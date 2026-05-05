Макрон: Россия «бросила» Армению в 2020 году

17:28 5.05.2026

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Армения больше не находится под покровительством России. Об этом он заявил на форуме "Ереванский диалог" во вторник.

"Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. Война 2020 года (в Нагорном Карабахе - ), то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, - все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли", - цитирует Макрона "Интерфакс".

По его словам, "мы увидели, что Россия бросила Армению, поняли, что мечты не сбылись".

"Казалось, все свыклись с мыслью, что покровителем региона должна быть Россия, потому что Южный Кавказ, похоже, всегда нуждается в чьей-то защите", - заявил президент Франции.

Макрон находится в Армении с государственным визитом.