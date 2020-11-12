Победа России, которая выступила главной силой, создающей мир
Война в Нагорном Карабахе закончилась. Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление, которое определит базовые принципы урегулирования конфликта.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, сообщается на сайте Президент России.
Достигнутые договоренности специально для портала KM.RU комментирует известный политолог Сергей Марков:
- Эти соглашения являются, по сути, революционным прорывом. Первое: они позволяют главное - остановить военные действия.
Второе: это, несомненно, большая победа Азербайджана, которая вызвала в этой стране ликование, ведь соглашения политически закрепляют его военные победы. Победы позволили перейти от модели «пять районов» к «семи районам», поскольку Азербайджану передаются семь районов плюс территории Нагорного Карабаха, освобожденные Азербайджаном в ходе военных действий.
Кроме того, Баку получает гарантированный проход по суше в Нахичевань. Это позволит поднять экономику и улучшить социальную жизнь там.
Те положения, которые были выгодны Армении, согласно мадридской и казанской формулам, теперь отброшены. Тогда речь шла о референдуме относительно статуса Нагорного Карабаха, что оставляло гипотетическую возможность провозглашения в будущем независимости Нагорного Карабаха. А сейчас все решается согласно резолюциям Совбеза ООН, признающим полную территориальную целостность Азербайджана.
Это воспринято в Армении как поражение и капитуляция. Да, правильная оценка. Недоговороспособность и провокативность лидера Армении Никола Пашиняна привела к тому, что возобновились боевые действия, которые оказались крахом. Это причина капитуляции, и сейчас Никол Пашинян вынужден был подписать договор, потому что альтернативой стало бы просто избиение молодых ребят в армянской военной форме. Многие бы погибли в котлах, подобным дебальцевскому и иловайскому.
В-третьих, это большая победа России, которая выступила главной силой, создающей мир и новую политическую конструкцию.
Россия выступила главным лидером, генератором и гарантом мира, политическим и военным гарантом, подтверждая свои дружеские отношения с Азербайджаном и Арменией.
По всей видимости, Никол Пашинян, который был и остается проамериканским политиком, окажется либо под российским контролем, либо будет заменен другим политиком.
Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков. Серьезное заигрывание с американцами, конечно, является предательством нашей родины в широком смысле этого слова. Пашинян родился в Советском Союзе, был пионером, салюты отдавал и так далее, а его уход в сторону американцев – это уже предательство.
Более того. Россия многое делала и делает для Армении. Мы поставляем Армении нефть, газ, алмазы по внутренним ценам. По тем же внутренним ценам, и чаще всего на российские же кредиты, поставляем оружие. Содержим за свой счет убыточную инфраструктуру, которую нам отдали за долги за наш же газ. За безопасность Армении отвечает российская база, на ее рубежах с Ираном и Турцией стоят российские пограничники.
Но Николу Пашиняну даже не пришло в голову, что перед тем, как начать обниматься с Западом, надо сначала научиться платить полную цену за газ и самому обеспечивать собственную безопасность. Это еще большее предательство
Остаются несколько вопросов, на которые необходимы ответы. Какова форма принуждения к выполнению договоренностей? В Азербайджане задают вопрос: а если с армянской стороны начнут стрелять, каковы будут действия России?
Все это - серьезные вопросы, на которые еще предстоит получить ответы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Социалистической России, в её исторических границах с автономиями-Арменией и Азербайджаном-
Отче наш, нельзя восстановить то чего не было. На запрос (а вдруг я чего не знаю?) "Социалистическая Россия" Яндекс выдаёт только радиостанцию (радио) и партию, то ли бывшую, то ли будущую. Не хочу вникать.
Не было никогда никакой социалистической России.
Была Советская Россия- Социалистическое российское государство в период после Октябрьской Социалистической революции 1917 года и до образования СССР в 1922 году.
Договор об образовании СССР был подписан Россией, Украиной, Белоруссией и ЗСФСР (Азербайджан, Армения, Грузия) 29 декабря 1922 года. 30 декабря 1922 года I-й Всесоюзный съезд Советов утвердил этот договор. Это и есть дата образования СССР.
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗССР - Грузия, Азербайджан и Армения) заключают настоящий Союзный договор об объединении в одно союзное государство – «Союз Советских Социалистических Республик»
Как -ТАК?
еврей за все время был один Ю. Андропов
... провокатор-бандеровец, все скулишь?! Твоя украшка влачит жалкое существование. Дальше будет еще хуже. Скоро вместо жалостливого пенсионера -ВВП, придут МОЛОДЫЕ РУССКИЕ ВОЛКИ, так они порвут твою хохляндию, как тузики -грелку. Готовься.
...только не надо всё извращать.
Русские солдаты и офицеры - миротворцы. И ни за кого воевать НЕ БУДУТ! Если армяне или азеры дернуться - будет как с грузиняками в 08.08.08. Отсюда простой вывод : Карабах -НАШ! Причем тут будет Военная Русская база, в Степанакерте с отличной инфраструктурой и ШИКАРНЫМ Аэропортом. Отсюда «простреливается» всё Закавказье, Сирия и Турции. Раз.
Второе, ВВП НИЧЕГО не обещал Донбассу в 14 году . Мало того, Донбассу было сказано: сами разбирайтесь с куевскими властями. Но жители Донбасса захотели, чтоб "было как в Крыму". А с какого перепугу?! Где тут выгода России?! Никакой! Так что не надо нагло врать!
ВВП - президент РФ, и он ОБЯЗАН блюсти ИНТЕРЕСЫ РУССКИХ и Россиян. Для остальных забугорных -тока гуманитарная помощь! Все.
Насчёт пантюркизма. Он имеет не больше шансов, чем Панславизм. Турки не различают нас, украинцев и поляков. А нам кажется что они все на одно лицо. Но там противоречий не меньше. Переставьте теперь, что тот же Иран начнёт играть на том, что азербайджанцы- шииты, и включит влияние своего неслабого духовенства. Или волжские народы. Там и язычники есть. Так что.....ХЗ