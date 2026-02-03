Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России

10:43 3.02.2026

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность продолжать политическую и материальную помощь, сообщает РБК со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

Лавров и Родригес Паррилья поговорили по телефону 2 февраля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.

Россия подтвердила убежденность в неприемлемости силового и экономического давления на Кубу. Например, воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей серьезно ухудшит экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.

«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — сообщили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп все чаще заявляет, что экономика Кубы находится на грани краха. По словам американского лидера, основные доходы Куба получала благодаря Венесуэле, но после военной операции США в Каракасе и вывоза президента Николаса Мадуро лишилась ресурса. Трамп также обвинил кубинское правительство в вымогательстве денег у Венесуэлы, а 30 января он ввел режим чрезвычайного положения в США из-за Кубы.

Куба в ответ объявила режим международного ЧП.