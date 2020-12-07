Мотоциклы на все времена: эволюция за ХХ век

18:00 7.12.2020

Первым мотоциклом принято считать велосипед с паровой машиной - детище француза Пьера Мишо, которое увидело свет в 1869 году

Протомотоцикл имел кованую раму и паровой двигатель с котлом, позволяющий развивать мощность всего в лошадиной силы. Машина показала удручающие результаты и была забыта. Паровые велосипеды остались уделом изобретателей-неудачников, так и не став серийным транспортным средством.

Настоящим прорывом для этого вида транспорта стало изобретение двигателя внутреннего сгорания. Первый мотоцикл с одноцилиндровым бензиновым двигателем был создан и запатентован в 1885 году в Германии инженерами Г. Даймлером и В. Майбахом. Машина оснащалась авторским мотором мощностью 1,5 л.с. Мотоцикл был архаичным с рамой и шасси из дерева и металлическими ободами вместо шин. Ременная передача не добавляла надежности. Вес машины тем не менее не превышал 50 кг. На испытаниях ее скорость достигала 12 км/ч.

Созданная в 1895 году, машина Hildebrand&Wolfmuller с двухцилиндровым двигателем мощностью 2.5 л.с. могла разогнаться до приличной скорости – 45 км/ч. По конструкции машина напоминала велосипед с дамской рамой. За 3 года производства было собрано 2000 этих мотоциклов. По-настоящему признание к новому виду техники пришло после появления на рынке нового американского мотоцикла «Индиан». Он имел революционную конструкцию, ставшую образцом для подражания. Вместо велорамы создатели мотоцикла использовали трубу большого диаметра, в которой разместили аккумуляторную батарею – элемент системы зажигания. Ременную передачу заменили на более надежную цепную. Двигатель мощностью 1,7 л.с. разместили под сидением, а топливный бак в заднем крыле мотоцикла. В 1905 году мощность двигателя на мотоцикле была повышена до 2,25 л.с.

Улучшить конструкцию мотоцикла удалось в 1903 году инженеру-конструктору Д. Меркелю. В его мотоцикле MilwaukeeMerkel впервые была использована петлевидная рама. Мотоцикл выставлялся на выставках, где его увидели молодые ребята Харлей и Дэвидсон – будущие создатели легендарной модели мотоциклов.

В Российской Империи тоже были энтузиасты двухколесных машин. Первым русским мотоциклом стал мотоцикл «Россия» инженера-промышленника А.А. Лейтнера. Он был собран в 1902 году и спустя год стал производиться серийно в г. Рига. Не самый мощный двигатель в 1,75 л.с. разгонял мотоцикл до 40 км/ч. Расход топлива составлял 3,5 л. на 100 км. Мотоцикл имел ременную передачу. Серийное производство было по сути штучным. Цена на машину составляла 450 рублей и была недосягаемой для большинства жителей империи. В 1908 году производство было свернуто.

Популярность легких, маневренных и компактных машин быстро росла. В первые годы ХХ столетия были основаны такие известные мотоциклетные компании, как бельгийская, американские Indian и Harley-Davidson, шведская Husqvarna, итальянская Benelli. Конструкция мотоциклов в середине 1930-х годов уже была близка к современным стандартам. Легкие алюминиевые двигатели стали устанавливаться с коробкой передач единым блоком в жесткой раме. Мотоциклы оснащались электрооборудованием, мягкой подвеской, стандартным шасси 16-19 дюймов, цепным приводом каплевидным бензобаком.

В 40-50-е годы ХХ столетия произошло разделение мотоциклов на утилитарные и респектабельные, сформировался новый класс мототранспорта – мотороллер – капотированый с передним ветровым щитком, «табуреточной» посадкой и поликом для ног, на небольшом 10-дюймовом шасси. В 60-х годах на мировой рынок вышли мотоциклы японского производства – Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, за короткий срок проделавшие путь от кустарной сборки в гаражах до крупносерийного производства ультрасовременных мотоциклов. Увеличивающийся спрос на мощные скоростные машины привел к рождению спортивного стиля в мотоиндустрии.

В промышленно развитых государствах мотоцикл начал играть роль прогулочного транспорта и средства поднятия престижа владельца. Появляется класс тяжелых и солидных мотоциклов – чопперов.

Фото с сайта pixabay.com

Рождение молодежных субкультур и нестабильная экономическая ситуация в 1970-х годах привели к возникновению агрессивных молодежных мотобанд. Их преступная деятельность закрепила у обывателей негативный образ мотоциклиста – хулигана, анархиста, презревшего законы и общественные устои. Со временем байкерские банды трансформировались во вполне респектабельные группы энтузиастов мототранспорта, но это явление оставило яркий след в истории мотоцикла, придав ему ореол романтики и бунтарства.

Эволюция мотоцикла неуклонно развивалась. В 1980-е годы рост скоростей подстегнул применение в производстве мотоциклов легких и прочных рам, дисковых тормозов, композитных материалов. Происходит все большая дифференциация мотоциклов. Появляется класс потребительских мотоциклов «Эндуро», квадроциклы, место мотороллеров занимают «скутеры». Многообразие мотоциклов постоянно растет. Появляются стритфайтеры, спортбайки, массивные и неприхотливые туреры, неоклассики – реплики классических мотоциклов 1960-х годов.

Самым причудливым и эпатажным классом мотоциклов становятся кастомы. На рубеже веков происходит насыщение мотоциклов электроникой, освоением новых материалов и дизайнерских решений. Одновременно азиатские производители вытесняют европейских и американских мотогигантов с рынков развивающихся стран и из наиболее прибыльного сегмента дешевых унитарных мотоциклов. Советская мотопромышленность, на пике развития в 80-х годах ХХ века занимавшая второе место в мире по объему выпускаемой продукции, прекращает существование.

В настоящее время в Европе и США в основном развиваются мелкосерийные предприятия, производящие реплики знаменитых в прошлом марок либо эксклюзивные штучные модели.

Фото с сайта pixabay.com

Появился и стабильно развивается новый класс мотоциклов – электромотоциклы. Его успеху способствовало снижение стоимости литий-ионных аккумуляторов, создание мощных бесконтактных электродвигателей и растущая потребность цивилизации в экологическом транспорте.

Электроциклы наиболее массово выпускаются в КНР. Наряду с высокотехнологичными и наукоемкими классами мотоциклов все еще продолжается производство морально устаревших моделей на азиатских и латиноамериканских предприятиях. Мировое производство мотоциклов достигло объема 35 миллионов штук в год. Благодаря такому использованию композитов и пластика, улучшенных подвесок, сидений повышенной комфортности, некоторые мотоциклы стали конкурировать с автомобилями.

Мощные спортбайки с 4-цилиндровыми двигателями стали фетишем для любителей скорости, а медлительные и легкие мотороллеры пользуются бешеной популярностью в государствах с большой плотностью населения и низким уровнем жизни.