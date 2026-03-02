Sirix «Сибирь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Сибирь», Стиль: рок, Год: 2026

Каким бы ни был рок-музыкант в России веселым, беззаботным или даже скабрезным, рано или поздно он задумается о своих корнях. Если он пришел, конечно, всерьез и надолго… До последнего времени группа Sirix предлагала нам в песнях симпатичные хроники из жизни раздолбаев. Но коллектив базируется в Бийске — научном центре Юго-Западной Сибири, поэтому в новой песне музыканты решили прославить свои родные края.

«Здесь я услышал коротко — рок!» - поет группа «Алиса» в песне «Пляс Сибири». И Sirix тоже старается не растекаться мыслию по древу, вместив в новинку самое важное: тяжелый труд, несокрушимый дух, снег по колено и расслабляющая банька после тяжелых будней. Но есть в «Сибири» и специфические реалии, вроде «горбыля» и «малиновского угля». Аранжировка песни отличается своей раздольностью, что тоже не очень типично для группы. Sirix. Есть в музыукальных решениях «Сибири» и сугубо русские моменты, вроде настроения песни «Небо славян» той же «Алисы» и музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский».