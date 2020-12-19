Сколько хранить маринованное мясо?

18:00 19.12.2020

Чтобы мясо получилось по-настоящему сочным и вкусным, необходимо правильно его замариновать.

В специальном соусе кусочки настаиваются несколько часов, а потом отправляются на гриль. Но бывает такое, что необходимо сохранить заготовку на длительный срок. Но как долго она будет свежей?

Что и какие факторы влияют на срок хранения?



Практически у всего есть свой срок годности. Маринованное мясо – не исключение. На его срок хранения могут влиять различные факторы, которые обязательно нужно учитывать.

Вид. От этого пункта зависят все дальнейшие действия. Выбирать, конечно, лучше то, что больше нравится, но если отдых на природе запланирован еще не скоро, то стоит отдать предпочтение курице или свинине. Они портятся гораздо медленнее, чем говядина или баранина. Состояние – еще один основополагающий фактор. Мясо должно быть свежим, только в этом случае оно может сохраниться на долгое время. Если вы не умеете правильно оценивать его состояние, то лучше посоветоваться с профессионалами или узнать об этом самому. Иначе, можно выбрать негодное. Место хранения. Наиболее подходящее место – холодильник или морозильная камера, ведь именно там температура благоприятна для длительного хранения замаринованного мяса. Если туша слишком большая, то следует хранить ее в помещении с низкой температурой. Стоит учесть, что холодильник не всегда способен сохранить заготовку надолго, поэтому лучше следить за температурой и поддерживать её. Маринад. От него напрямую зависит срок годности. Маринад, так же как и мясо, должен быть свежим.

Покупая готовый замаринованный шашлык в магазине, лучше прочитать состав маринада, ведь он далеко не всегда бывает натуральным. Хотя благодаря различным добавкам, продукт хранится дольше.

Как хранить?



Мясо – скоропортящийся продукт, поэтому оно нуждается в особом хранении. Нужно помнить обо всех вышеперечисленных факторах, а также учесть следующие пункты.

Температура

Какая она должна быть? В холодильнике не должна превышать 5 градусов, а в морозильной камере может достигать и -20. Замороженная заготовка будет храниться до 3 месяцев, особенно курица и свинина, ведь там температура гораздо ниже, что позволяет замедлить все естественные процессы, протекающие в маринованных кусочках.

Сорт - Сроки хранения: В холодильнике (0-4 градусов) - В морозилке

Свинина - 7 дней - 2-3 месяца

Говядина - 3 суток - 1 месяц

Курица - 3 суток - 2-3 месяца

Упаковка

Чтобы заготовка не заветрелась в первый же день, нужно упаковать её в зип-пакет или специальную ёмкость с плотно закрывающейся крышкой (например, в контейнер). В полиэтиленовом пакете или в открытой таре будущие стейки или шашлык быстро потеряют свои вкусовые свойства. Необходимо проследить, чтобы упаковка не была разбита или порвана. Лучше всего положить её в стеклянную ёмкость. Так, оно дольше будет свежим, чего нельзя сказать о железной таре. В ней мясо может вступить в реакцию и тогда вкус может стать не очень приятным.

Сроки хранения



Сколько хранится тот или иной вид мяса?

То, насколько долго можно хранить мясо, зависит не только от его вида, но и от маринада. Если это кефир или иные молочные продукты, то сроки хранения сокращаются до суток. Если же в маринаде присутствует перец, чеснок, а также уксус, то его можно оставлять в холодильнике на 2-3 дня, либо положить в морозилку на более длительное время. Такие ингредиенты оказывают антибактериальное действие, помогают длительное время поддерживать содержимое в хорошем состоянии.

Если говорить про купленный в магазине замаринованный шашлык, то его нежелательно хранить в холодильнике, лучше сразу начать готовить. Он будет оставаться свежим примерно сутки, спустя которые станет негодным.

Как определить, что мясо испорчено? Что делать в таком случае?



Никому бы не хотелось выкидывать нереализованное испорченное мясо, ведь чтобы его купить и подготовить, необходимо было потратить свои силы и ресурсы. Чтобы предотвратить такой исход событий, нужно не только следовать всем перечисленным правилам, но и знать, как выглядит испорченный продукт, чтобы не наткнуться в магазине на него.

Понять, что всеми желанная заготовка испортилась достаточно просто. Существует множество критериев, которые помогают это определить.

1. Запах.

По запаху можно почувствовать свежесть многих продуктов, в том числе и мясо. Главным правилом здесь будет то, что свежее мясо практически не пахнет. Тухлый продукт, наоборот, источает яркий неприятный запах.

В магазинах зачастую не получается понюхать мясо из-за упаковки, поэтому остается полагаться на другие характеристики продукта.

2. Внешний вид.

Выбирая на прилавках мясные продукты, желательно внимательно смотреть на их состояние, сравнивать друг с другом. Свежее мясо обычно светло-розового или слегка бурого оттенка, а прослойки жира должны быть беловатые. Края у отрезанных кусочков не должны быть подсохшими и заветренными. Если же мясо никак не подходит под это описание, стоит задуматься о его свежести.

3. Плотность.

Потрогать мясо не будет лишним, ведь консистенция также может сказать о его свежести. Испорченные куски становятся липкими и скользкими, а при надавливании не восстанавливают прежнюю форму.

Об этих вполне простых пунктах многие даже не догадывались. Не зная этого всего, можно быстро довести заготовку до испорченного состояния, а также навредить себе, приготовив и съев негодный продукт. Поэтому важно внимательно относится к хранению маринованного мяса, а также других продуктов.

Возможно ли исправить плачевную ситуацию?

Да, но только в том случае, если мясо приобретает слегка серый оттенок и начинает пахнуть сероводородом. Чтобы продукт стал пригодным для употребления, нужно промыть кусочки и проветрить их, а далее скорее приступать к приготовлению. Если тщательно прожарить такой шашлык, то угроза отравления однозначно минимизируется.

Советы по хранению



• Чтобы заготовка дольше оставалась свежей, можно использовать специальные сумки с охлаждающим эффектом, либо положить все в ёмкость со льдом. Держать всё это следует в тени не более 4 часов, особенно в летний период.

• Куски мяса периодически проветривать, следить за состоянием маринада.

• Если маринаду предстоит какое-то время постоять, то лук лучше добавлять в последнюю очередь. Так он останется хрустящим и сочным.

• Если заготовка была заморожена, то нужно вовремя ее разморозить, положив на полку холодильника на 8-12 часов. Нельзя разогревать смесь в микроволновой печи или на плите.

• Продукт в вакуумной упаковке остается пригодным примерно 7 дней.

• Можно учесть то, что куски без костей хранятся чуть дольше.

• Чем мельче нарезано мясо, тем быстрее оно станет непригодным к употреблению.

Вывод



Если выезд на природу был отложен, а мясо уже замариновано, то не стоит огорчаться. Соблюдая все советы, маринованное мясо, не теряя своих вкусовых качеств, сможет сохраниться дольше.

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