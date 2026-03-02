Sirix «Сибирь» (интернет-сингл)

Sirix «Сибирь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Сибирь», Стиль: рок, Год: 2026

Каким бы ни был рок-музыкант в России веселым, беззаботным или даже скабрезным, рано или поздно он задумается о своих корнях. Если он пришел, конечно, всерьез и надолго… До последнего времени группа Sirix предлагала нам в песнях симпатичные хроники из жизни раздолбаев. Но коллектив базируется в Бийске — научном центре Юго-Западной Сибири, поэтому в новой песне музыканты решили прославить свои родные края.

«Здесь я услышал коротко — рок!» - поет группа «Алиса» в песне «Пляс Сибири». И Sirix тоже старается не растекаться мыслию по древу, вместив в новинку самое важное: тяжелый труд, несокрушимый дух, снег по колено и расслабляющая банька после тяжелых будней. Но есть в «Сибири» и специфические реалии, вроде «горбыля» и «малиновского угля». Аранжировка песни отличается своей раздольностью, что тоже не очень типично для группы. Sirix. Есть в музыукальных решениях «Сибири» и сугубо русские моменты, вроде настроения песни «Небо славян» той же «Алисы» и музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
Реальность пенсионной реформы: как обещанные 40% от зарплаты превратились в четверть
© РИА Новости Кирилл Каллиников
Мантурову присвоено звание Героя России
Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»
Зачем раз за разом прикручивают предпринимательскую активность?
Избранное
Manimal «Purgatorio»
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
Витамин В3 (РР, ниацин) - роль, потребность, избыток, дефицит
Министерство любви «Bootleg»
«СерьГа» вместе с «Мордором» и Скляр помянули гитариста Левитина на «Легенде русского рока»
Читмил «Ой, все» (ЕР)
Обух feat. Вольный путь «Вдвоем» (интернет-сингл)
Картинки «Дома» (интернет-сингл)
Хватит врать! Почему спикер Госдумы Володин не послушался Симоньян и Роскомнадзор?
Древневизантийские достопримечательности Стамбула: они ещё существуют
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации