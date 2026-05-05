Макрон: Россия «бросила» Армению в 2020 году
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Армения больше не находится под покровительством России. Об этом он заявил на форуме "Ереванский диалог" во вторник.
"Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. Война 2020 года (в Нагорном Карабахе - ), то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, - все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли", - цитирует Макрона "Интерфакс".
По его словам, "мы увидели, что Россия бросила Армению, поняли, что мечты не сбылись".
"Казалось, все свыклись с мыслью, что покровителем региона должна быть Россия, потому что Южный Кавказ, похоже, всегда нуждается в чьей-то защите", - заявил президент Франции.
Макрон находится в Армении с государственным визитом.
А с 92 года армения подписала договор одкб, не забывай
Это не ври, армения входила в наш военный союз одкб, или у тебя память отшибло?
Вранье, пашинян просил помощи, ему отказали
То есть мы отказали союзнику в помощи потому что он кого то там снял с постов, ты понимаешь какой ты бред несешь?
Кто мешает нам установить правила? Вот кто? Если мы устроили произвол, если наши силовики за взятки все позволяют, то какой смысл жаловаться на то, что кто то этим всем пользуется. Почему в сша армяне так себя не ведут? Отвечу, потому что в сша им сразу рога пообламают, что нам мешает так сделать, при этом не предавая союзника? Даже больше скажу если нам армения не интересна, ок, согласен, мне она тоже не нужна, но зачем тогда мы брали ее в одкб, это же наша идея,наш военный союз, мы его организовали, зачем мы его создали? Чтобы вяличие показать?