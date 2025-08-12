Путин назвал снижение инфляции в России важным достижением

19:28 12.08.2025

Президент России Владимир Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением, по итогам июля текущего года она составила 8,8%. Об этом 12 августа глава государства заявил во время совещания по экономическим вопросам.

«В этой связи важное достижение как раз и заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%. А по итогу июля это уже было 8,8%», — цитирует Путина газета «Известия».

По его словам, Центральный банк РФ (ЦБ) ожидает к концу года снижение инфляции до 6–7%, что ниже предыдущих прогнозов. Глава государства отметил, что в текущий момент показатель безработицы в России остается на рекордно низких уровнях, однако также заметен и рост скрытой безработицы. Уточняется, что в начале года число россиян, которые были заняты на неполный рабочий день или находились под риском увольнения, составляло более 98 тыс. человек, на конец июня — 153 тыс. человек, а на 8 августа — уже 199 тыс. человек.

Кроме этого, Путин также подчеркнул, что ситуация, связанная с федеральным бюджетом, остается устойчивой. По его словам, нефтегазовые доходы федерального бюджета за период с января по июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 трлн рублей. При этом рост так называемых оборотных налогов за январь – июль составил 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе и рост налога на добавленную стоимость (НДС) на 6,9%.