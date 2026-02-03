Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность продолжать политическую и материальную помощь, сообщает РБК со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.
Лавров и Родригес Паррилья поговорили по телефону 2 февраля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.
Россия подтвердила убежденность в неприемлемости силового и экономического давления на Кубу. Например, воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей серьезно ухудшит экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.
«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — сообщили в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп все чаще заявляет, что экономика Кубы находится на грани краха. По словам американского лидера, основные доходы Куба получала благодаря Венесуэле, но после военной операции США в Каракасе и вывоза президента Николаса Мадуро лишилась ресурса. Трамп также обвинил кубинское правительство в вымогательстве денег у Венесуэлы, а 30 января он ввел режим чрезвычайного положения в США из-за Кубы.
Куба в ответ объявила режим международного ЧП.
Всё руководство этой автономной республики
С каких этот огрызок стал АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ?
Респу́блика Арца́х (арм. Արցախի Հանրապետություն)[b — непризнанное государство, де-факто существовавшее с 1991 по 2023 год
Мне оно пофиг, на карте не найду, но вам подобные так достали АРЦАХАНЬЕМ, что я уже не.. очень плохо отношусь к этому....
ЭТО ДЕЛО АЗЕРБАЙДЖАНА и АРМЕНИИ.ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ.
Вы чего АРЦАХАЕТЕ? За деньги? Или вы больны.
Армения и Азербайджан дистанцируются от России.
Насильно мил не будешь.
Еще бы Анголе помочь, и Мозамбику. СССР всегда помогал.
Кто , когда и чЬто обещал
-Кара Бабаху
-МАдуре-не надо было заигрывать с Венесуэлой вообще,хотя бы далеко потому что
Курдам-у которых даже нет своего государства чего могли обещать?
С Асадом вообще не надо было связываться.
А заниматься своей экономикой и своими гражданами.
Вам, зачем курды, Мадуро и Карабах?
Шоб было?Для начала надо твёрдо усвоить Россяи, РФ не СССР.
В каждом из перечисленных случаев у нас не было власти и воли помешать этим товарищам делать свои ошибки. А про курдов вообще не в тему: последние 20 лет курды перекинулись к амерам. Курдов надо сравнивать с армянами: перекинулись к Западу и Карабах потеряли...
Любая помощь должна оплачиваться. Лавров не свои деньги будет тратить. Что получит Россия за свою помощь? Кубе нечем рассчитываться, кроме как куском территории.