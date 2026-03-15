Гарик Сукачев исполнил желание жены на юбилее «Песен с окраин»

Концерт Гарика Сукачева в честь 30-летия альбома "Песни с окраины" состоялся в ДК имени Горбунова 14 марта 2026 года

Пластинка стала в 90-е для музыканта своего рода экспериментом. Играя в группах "Бригада С" и "Неприкасаемые", Гарик Сукачев параллельно сочинял песни в духе городского романса, однако не спешил выносить их на суд публики, а показывал эти произведения лишь на дружеских посиделках - в том числе и в кулуарах "Горьушки". Альбом "Песни с окраины" вышел в 1996 году и дал мощный толчок для развития сольного творчества певца, которое успешно реализуется и по сей день.

Повод для своего выступления Гарик Сукачев назвал странным, а внушительному юбилею пластинки подивился. Тем не менее, в самом начале действа певец пообещал публике сыграть сегодня не имеющий аналогов концерт. Попутно он объяснил, что представит сегодня не только материал "Песен с окраины", но и более поздние композиции, которые он вряд ли бы написал, не будь этого альбома. Также Гарик Сукачев напомнил, что, в свою очередь, "Песни с окраины" вышли из его совместного проекта с Александром Ф. Скляром "Боцман и Бродяга", дань которому была отдана в той же "Горбушке" в конце апреля прошлого года.

Из "Песен с окраины" коллектив сыграл 7 песен, начав программу с хита "За окошком месяц май". "Это был ангел" прозвучала в потрясающей аранжировке с неповторимым сочетанием мощной духовой секции с банджо Александра Горбунова. "Горит огонь" Гарик Сукачев настолько редко исполнял за свою карьеру, что от волнения объявлял ее раньше времени и несколько раз уточнил у согруппников, в какой тональности играется это произведение."Tombe la Neige" Сальваторе Адамо породила у Гарика Сукачева целый букет детских воспоминаний о походе на каток в Таганском парке с двоюродными сестрами, где звучала эта песня. Кроме того, были сыграны "Дроля","Витька Фомкин" и "Но все это будет".

Последняя из них, где нашли отопления невесёлые впечатления от постоянно сотрясающих человечество войн, побудила Гарика Сукачева обратиться к материалу пластинки "Перезвоны" 2005 года. Певец напомнил, что цикл о юных советских солдатах родился из просьбы Петра Тодоровского написать несколько песен для сериала "Курсанты" по повести режиссера. Прозвучали песни "Нас было четверо", "Лейтенанты", "Перезвоны" и "Невезение" (о которой Гарик Сукачев сказал, что она - о молодых ребятах, которые отправлялись на Великую Отечественную войну из деревни, как его отец, вообще ушедший в 17 лет на фронт пешком.

Ещё одним развитием линии "Песен с окраины" стали забавные музыкальные истории о реальных и придуманных персонажах, вроде "Песенки про Тому" и "Ритки Дорофеевой (исполненную артистом в ответ на высказанное однажды замечание жены по поводу того, песня почему-то игнорируется супругом, на что автор тогда ответил: "В ней нет ни слова о тебе"). Иногда правда и вымысел причудливым образом переплетались в жизни Гарика Сукачева. Так, однажды на заправке он встретил человека, который представился Виктором Фомкиным. "Братан, ты жив - какое счастье!" - искренне обрадовался певец. Галерею колоритных персонажей продолжила история потерявшего квалификацию вора "Коля Огонек".

Примерно из той же серии оказалась и песня "Ночной народец" из альбома "Poetica" 2003 года. Гарик Сукачев пояснил, что в момент ее создания жил неподалеку от Цветного бульвара, который из-за обилия торговых палаток напоминал в те времена "вечерний Ашхабад". Встречи с разношёрстными завсегдатаями этих мест и послужили для Гарика Сукачева источником вдохновения для написания этой песни. Альбом "Poetica" был также представлен "Ботиком"(к которому певец написал новую музыку, не удовлетворившись мелодией Юрия Визбора) и "Осенью" Ирины Левинзон (которую он искал много лет, не зная ни ее имени, ни пола). Отдельной истории удостоилась "По улице Майорова", написанную другом Гарика Сукачева Дмитрием Певзнером, который уехал в США в конце 80-х. Скоро эта песня прозвучит и в Санкт-Петербурге, которому изначально и была посвящена.

Тема крепких дружеских уз поднималась и в "Нулевом километре". Песня была навеяна посещениями Гариком Сукачевым квартиры Дмитрия Харатьяна. Желая облегчить другу последствия обильных возлияний, актер устраивал ему долгие прогулки. Во время одной из них они и набрали на верстовой столб, обозначающий нулевой километр.

Под занавес основной программы, помимо "Я милого узнаю по походке" прозвучала также "Кони привередливые"Владимира Высоцкого. Но концерт на этом не завершился, а перед бисом Гарик Сукачев сердечно поблагодарил ДК имени Горбунова, признавшись, что даже и не мечтал в свое время выступить в столь знаковом месте. Не раз музыкант играл здесь запоминающиеся концерты, вроде прощания с "Бригадой С" или презентации саундтрека к собственному фильму "Кризис среднего возраста". Символично, что напоследок в этих же стенах была сыграна ностальгическая баллада "Знаю я, есть края" (с посвящением памяти Толика Крупнова) и единственная "бригадовская" вещь "Вальс Москва".