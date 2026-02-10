Трибьют Нику Рок-н-Роллу «Вокруг себя» (песни на стихи Николая Кунцевича)

Исполнитель: разные, Название: «Трибьют Нику Рок-н-Роллу», Стиль: рок, Год: 2026

Переосмысливать наследие Ника Рок-н-Ролла — задача заведомо сложная. К его творчеству нельзя подходить с сугубо музыкальными мерками. Ведь Ник — не только и не столько музыкант и певец, сколько скоморох, актер, юродивый, шаман, перформер… К счастью, многим участникам трибьюта объяснять это не было нужно, потому что они плотно с ним общаются многие годы, принимали участие в его днях рождения (которые неизменно превращались в масштабные фестивали), делали совместные проекты.

Копировать Ника Рок-н-Ролла — бессмысленно, так что никто из участников сборника в итоге не рискнул снимать его манеру или подражать в интонировании. Упор же делался не на ранние песни артиста, что тоже симптоматично, потому что сложно представить «Московские каникулы», «Город на крови» или «Улялюм» в каком-то новом контексте — слишком долгий и легендарный бэкграунд. Но когда за хит «Веселись, старуха» на трибьюте берется давняя соратница Ника Арина Карельская, которая исполняла с ним на квартирниках эту вещь в таком же задорно народническом ключе, получается очень правильно и органично. Тот же эффект — когда владивостокская группа «Стекла» переигрывает «Печальный уличный блюз» столь же ураганно, как и сам автор с группой «Коба» на их совместном концерте в честь 30-летия диска «Московские каникулы». Не подкачали и другие знакомцы Ника: «Акустический лес» «Кто ты» и «Трест» с «Упырями», не поскупившись на драйв и энергетику.

Самыми удачными кавер-версиями отметились те, кто явно не ставил целью показать себя в наиболее выгодном свете и, соответственно, не тянул одеяло на себя. Илья «Сантим» Малашенков из группы «Банда Четырех» скромно признался недавно, что не считает себя большим знатоком творчества Ника и согласился поучаствовать только для того, чтобы поддержать товарища в трудный момент. В итоге их версия песни «Високосным» оставляет ощущение легкости и прозрачности, постпанк здесь спокойно соседствует с синти-поповыми клавишными, а горечь по поводу ушедших в мир иной друзей тесно сплетается с верой в лучшую участь для них.

Немалая заслуга в подчеркивании звуковых нюансов принадлежит Евгению Каргаполову, который сделал мастеринг этого альбома. Приводя саунд трибьюта к единообразию, он, тем не менее, сохранил лицо каждой группы. В итогу у группы Art-Terraпия номер «Впереди свет» выглядит, как смертельное танго; у «Мы леденели» «Нервного меха» акцентрована, как того и хотели музыканты, линия баса;, акустический номер «Пространством» у «Структуры» звучит не менее насыщенно, чем самые тяжелые треки; а «Методист» Антона С. Тарасова радует необычайно вкусной духовой секцией вкупе с мощным гитарным забоем.

Не прогадали и те участники проекта, которые попытались разобраться в феномене Ника Рок-н-Ролла, которого многие считают большим ребенком. Карабас и «НесуРазности», несмотря на свое бурное прошлое в группе «Х.З» превратили практически в детскую песенку с женскими бэками «Я расскажу», ведь она и впрямь написана от лица Винни-Пуха, встречающего своего Кристофера Робина после долгой разлуки. А вот «Птичье молоко» будто бы вложили ярмарочного «Рыцаря воды» в уста заботливой мамы, зовущей сына домой с улицы. Впрочем, в интонациях вокалистки есть что-то русалочье, поэтому, возможно, в матушку вселились потусторонние силы, в итоге песня балансирует на грани хоррора.

Еще ощутимее это балансирование на грани двух миров у группы «Медведь ШатунЪ» в песне «Желудок». Фактически это чистой воды шаманизм в непролазной чаще у зажженного костра. Получилось невероятно захватывающе и уместно — не забываем, что и концерты самого Ника очевидцы нередко сравнивают с камланиями!

В выигрыше остались и те артисты, которые сотворили нечто непохожее ни на себя, ни на Ника. Прежде всего — это «Для тебя» где вместо фолковой удали встречаем нечто холодноватое, стильное и близкое к трип-хопу. Приятная неожиданность - «Облачный артист» от Shortdrinks, напоминающая лучшие образы советской эстрады с умеренной театрализацией в женском вокале. И уж полный выход за рамки предложила белорусская «Черная Ленточка», предпочтя самый нестандартный путь: взять стихотворение (а не песню!) Ника Рок-н-Ролла «Сердце» 2022 года и положить ее на собственную музыку в обреченно героическом духе.

Далеко не все песни трибьют можно распробовать с нескольких первых прослушиваний. Не сразу раскрываются «Филька-Шкворень» «Рыбы-Пилы», «Как жаль, что вас там не было» «Дома печали», «Звезды в ладонях твоих» группы ИГА ЮГА… Возможно, стоит дождаться CD-релиза «Вокруг себя», который планируется к презентации трибьюта 5 апреля в клубе O'Connell's.