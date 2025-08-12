Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением
Президент России Владимир Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением, по итогам июля текущего года она составила 8,8%. Об этом 12 августа глава государства заявил во время совещания по экономическим вопросам.
«В этой связи важное достижение как раз и заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%. А по итогу июля это уже было 8,8%», — цитирует Путина газета «Известия».
По его словам, Центральный банк РФ (ЦБ) ожидает к концу года снижение инфляции до 6–7%, что ниже предыдущих прогнозов. Глава государства отметил, что в текущий момент показатель безработицы в России остается на рекордно низких уровнях, однако также заметен и рост скрытой безработицы. Уточняется, что в начале года число россиян, которые были заняты на неполный рабочий день или находились под риском увольнения, составляло более 98 тыс. человек, на конец июня — 153 тыс. человек, а на 8 августа — уже 199 тыс. человек.
Кроме этого, Путин также подчеркнул, что ситуация, связанная с федеральным бюджетом, остается устойчивой. По его словам, нефтегазовые доходы федерального бюджета за период с января по июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 трлн рублей. При этом рост так называемых оборотных налогов за январь – июль составил 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе и рост налога на добавленную стоимость (НДС) на 6,9%.
ЦБ не может бороться с инфляцией, это их рабочий инструмент, ЦБ сам раскручивает инфляцию.
Не так давно Сахипзадовна сказала, мол мы должны поддерживать инфляцию на определенном уровне", открыто то сказала, что они сам программируют инфляцию.
"Инфляция не закон развития, это дело рук дураков управляющей экономикой страны"
Людвиг Эрхард
Что такое инфляция и зачем она нужна ЦБ?
Для двух целей.
1. С помощью инфляции они вымывают деньги из карманов населения, заставляя их тратить больше и больше, не допуская создания у населения накоплений.
Это один из заветов Гайдара- население должно много работать, зарплату ему платить минимум, накопления недопустимы.
2.С помощью инфляции ЦБ раскидывает на нас (на каждого) все свои убытки, все просчёты, издержки буржуазии. Если проще, то за всё, что мутит ЦБ и на чём они имеют убыток, платим мы. Они с помощью манипуляции своими финансовыми инструментами заставляют каждого скидываться им.
По этому совсем исчезнуть инфляция не может- разве что если промышленность стоит колом. Когда объявили санкции амеров и заблокировали для РФ доллары, инфляция даже ушла в минуса. Все банки в РФ остановились, промышленность фактчисеки не существует, ЦБ не могло проводить спекуляции бюджетной валютой на международных площадках. В итоге инфляция остановилась.
Сейчас падение доллара означает, что в РФ промышленное производство фактчисеки остановлено. ЦБ сейчас попросту трусит наши карманы извлекая оттуда любыми путями деньги для бюджета и войнушки.
Ну если это он сказал, тогда да. Сомневаться нельзя- промышленность круче западной, страна процветает, народ с жиру бесится, живёт в достатке.
Как сказал Силуанов "если нечего не покупать, то и цены нормальные".
Знаете, вы ещё продукты будете в кредит покупать, как сейчас бытовую технику, дома и автомобили. И я сейчас не шучу. Можете в этом даже не сомневатся. Знаете, в чем ваша беда? Человеку, чтобы не умереть с голоду, на самом деле нужно немного еды. Наши предки именно так и питались. Но современное человечество стало настолько прожорливым, что ему никакой еды скоро не хватит. А еда будет очень дорогой и далеко не каждому она будет по карману. Поэтому легче всего будет тем, кто мало ест. Я, к примеру, съедаю за целый день еды меньше, чем многие только за один раз. И мне не только этого хватает - ещё худеть надо. Поэтому я практически не трачу денег на еду - это такие копейки в наше время, что даже смешно о них говорить. А вот как остальные собираются пропитаться, съедая каждый день такое огромное количество еды, лично мне не понятно. Так что подумайте над этим, пока не поздно...
Всё идёт по плану!
„Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение.“ — Александр Христофорович Бенкендорф, шеф Отдельного корпуса жандармов, один из главных приближённых императора Николая I. Того самого царя, при котором Российская Империя с треском проиграла Крымскую войну
"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов".