6 главных ошибок родителей при работе с репетитором по английскому

16:02

Несмотря на обилие обучающих материалов по английскому, большинство учеников испытывают с ним большие трудности

Родители помочь ребенку не могут. На помощь приходит репетитор.

К выбору репетитора следует подходить серьезно. Но, даже сделав правильный выбор, люди совершают ряд грубых ошибок при сотрудничестве.

Ошибки при работе с репетитором



1. Неопределенные цели занятий.

2. Работа сводится к выполнению домашних заданий.

3. Репетитором выступает свой школьный учитель.

4. К частному преподавателю обращаются слишком поздно.

5. Частые пропуски и уход на каникулы.

6. Ученики и их родители считают преподавателя волшебником.

Эти ошибки приводят к тому, что результаты работ проявятся очень нескоро или их не будет вообще.

Занятия без цели



Цель обязательно должна быть. Подготовиться к изучению английского в школе, к экзаменам, к переезду и так далее. Это, в первую очередь, поможет выбрать хорошего репетитора по английскому. От цели зависит также срок обучения, бюджет, порядок работы. Кроме того, цель даст необходимую мотивацию не бросить занятия.

Кстати, не стоит думать, что мотивация к учебе должна быть только у ребенка. Далеко не все дети имеют достаточно развитую волю, чтобы не бросать начатое. От настроя родителей зависит успех занятий.

Выполнение домашнего задания



В идеале репетитор должен вести ученика по своей программе, которая пересекается со школой лишь по лексике и грамматике. Но часто бывает так, что он помогает ребенку делать школьные задания. Для способного и не сильно отстающего ученика это возможность быстро выйти на хорошие оценки. И все же это путь в никуда.

Ученик со временем отвыкает от самостоятельного выполнения упражнений, рассматривает занятия только как помощь с домашними заданиями. Английский, и без того не слишком любимый, становится ужасно скучным. К тому же новые слова встречаются только в учебнике, нет разнообразия контекста, поэтому лексика запоминается хуже.

Иногда такая помощь бывает оправданна. Такое может быть, если ученик пришел «запущенный», ничего не понимающий, особенно в середине года, и это уже не начальные классы.

В такой ситуации важно, чтобы частный преподаватель не просто помогал с заданиями, но и объяснял непонятные моменты, помогал разобраться с правилами, добавлял упражнения на слушание и говорение.

Репетитор – школьный учитель



Во-первых, со стороны учителя неэтично заниматься за деньги со своим учеником из школы. Он не должен брать плату за то, что нужно отдать бесплатно. Да и положению такого репетитора не позавидуешь: с одной стороны, ему следует быть объективным при выставлении оценок, с другой – ему заплатили. Родители якобы оплачивают знания, но к школьному учителю с деньгами идут в первую очередь за оценкой. А знания – это побочный продукт сделки. Если они вообще появятся.

Во-вторых, учитель может нажить себе проблем. Откуда они возьмутся, зависит от обстоятельств. Это могут быть сами родители-наниматели, недовольные итогами работы. А могут быть завистливые одноклассники и их родители, которым показалось, что ученик после оплаты занятий стал получать подозрительно много пятерок. Отношение в классе к этому ученику со стороны других детей тоже может испортиться.

В-третьих, и это самое главное: школьный учитель вряд ли возьмет отдельную программу. Он так и будет «подтягивать» ребенка по школьным материалам. То есть будет совершать ошибку номер два. А с учетом размытой цели таких занятий получается тройное комбо: все три ошибки вместе.

Обратились слишком поздно



Чем раньше обратиться за помощью, тем лучше. Самое оптимальное решение – готовиться к школьному английскому заранее. Например, сразу после первого класса. За лето при двух занятиях в неделю ребята успевают подготовиться. И потом с ними можно идти по отдельной программе, практически не касаясь школы.

Но не все родители осознают, что значит учить английский язык в школе. Появляются проблемы с оценками, и начинается лихорадочный поиск преподавателя. Сначала обычно бегут к школьному учителю. Что в этом случае происходит, описано выше.

Если учитель отказал, через знакомых или объявления находят подходящего человека. В основном приходится помогать с домашней работой. Ученики приходят к репетитору настолько отстающими, что начинать другой учебник нет смысла. Некоторые на это идут, но это большой стресс.

Рано или поздно школьный английский и дополнительный пересекутся и станут единым целым, но до этого результатов видно не будет, в журнале будут по-прежнему появляться двойки и «нарисованные» тройки. Лучше до этого не доводить.

Единственный вариант – помогать с домашними заданиями и параллельно объяснять нынешний и прошлый материал. Это помогает ребенку разобраться с предметом, получать оценки лучше, поверить в себя. В дальнейшем лучше взять другой учебник.

Пропуски и каникулы



Работа без пропусков не дает ученикам забывать материал и позволяет обгонять одноклассников. Даже если ребенок слабый, благодаря занятиям в течение всего года он не «утонет» в том объеме информации, которую дает школа. Это создает так называемую ситуацию успеха. У ребенка получается выполнять задания, и он не испытывает стресса от уроков.

Пропускают занятия обычно те, кому требуется помощь с домашним заданием по английскому. Нет задания от учителя – можно и к репетитору не идти.

Частный преподаватель – волшебник



Да, именно так. Волшебник. Который возьмет волшебную палочку, взмахнет ею над головой неудачливого ученика, и решатся все проблемы. Учитель сразу начнет ставить пятерки, ребенок в совершенстве овладеет языком, и заниматься долго с репетитором не придется. Пришли несколько раз, и готово.

Многие именно этого и ждут. Не хотят слышать, что такого не бывает. Придется трудиться не один год, чтобы был на самом деле хороший результат.

Стоит отдельно сказать о школьных оценках. Репетитор не может гарантировать, что после занятий ученик станет отличником. Оценки ставит учитель в школе, и не всегда объективно. Поэтому хорошо, если целью дополнительных занятий по английскому будут знания. Вот на это преподаватель может и должен повлиять.

Возможно, кто-то узнал себя, читая этот текст. Ошибки никогда не поздно исправить. Если учитывать возможные неприятности, можно сделать все правильно и избежать проблем.

Фото с сайта Pixabay.com

