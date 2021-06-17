И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты

Женевские переговоры Владимира Путина и Джо Байдена не принесли сенсаций, но успокоили мировое сообщество. Теперь для России главное жестко придерживаться своей позиции и не искать никаких новых компромиссов

Один из любимых тезисов российских Интернет-либералов в последнее время сводится к тому, что Россия, мол, страдает манией величия, но никому в мире не нужна и никого не интересует. То, что произошло 16 июня 2021 года, в очередной раз опровергло подобные утверждения.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена привлекла внимание мировой общественности и СМИ не меньше (а, пожалуй, даже больше), чем предшествовавшие ей саммиты G-7 и НАТО.

На чудо мало кто надеялся. Политика США в отношении России вот уже более десяти лет носит ярко выраженных конфронтационный характер, а с 2013-го она стала просто ледяной. Ожидать того, что она радикально улучшится при президенте-демократе, мог только неисправимый оптимист, полностью оторванный от реальности.

И все же пользы саммит, явно, принес немало. Причем то, что вышло из-за «закрытых дверей» - определенно, - лишь вершина айсберга. Как говорят аналитики, президенты сверили, если не часы, то хотя бы календари.

Встречи прошли сначала в «узком кругу», а затем – в расширенном составе. После завершения переговоров президенты провели пресс-конференции.

В ходе же переговоров лидеры России и США обсуждали, в частности, вопросы стратегической стабильности, региональных конфликтов, международной торговли, кибербезопасности и сотрудничества в Африке.

Путин и Байден договорились сотрудничать по арктической, афганской и иранской проблематике.

Президент США заявил, что сказал президенту России: новая Холодная войны – не в интересах Москвы и Вашингтона. А также, что повестка США якобы не направлена против России.

В Вашингтон и Москву вернутся отозванные ранее на консультации послы.

«Мы создали четкую базу для того, как мы собираемся работать с Россией, для отношений между Россией и США. Впереди много работы», - заявил Байден.

«Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», - говорится в совместном заявлении российского и американского лидеров.

Однако многочисленные противоречия также никто не думал скрывать.

По украинскому вопросу Байден в очередной раз делал хорошую мину при плохой игре.

«Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений», - заявил американский президент, хотя всем уже кристально ясно – существуй у Белого дома такое желание, минские соглашения были бы воплощены в жизнь.

«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», - прокомментировал в свою очередь происходящее вокруг Минска Владимир Путин.

И подчеркнул, что такая позиция на самом деле ничего общего с минскими соглашениями не имеет.

Байден заявил, что Россия не должна «диктовать» миру.

«Они (Россия - прим. ред.) не могут диктовать, что происходит в мире. Есть другие важные государства, Соединенные Штаты Америки являются одним из таких», - объявил он во время пресс-конференции в Женеве.

Кроме того, Байден грозил России проблемами, если США не перестанет быть мишенью для кибератак (хотя, как справедливо подметил Путин, Россия не входит в число стран-лидеров по количеству сетевых нападений). Также хозяин Белого дома хвастался коллективной поддержкой Запада. И пытался иронизировать по поводу того, что обращение с несистемной оппозицией в России и с участниками штурма Капитолия в США - это разные, не сравнимые между собой ситуации.

«Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом, противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации», - подчеркнул в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин.

Прямо сказал Путин и о том, что Россия должна с настороженностью относиться к внесистемной оппозиции и организациям, которые способствуют реализации политики США на российском направлении. А также – обвинил Запад в поддержке государственного переворота 2014 года на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока нет повода для исключения США из российского списка недружественных стран.

Как резюме переговоров прозвучал ответ Владимира Путина на вопрос о возможном наличии у него иллюзий по итогам встречи с Байденом.

«У меня и старых-то не было... Иллюзий никаких нет и быть не может», - подвел черту он.

Что мы имеем в сухом остатке?



Резкого падения в бездну российско-американских отношений ожидать не стоит. Впрочем, простора для падения и так практически не осталось. С большой долей вероятности США и России в обозримом будущем удастся урегулировать вопрос с перезаключением договором об ограничении распространения оружия массового поражения и его носителей. Возможно, возникнут новые площадки для диалога. И это уже просто прекрасно. Подобные действия снижают вероятность «случайного» наступления мировой катастрофы.

Что же касается таких неприятных моментов, как претензии США на мировую гегемонии, деструктивная поддержка Вашингтоном части российской оппозиции и ситуация на Украине, то тут особых прорывов ждать не стоит. Байден вынужденно (в контексте решения Совбеза ООН) на словах признает необходимость соблюдать Минские соглашения, но дальше, явно, не пойдет.

Штаты, по сути, основной бенефициарий конфликта, и их все пока относительно устраивает. Поэтому идущая сейчас де-факто Холодная война никуда не денется. И Вашингтон, там, где ему выгодно придерживаться определенной позиции, будет постоянно «включать дурака» и делать вид, что не замечает очевидного.

Для России же главное в сложившейся ситуации просто жестко придерживаться своей позиции и не искать никаких новых компромиссов. Везде, где можно было пойти кому-то навстречу, мы уже такие шаги сделали. Теперь остается только ждать встречных движений.