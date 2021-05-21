Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера

Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера

В российский прокат вышло продолжение культовой серии фильмы ужасов «Пила. Спираль»

Городской праздник, когда никому не хочется думать о плохом. Но даже посреди разнузданного веселья действует ловкий карманник, внезапно нарывающийся на стража порядка — быстроногого судью. Оказавшись в тоннелях подземки, вершитель правосудия понимает, что его заманили в ловушку, вырваться из которой теоретически можно, только лишившись одной части тела.

Кровавая драма не ускользнула от внимания чернокожего следователя Зика, знавшего судью не понаслышке. В родном участке репутация у парня не ахти: из-за происшедшего несколькими годами раньше инцидента все его считают «крысой». В семье у него тоже нелады, а минимальное понимание у Зика устанавливается лишь с новым стажером — ответственным и обходительным. Вместе им придется искать маньяка, который просто неуловим, хоть и оставляет кругом подсказки.

«Пила. Спираль» - перезапуск франшизы, основной злодей которой Джон Крамер давно погиб. Но полицейские прекрасно осведомлены о его деяниях, поэтому какая-никакая ниточка к оригиналу протянута. Старых фанатов «Пилы» должна привлечь и олдскульная атмосфера полицейской драмы — с производственными подробностями и специфическим юмором висельника.

Но появляется в «Спирали» и нечто новенькое. В фильме особенно остро поставлен вопрос о «санитарах леса», которыми мнят себя современные борцы за социальную справедливость. Конечно, наиболее исчерпывающе и противоречиво эта проблема уже раскрывалась в дискуссионном «Джокере». Новый Джокер, в праведном гневе чиркающий на стенах кроваво красные спирали, тоже дает немало поводов для размышлений. Свои жуткие преступления он оправдывает «коррумпированностью» жертв. Но так ли уж они серьезно запятнаны? И можно ли вообще обойтись в этой профессии без перегибов?

Вопросы остаются открытыми — как и финал фильма. Однако последнее пытливому зрителю ясно с самого начала, потому что вряд ли бы стали возвращать франшизу ради единственного фильма с другими персонажами. Тем не менее, смотреть фильм, безусловно, стоит, потому что похож он на кровавый, но аттракцион.  

Кадры с сайта kino-teatr.ru

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