Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»

XX съезд Коммунистической партии и доклад Никиты Хрущева сыграли позитивную роль в отношении оздоровления социальной атмосферы в стране, на нем было жестко заявлено о нарушениях, которые творились в 1930-х годах, в обществе появилось ощущение, что больших репрессий теперь не будет, состоялась культурная оттепель, появились новое кино, «лейтенантская» проза, писатели-деревенщики, перечислил на научном совете Российского военно-исторического общества, посвященном докладу «О культе личности и его последствиях», председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Валерий Фадеев, пишет РБК.

Однако, продолжил он, во многом доклад был неоднозначным, содержал много «полуправды и даже неправды». В частности, отмечает Фадеев, в докладе Хрущев заявил, что Лаврентий Берия был агентом иностранной разведки. В докладе не говорилось также о раскулачивании и коллективизации, не были названы причины большого террора.

Историкам, по словам Фадеева, необходимо ответить на вопросы о том, была ли в Советском Союзе «пятая колонна» и входил ли в нее, например, маршал Михаил Тухачевский и готовил ли он заговор против Сталина (на это многие из собравшихся на мероприятии историков из РВИО ответили: «Готовил»).

Обратил внимание Фадеев и на фразу писателя Сергея Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?» «Действительно было написано 4 млн доносов и, если были доносы, — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — предложил Фадеев.

  1. 25.02.2026, 23:35
    Гость: зашибись!

    Главе СПЧбольше заняться нечем, кроме разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»

    «Действительно было написано 4 млн доносов и, если были доносы, — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — предложил Фадеев.

    СЮР КАКОЙ_ТО, разбираться с ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ,
    «Зона. Записки надзирателя» — повесть Сергея Довлатова, состоящая из четырнадцати самостоятельных эпизодов, в которых рассказывается о жизни заключённых и их охранников.

    Книга впервые вышла в свет в 1982 году (Энн-Арбор, издательство «Эрмитаж»).
    В 2013 году повесть «Зона» была включена в список «100 книг», рекомендованный Министерством образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения.

    Глава СПЧ РФ не понимает, что фраза выдернута из ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ??????

