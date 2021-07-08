Конец Фильма «День 1-й» и «День 2-й» (2 LP)

Исполнитель: Конец Фильма, Название: ««День 1-й» и «День 2-», Стиль: рок, Год: 2017

Сборники лучших песен чаще всего составляются исполнителями в период творческих затиший и без какой-то особенной концепции. Группе «Конец Фильма» не грозит пока ни то, ни другое. Дискография коллектива пополняется исправно, а его лидер Евгений Феклистов всегда отличался редкостным креативом. Поэтому, когда дело дошло до издания винилового релиза, музыкант сделал все для того, чтобы издание запомнилось, бросалось в глаза и, чего уж там, служило настоящим украшением коллекций меломанов и филофонистов.

Вышедшая около пяти лет назад песня «КФ» «Новый день» принесла команде невиданный успех. Коллектив не просто оказался с ней на первом месте хит-парада «Нашего Радио» «Чартова дюжина», но и выступил в качестве хедлайнера на одноименном фестивале перед многотысячным «Олимпийским». Хит, безусловно, заслуживал того, чтобы быть увековеченным каким-то особенным образом. Поэтому на вышедшем тогда же двойном виниле лучших вещей группы она возглавила сет-лист и дала изящную идею для компоновки материала.

Разделенный на две части «бэст» получил название «День 1-й» и «День 2-й». Пластинки не стали соединять в одном конверте и продавали по отдельности. Во-первых, у группы были прекрасные примеры для подражания – например, виниловый двойник Аллы Пугачевой «Как тревожен этот путь», выпущенный в 80-е годы в аналогичном формате. Во-вторых, в перспективе Евгений Феклистов надеется на продолжение «дневной» виниловой серии, когда свежих ярких песен накопится достаточное количество.

На незаконченный гештальт нарочито напоминает и продуманный дизайн обеих пластинок. На первой из них дневное дерево красуется в летнем антураже, а на второй – в осеннем. На очереди, стало быть, весна и зима, хотя песни с такими названиями уже опубликованы на первых двух частях (зато «Лето», впрочем, уже в наличии). Но тем любопытнее, как в будущем изобретательный Евгений Феклистов будет выкручиваться из этой ситуации.

День в творческой вселенной «Конца Фильма» занимает совершенно особое место. Действие многих песен происходит именно в это время суток. Например, о новом дне в сборниках упоминается не только в одноименной песне, но и в «Далеко»: «В пьяной жажде новых дней». В светлое время суток происходят события таких важных для слушателей группы песен, как «Желтые глаза» и «Шоссе». А вот ночь у Евгения Феклистова, в отличие, например, от Виктора Цоя или Егора Летова, лишена романтического флера. Уединенность в песне «Ночь Одиночество» описана как невыносимое состояние. А в песне «Концерт» авторский фразеологизм «ночь до потолка» построен на соединении таких крылатых фраз, как «бурная ночь» и «пыль до потолка».

Днем все достоинства и недостатки окружающих предметов обрисовываются четче, а в луче солнечного света видна любая пылинка. Ту же роль играет и звучание винила. Некоторым группам вообще противопоказан такой носитель, поскольку на передний план выдвигаются сплошные огрехи. «Конец Фильма», напротив, звучит на виниле с выгодной стороны. Более фактурно стали сочетаться акустические и электрические фрагменты в «Желтых глазах» и некоторых других вещах. Скажем, слушая эту песню на диску, всегда хотелось усилить гитарную атаку во второй части припева, но теперь все встало на свои места. Иногда Евгений Феклистов не останавливался на достигнутом и улучшал результат. Так появились перезаписанные версии «Машины цвета Валентино» («жирный» блюз с губной гармоникой и вызывающим кличем «где тут рок?!») и «Не завидуй» с роскошным прифанкованным проигрышем.

Два «Дня» из жизни «Конца Фильма» - один из самых уравновешенных «бэстов», какие только доводилось слушать в русском роке. Здесь охвачены все номерные релизы группы, и есть не изданные ранее песни, вроде «Концерта». Протянута ниточка даже к увидевшему свет совсем недавно диску «Ретроградный Меркурий» - с помощью примиряющей песни «Новый год».