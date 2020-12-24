На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина

17:07 24.12.2020

Экс-глава управления социального питания Волгограда Сергей Лош забрал бизнес под себя

Напомним, что в 2013 году экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначил Лоша начальником вновь созданного управления социального питания. Со слов источника, знакомого с ситуацией, Лош может быть напрямую связан с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как объясняли в областной администрации, управление было создано с целью совершенствования системы организации питания в учреждениях социальной сферы – школах и больницах. По сути, структура получила под контроль все поставки, производство и финансирование данного сегмента рынка.

Саму функцию организации питания, несмотря на протесты общественников, передали частникам. «Зачем это было делать, если жалоб не поступало? Эта система работала хорошо», – отмечал глава профильного комитета заксобрания Николай Мамулат. Как отмечалось, емкость рынка социального питания в регионе превышала 2,5 миллиарда рублей в год.

Однако уже через два года Лош покинул должность главы управления социального питания, а сама структура была упразднена новым губернатором. Род его занятий на сегодня неизвестен.

На сегодня вопрос с социальным питанием в регионе стоит остро. Так, ООО «Виво маркет», поставляющее питание в школы Волгограда с 2016 года, подозревают в причастности к вспышке норовирусной инфекции среди учащихся МОУ Лицей № 11. Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в суд направлен о временном запрете деятельности «Виво маркет». Примечательно, что до 2012 года в регионе не было комбинатов питания, учащихся кормили сами школы. Позже на рынке появилось множество компаний, развернувших конкурентную борьбу за контракты. Перестановка сил в данном сегменте происходит раз в несколько лет.

