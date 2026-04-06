Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли

Астронавты американской миссии Artemis II ("Артемида-2") установили рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8047 км дальше Луны, пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение космического агентства NASA.

Как отмечается, четыре астронавта - американцы Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадец Джереми Хансен - удалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции "Аполлон-13" 1970 года на 6437 км.

Экипаж в ходе шестичасового облета спутника Земли экипаж корабля "Орион" смог увидеть обратную сторону Луны и полное солнечное затмение.

NASA впервые за 50 лет показало фото обратной стороны Луны. Справа на снимке можно разглядеть привычную землянам часть Луны с темными пятнами, а слева – скрытую половину.

