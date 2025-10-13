Саблезубый Тигр «Ночной вомбат» (винил)

Исполнитель: Саблезубый Тигр, Название: «Ночной вомбат», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Сочинская группа «Саблезубый Тигр» существует с 2008 года и за это время умудрилась выпустить не меньше сорока альбомов. На ранних этапах коллектив время от времени выступал, но сейчас превратился в чисто студийный проект. В этом году у коллектива стала довольно обнадеживающая статистика просмотров. И музыканты решили подогреть интерес поклонников выпуском винилового релиза лучших песен.

Сами участники «Саблезубого Тигра» определяют свою стилистику как «эротичный панк». Тут же ожидаешь чего-то в духе «Сектора Газа» или «ПТВП». Но у «Саблезубого Тигра» свои рецепты, и их музыкальные коктейли не имеют аналогов благодаря непредсказуемым ингредиентам и специфике их смешивания. Например, песни «Муж моей жены» и «Лицом в сисечку» испытали на себя влияние как панка, так и хэви-метала, а социальные мотивы в текстах тут же разбиваются о подаваемый с юмором эротизим.

Сочные и яростные гитары звучат здесь наряду с танцевальными припопсованными клавишными, что заставляет вспомнить об экспериментах группы «Время срать». Но звучание у «Саблезубого Тигра» гораздо круче, чем у убежденных екатеринбургских адептов lo fi. Среди гордо перечисленных на конверте винила фирменных инструментов присутствует, например, Gibson Les Paul. А участие в нескольких песнях лидер-вокалистки Marrybell («Рокко Сифреди», «Портал», «Послушай, Рома») создает странный эффект, будто группа «Комбинация» сошла с ума и принялась рубить металл. В «Тетраподе», напротив, звучит брутальный мужской голос под тоталитарный аккомпанемент, что вообще наводит на мысли о параллелях с группой Rammstein.

Некоторые песни в момент выхода винила даже не были еще представлены в сети. Среди них - «Мирамистин» о хладнокровном герое, придумавшем свои методы, как обезопасить себя от рисков контакта с похотливой подругой. Нельзя не отметить, что при всей скабрезности поднимаемых тем «Саблезубый Тигр» демонстрирует умение довольно утонченно выражаться. Так, в том же «Мирамистине» описывается, как распущенная героиня подвергает себя сомнительным связям чаще, чем генерал бывает на космодроме. В песне же «Панина закажем» эпатажный актер описан как самый желанный гость на свадьбе отвязной парочки.

При всем отсутствии тормозов у «Саблезубого Тигра», их песни никогда не несут деструктива. Песня «Шутишь» вообще пропитана подлинным драматизмом: герой делает девушке предложение и имеет самые серьезные намерения, а она все время непристойно юморит — явно за что боролся, на то и напоролся. В «Виноградном дне» болезненная привязанность к девушке сравнивается с пагубным пристрастием к дешевому сладкому алкогольному напитку. Хочется пожелать группе побольше таких песен… Поет «Саблезубый Тигр» и о любви как таковой («Сударыня Индиго», «Циферблат»). Пока такие песни выглядят слабее остальных, но музыканты вольны исправить эту ситуацию.

Оформление конверта безмятежно голубого винила выше всех похвал. Дизайн сделан в стилистике hand made — будто рисунок на внешней стороне выполнен шариковой ручкой. При этом автор обложки Юлия Яненко очень расстаралась: мало того, что вомбат получился откровенно няшным (хоть и в металлическом прикиде!) так еще и на «яблоке» каждой стороне его мордочка имеет отличие. Кстати, можно гадать, почему у сборника именно такое название, но хотелось бы верить, что оно имеет отношение к известной строчке Егора Летова «в Австралии есть такой зверек вомбат».