Самые популярные острова Эгейского моря

10:08 4.04.2021

Греческие острова не зря привлекают туристов – чистое море, галечные и песчаные пляжи, горы и леса этих уголков планеты привораживают увидевшего их

Не говоря уже о том, что древнегреческая культура оказала огромное влияние на современный мир. Все острова страны делятся на три группы – острова Эгейского моря, Иоанические, и Аргосароника. Последние находятся в Сароническом и Арголидском заливах между Аттикой и Пелопонесом.

Крит

Самый крупный из островов Эгейской группы – остров Крит, бывший некогда одним из центров минойской культуры. Сейчас Крит – в числе крупнейших культурных и экономических центров Греции, и в то же время он - популярный европейский курорт. Остальные же кусочки земли в Эгейском море объединены в архипелаги с истинно греческими названиями: Спорады, Киклады и Додеканес. Именно к архипелагу Додеканес, что в переводе значит «двенадцать островов» (на самом деле в него входит больше семнадцати островов), относится Родос – всемирно известный курорт, построенный еще в античные времена и сохранивший немало древних мест. Здесь обязательно стоит посмотреть Дворец Великих магистров, расположенный на вершине холма в старой части города, Улицу рыцарей с ее зданиями, построенными когда-то госпитальерами для гостей из других стран, мечеть Сулеймана с ее библиотекой. А еще - крепость св. Николая, Троицкую церковь и самый большой католический храм острова – церковь Богородицы Хоры.

Патмос

Неподалеку находится скалистый Патмос, «остров Апокалипсиса». На нем апостол Иоанн Богослов некогда написал свое Откровение, из-за чего и появилось название. Здесь и в наше время можно увидеть пещеру, служившую жилищем святому, прикоснуться к местам, которых когда-то касалась его рука.

Лесбос

Третий по величине греческий остров – Лесбос – знаменит ни узо (греческая анисовая водка), ни своими термальными водами, ни крепостями. Его прославила древнегреческая поэтесса Сапфо, устроившая здесь школу для одаренных девочек и, по легенде, предпочитавшая мужчинам – женщин. Поэтесса, которую сами греки называют «десятой музой», в своих стихах воспевала красоту прекрасной половины человечества – и закончила свою жизнь, бросившись со скалы в море, не дождавшись взаимности от любимой (другая версия утверждает, что любила она мужчину).

Кос

Остров Кос, один из самых посещаемых курортов Греции, великолепно подходит для тех, кто ищет мягкий и целебный климат, тишину и спокойствие природы, и современные развлечения в одном и том же месте. Здесь находится несколько минеральных источников, но самый знаменитый с древности объект – Асклепион, античное святилище Асклепия, который, согласно легенде, за свой дар врачевания был превращен в бессмертного бога. Здесь же когда-то родился и лечил Гиппократ – есть даже «дерево Гиппократа», платан, растущий на одной из главных площадей Коса. Под ним, по преданию, этот античный врач лечил своих пациентов.

Миконос

Модный богемный курорт Миконос – расположенный в группе Кикладского архипелага – самый знаменитый из островов этой группы, славящийся своими пляжами, чистейшим морем, церквами и памятниками. Здесь находится монастырь Зоодоху-Пиги-Лонговарда, церковь Успения Богородицы, руины храма Асклепия, скалы Колумбитрес. Эгейское море омывает великолепные пляжи Миконоса – Псару, Платис-Ярос, Элья, Калафатис, Айос-Стефанос, Орнос и Панормос.

Антипарос

Множеством чистых и красивых пляжей привлекает Антипарос – впрочем, кроме отдыха на них здесь можно также заняться изучением спелеологии в сталактитовой пещере на горе св. Иоанна, а заодно посмотреть часовни св. Иоанна Пещерника и Девы Марии, находящиеся при входе в пещеру.

Санторини

Санторини – известный своими винами, чудесными пляжами и соединением белоснежных домов на фоне темного моря – популярный остров архипелага Киклады, который обязательно стоит увидеть туристу. Самым красивым на Санторини, наверное, можно назвать плаж Периссы, но есть и другие, также очень красивые: пляж из черной гальки, белый и красный пляжи. Самые великолепные солнечные закаты можно увидеть только с этого острова, а еще здесь есть действующий вулкан, расположенный напротив столицы – Фиры.

Тинос

Не просто красивое, впечатляющее место – на этот остров съезжается много паломников: здесь среди руин старой церкви была найдена чудотворная икона, изображающая архангела Гавриила, протягивающего лилию Пресвятой Богородице. Как гласит легенда, сама Дева Мария явилась в видении монахине Пелагии из монастыря Мони Кехровунио, чтобы сообщить о существовании иконы. Теперь на руинах древнего храма, в котором нашли икону, построена величественная церковь. Дважды в год – 15 августа и 25 марта – устраивается торжественный церковный ход с выносом иконы.

Иос

Молодые туристы, предпочитающие ночную жизнь и клубы, собираются на Иосе – острове вечеринок и дискотек, где, в отличии от многих курортов, основная часть развлекательных заведений сосредоточена в одном месте под названием Хора. Но за последнее время Иос изменился – теперь ему есть что предложить не только тем, кто приехал ради клубов. Множество магазинов одежды и драгоценностей, кафе и ресторанов открыты до позднего вечера, чистые и красивые пляжи ждут любителей позагорать. На острове сохранились руины храма Посейдона и Амфитриты, здесь находится одно из самых живописных селений Киклад – Пиргос, и дом-музей знаменитого скульптора Яннулиса Халепаса.

