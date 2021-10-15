«Браво» (Евгению Хавтану 60), 17 октября, «ГлавКлуб»

17 октября, Главклуб, «Браво»: Евгению Хавтану — 60!

Да, представьте себе. День рождения у него 16-го числа, а уже следующим вечером настоящий московский ансамбль выйдет на сцену Главклуба! Мы не виделись очень давно: последний раз «Браво» играли на нашей сцене аж два года назад! Сами понимаете почему. Но теперь все будет, как мы любим: почти три часа хитов, спетых именинником и Робертом Ленцем, редкости из разряда hidden gems, пляшущая на авансцене духовая секция, хлесткий бит Павла Кузина, боевой контрабас Михаила Грачева и Александр Степаненко, играющий сразу на всем. Хавтан, Кузин и Степаненко и начинали «Браво» зимой 83-го — да-да, 38 лет назад! Так что фанаты тех лет приходят на концерты уже не только с детьми, но и с внуками, — и это тоже «как всегда». Но будут и сюрпризы, и специальные гости — сами понимаете, такой день дважды не повторяется. До встречи!

Начало: 20:00
 

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