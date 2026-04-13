Нина Смит «Верочка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нина Смит, Название: «Верочка», Стиль: рок, Год: 2026

В русском языке слово «Вера» может обозначать либо имя, либо сокровенное качество души человека («уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого», как говорил об этом апостол Павел). Такая благодатная игра слов не раз становилась в руском роке поводом для глубоких песен. Особенно поднаторела в этом группа «Инструкция по выживанию», певшая и о «Вере», и о «Маленькой Вере». Вспомним также и «Стратосферу» группы Tequilajazzz, где пелось ставилась дилемма: «Либо долгая любовь, либо маленькая вера».

Нина Смит осмыслила эту игру слов в песне «Верочка» надрывно и по-женски страстно. Ее героиня действительно ближе к заглавному персонажу из фильма Василия Пичула «Маленькая Вера»: певица раскрывает особенность носительниц этого имени — низко падать при малейших жизненных неудачах. Но, конечно, это и вера, которая то теплится в душе человека, то сходит но нет, но неизменно загорается ярким огнем, когда в твоей жизни появляется тот самый человек, которому хочется доверить всю свою жизнь.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации