Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность продолжать политическую и материальную помощь, сообщает РБК со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

Лавров и Родригес Паррилья поговорили по телефону 2 февраля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.

Россия подтвердила убежденность в неприемлемости силового и экономического давления на Кубу. Например, воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей серьезно ухудшит экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.

«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — сообщили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп все чаще заявляет, что экономика Кубы находится на грани краха. По словам американского лидера, основные доходы Куба получала благодаря Венесуэле, но после военной операции США в Каракасе и вывоза президента Николаса Мадуро лишилась ресурса. Трамп также обвинил кубинское правительство в вымогательстве денег у Венесуэлы, а 30 января он ввел режим чрезвычайного положения в США из-за Кубы.

Куба в ответ объявила режим международного ЧП.

Комментарии читателей

  1. 03.02.2026, 13:58
    Гость: Чего-чего- Арцаху (Карабаху)

    Всё руководство этой автономной республики
    С каких этот огрызок стал АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ?

    Респу́блика Арца́х (арм. Արցախի Հանրապետություն)[b — непризнанное государство, де-факто существовавшее с 1991 по 2023 год

    Мне оно пофиг, на карте не найду, но вам подобные так достали АРЦАХАНЬЕМ, что я уже не.. очень плохо отношусь к этому....
    ЭТО ДЕЛО АЗЕРБАЙДЖАНА и АРМЕНИИ.ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ.
    Вы чего АРЦАХАЕТЕ? За деньги? Или вы больны.
    Армения и Азербайджан дистанцируются от России.
    Насильно мил не будешь.

  3. 03.02.2026, 13:48
    Гость: Котяре-горлопану

    Кто , когда и чЬто обещал
    -Кара Бабаху

    -МАдуре-не надо было заигрывать с Венесуэлой вообще,хотя бы далеко потому что

    Курдам-у которых даже нет своего государства чего могли обещать?
    С Асадом вообще не надо было связываться.

    А заниматься своей экономикой и своими гражданами.
    Вам, зачем курды, Мадуро и Карабах?
    Шоб было?Для начала надо твёрдо усвоить Россяи, РФ не СССР.

  4. 03.02.2026, 13:44
    Гость: тоже-врач

    В каждом из перечисленных случаев у нас не было власти и воли помешать этим товарищам делать свои ошибки. А про курдов вообще не в тему: последние 20 лет курды перекинулись к амерам. Курдов надо сравнивать с армянами: перекинулись к Западу и Карабах потеряли...

  5. 03.02.2026, 13:40
    Гость: тоже-врач

    Любая помощь должна оплачиваться. Лавров не свои деньги будет тратить. Что получит Россия за свою помощь? Кубе нечем рассчитываться, кроме как куском территории.

«России нужно с удвоенными усилиями заниматься решением миграционной проблемы»
