третичная стадия.

На момент современности – крайне редко встречающаяся стадия у больных сифилисом в силу развития методов лечения заболевания. Возникает примерно на пятый год с момента проявления первых симптомов. На данной стадии болезнь поражает внутренние органы, вызывает постепенную гибель клеток спинного и головного мозга. Слабоумие и паралич – верные спутники последней стадии сифилиса.

Также на данной стадии может западать спинка носа, вызывая тем самым его провал. Из-за разрушения костной и хрящевой ткани носовой полости в центре лица может образоваться зияющее отверстие (данный признак был изображен на множестве картин и описан во многих трудах средневековья как предвестник неминуемой смерти больного).

Лечение сифилиса



Как уже упоминалось выше, церковь занимала главенствующие позиции во времена распространения сифилиса, и отсюда следует, что основной метод лечения на первых порах – молитвы и посты. Это не приносило совершенно никаких результатов – положительной динамики не наблюдалось.

Врачебная практика средневековья также была напрямую связана с церковью, но отдельные представители докторов всё же понимали несостоятельность такого союза, и действовали более научными методами (так они думали на тот момент времени). Весьма популярным лекарством в борьбе с сифилисом в средние века выступала ртуть. Доподлинно неизвестно, кто и почему стал применять метод лечения ртутью, но больных мазали ртутными мазями, делали ртутные инъекции, давали дышать парами ртути. От подобных манипуляций пациент умирал вследствие отравления организма.

Помимо лекарств на основе ртути использовались разные отвары из целебных трав, ванны на основе уксуса, и многие другие народные методы, не приносившие результатов.

До XIX века самым эффективным методом борьбы с сифилисом служила изоляция – после обнаружения болезни пациентов направляли в специализированные учреждения, где они находились под постоянным наблюдением. Затем, в 1905 году был открыт возбудитель болезни – бледная трепонема, а в 1928 году были проведены первые успешные испытания пенициллина – первого антибиотика, без преувеличения спасшего миллионы жизней, в том числе и больным сифилисом. Антибиотики и иммуностимуляторы – современные, а главное успешные способы лечения сифилиса, гарантирующие полное выздоровление.

Данный недуг никуда не исчез – «французская болезнь» существует и по сей день. Стоит помнить, профилактики сифилиса не существует, а самый надёжный метод контрацепции – презерватив, не даёт 100% гарантии против заражения. Отсюда следует, что наиболее верный способ избежать инфекции сифилиса – разборчивость в половых связях.

