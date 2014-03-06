Секрет элегантности Тины Канделаки

Это одна из самых ярких и оригинальных звезд на нашем телевидении

Многие менее авторитетные ведущие используют ее стиль как трафарет. Тина – отличный пример женщины, которая никогда не опускает руки из-за проблем, касаются ли они внешности или чего-то другого. Она убеждена: женщина должна занимать активную жизненную позицию и постоянно совершенствовать себя и внешне, и внутренне. Только так можно добиться успеха.

Тина родилась в Грузии 10 ноября 1975 года. После школы поступила в мединститут, но вскоре случилось судьбоносное событие – Канделаки попала на кастинг одного из грузинских телеканалов и прошла его.

Она с точностью до минуты помнит свой первый прямой эфир. Как-то раз руководству канала некого было поставить в кадр, поскольку все отправились на фестиваль. Программу доверили Тине.

Ее отец был уверен, что девушка не справится с задачей и испортит эфир. Но было решено, что лучше уж Тина с треском провалится и забудет о телевизионной карьере. В итоге она всё же провалила эфир, вот только на телевидении осталась, вопреки всему.

Фото с сайта tinakandelaki.ru

Телеведущая, писатель, продюсер...

Когда Тина достигла вершины карьеры в Грузии, она отправилась покорять Москву. В столице Канделаки пыталась найти работу – обзванивала столичные СМИ и предлагала свою кандидатуру.

Первое рабочее место в Москве было на М-радио. Далее перспективная ведущая сменила огромное количество программ: «Биз-ТВ» на телеканале «2Х2», «Алле, народ!» и «Я знаю все» на «Тв-6». Пять лет была ведущей «Деталей» на канале СТС, затем стала лицом программы «Самый умный». Именно благодаря этим программам ее узнала вся страна.

Сегодня Канделаки является одной из самых быстроговорящих телеведущих в России. Она еще и писатель – в 2007-м звезда выпустила книги «Большая детская энциклопедия эрудита» и «Конструктор красоты». Кроме того, Тина преуспела и в продюсерской деятельности – создала компанию «ОК Продакшн» и стала продюсером проекта «Самый умный».

«Личная жизнь – большой риск!»

В 1997 году Тина Канделаки познакомилась с бизнесменом Андреем Кондрахиным, а спустя два года пара официально оформила отношения. Плодами любви стали дочь Мелания и сын Леонтий.

Пара жила в полной гармонии одиннадцать лет, затем последовал развод. Истинную причину развода ни Тина, ни Андрей не разглашают. По одной версии, супруги устали друг от друга, а по другой, разрыв произошел из-за финансовых разногласий. Якобы, Тина просила супруга проконтролировать ремонт в пентхаусе, а результат работы оказался не таким, как хотела Канделаки.

После развода дети живут вместе с мамой. Несмотря на занятость, Тина минимум два раза в год вместе с детьми выбирается в отпуск в дальнюю страну по их выбору.

Сегодня ведущая не исключает возможности, что может снова влюбиться, но предпочитает жить размеренно, проводя огромное количество времени на работе. «Чтобы заниматься бизнесом, надо быть устойчивым во всех смыслах – и в физическом, и в психологическом. Личная жизнь – большой риск», – говорит Тина.

Фото с сайта tinakandelaki.ru

Элегантный эпатаж

Еще в 2006 году Канделаки стала обладательницей премии «Астра» в области моды и стиля – «Самая стильная телеведущая». И это абсолютно заслуженно, потому что на нашем телевидении не так много таких умеющих одеваться ведущих, как она.

Имидж экранной Тины совпадает с ее жизненным амплуа, и это неудивительно, ведь стиль был специально разработан на основе ее характера. Как и на экране, в жизни она часто перевоплощается из образа в образ, чувствуя себя органично и естественно. Ей не просто позволительны вещи, запретные для других, – они ей невероятно идут! Например, надеть красные колготки и наложить на глаза зеленые тени сможет не каждая, а вот Тине это подходит.

Слава девушки, которая умеет хорошо одеваться, закрепилась за Канделаки со времен «Деталей». Казалось, что у нее дома огромная гардеробная. На самом деле все платья для ведущей предоставляли на прокат, чтобы она могла провести эфир. Ну а в ее личном шкафу было несколько костюмов на выход, а также джинсы и куртки для повседневной носки. Первое дорогое платье Тина купила, готовясь к дебютной церемонии «ТЭФИ», – потрясающий наряд от Оскара де ла Рента стоимостью 3000 долларов. И хотя это было дорого, звезда не пожалела: оно и сегодня хранится в ее гардеробной.

Когда Тина стала совладельцем крупной медиакомпании, в ее графике появилось много деловых встреч, на которых уже нельзя было сидеть в джинсах и майке. Чтобы обновить гардероб, она наняла стилиста. Сегодня Канделаки стремится выглядеть элегантно, но в то же время модно. В ее гардеробе много эпатажных вещей и эффектных аксессуаров. Красная кожаная юбка на деловой встрече – это определенный вызов, но такие эксперименты Тина очень любит!

Звезда спокойно относится к брендам. Нравится Канделаки и винтаж: наряды и украшения «из бабушкиного сундука» прекрасно вписываются в её эпатажный и одновременно элегантный стиль.

Несмотря на то, что она уделяет огромное значение внешности, Тина знает, что внешнее и внутреннее должно пребывать в гармонии. Она убеждена: если люди сильно фокусируются на себе внешне, это происходит от одиночества и желания привлечь внимание. Она, как истинная деловая женщина, предпочитает завоевывать людей иными способами.

«Нужно помнить о том, что всегда найдутся женщины, у которых в бриллиантах больше каратов, – говорит Тина. – Если же ты определяешь свою ценность внутренним содержанием, ты всегда будешь непобедим».

Фото с сайта tinakandelaki.ru

Рыба, мёд и фитнес

От природы Канделаки склонна к полноте. «Я поправляюсь даже от вида еды», – как то пошутила звезда. Но ее железный характер сумел пересилить природу. Умеренность в еде и усиленные занятия спортом – вот девиз Канделаки. Уже очень много лет основная еда Тины – рыба и морепродукты. Кроме того, она не употребляет соль, даже в ресторанах просит принести пресные блюда. Знаменитость настолько строга к себе, что исключила из рациона все мучное, сладкое и жирное. Единственное, что она может себе позволить – это немного меда. Она добавляет мед в чай или воду, которую хорошо пить по утрам или же за час до сна. Если нужно резко похудеть, Канделаки устраивает себе «медовое голодание», когда весь день можно только пить воду с медом и лимоном. На стакан воды ведущая добавляет чайную ложку меда и кусочек лимона. При «медовом голодании» можно похудеть до 1 килограмма за день. По словам Тины, это очень эффективный метод.

Ну и а главный секрет ее стройности – спортзал! Судя по фото из тренажерного зала, Тина намерена взять «золото» на женском чемпионате по фитнесу. Минимум три раза в неделю по 2 часа Канделаки «работает» в спортзале, никогда не пропуская тренировки. Изящная Тина очень сильна физически и может поднимать серьезные тяжести – жмет до семидесяти килограмм.

«Без денег красоты не добиться!»

Несмотря на то, что за плечами Канделаки двадцатилетняя карьера на телевидение, где без грима просто не обойтись, ее кожа выглядит великолепно. И в этом заслуга самой Тины, в чем она с гордостью признается, говоря, что это результат серьезной работы над собой. «В красоте главное – кожа и запах, – говорит звезда. – Не длина ног и размер груди, а именно кожа и запах – это то, что мужчины всегда вспоминают, думая о нас. Её неуловимый запах, ее шелковистость и потом уже глаза, руки, губы».

Считая, что кожа должна быть в идеальном состоянии, Канделаки фанатично ухаживает за своим лицом. Она использует полный арсенал современной косметологии, начиная с массажа лица и заканчивая пластической хирургией. Выбирает лучшую косметику, особое значение придавая крему для век, ведь именно от него зависит, насколько свежей ты будешь выглядеть.

Ее мнение такое: «Без денег и больших усилий красоты не добиться. Только юные девушки могут быть красивы природной красотой. С возрастом красота женщины скорее зависит от ухоженности».

Цитата: «До тех пор, пока ты любишь жизнь, это видно на лице. А признаки увядания свидетельствуют о том, что человеку становится скучно жить, что внутри него злость и уныние. Лицо – это записная книжка».