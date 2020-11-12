Победа России, которая выступила главной силой, создающей мир

11:15 13.11.2020

Сергей Марков: «Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»

Война в Нагорном Карабахе закончилась. Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление, которое определит базовые принципы урегулирования конфликта.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, сообщается на сайте Президент России.

Достигнутые договоренности специально для портала KM.RU комментирует известный политолог Сергей Марков:

- Эти соглашения являются, по сути, революционным прорывом. Первое: они позволяют главное - остановить военные действия.

Второе: это, несомненно, большая победа Азербайджана, которая вызвала в этой стране ликование, ведь соглашения политически закрепляют его военные победы. Победы позволили перейти от модели «пять районов» к «семи районам», поскольку Азербайджану передаются семь районов плюс территории Нагорного Карабаха, освобожденные Азербайджаном в ходе военных действий.

Кроме того, Баку получает гарантированный проход по суше в Нахичевань. Это позволит поднять экономику и улучшить социальную жизнь там.

Те положения, которые были выгодны Армении, согласно мадридской и казанской формулам, теперь отброшены. Тогда речь шла о референдуме относительно статуса Нагорного Карабаха, что оставляло гипотетическую возможность провозглашения в будущем независимости Нагорного Карабаха. А сейчас все решается согласно резолюциям Совбеза ООН, признающим полную территориальную целостность Азербайджана.

Это воспринято в Армении как поражение и капитуляция. Да, правильная оценка. Недоговороспособность и провокативность лидера Армении Никола Пашиняна привела к тому, что возобновились боевые действия, которые оказались крахом. Это причина капитуляции, и сейчас Никол Пашинян вынужден был подписать договор, потому что альтернативой стало бы просто избиение молодых ребят в армянской военной форме. Многие бы погибли в котлах, подобным дебальцевскому и иловайскому.

В-третьих, это большая победа России, которая выступила главной силой, создающей мир и новую политическую конструкцию.

Россия выступила главным лидером, генератором и гарантом мира, политическим и военным гарантом, подтверждая свои дружеские отношения с Азербайджаном и Арменией.

По всей видимости, Никол Пашинян, который был и остается проамериканским политиком, окажется либо под российским контролем, либо будет заменен другим политиком.

Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков. Серьезное заигрывание с американцами, конечно, является предательством нашей родины в широком смысле этого слова. Пашинян родился в Советском Союзе, был пионером, салюты отдавал и так далее, а его уход в сторону американцев – это уже предательство.

Более того. Россия многое делала и делает для Армении. Мы поставляем Армении нефть, газ, алмазы по внутренним ценам. По тем же внутренним ценам, и чаще всего на российские же кредиты, поставляем оружие. Содержим за свой счет убыточную инфраструктуру, которую нам отдали за долги за наш же газ. За безопасность Армении отвечает российская база, на ее рубежах с Ираном и Турцией стоят российские пограничники.

Но Николу Пашиняну даже не пришло в голову, что перед тем, как начать обниматься с Западом, надо сначала научиться платить полную цену за газ и самому обеспечивать собственную безопасность. Это еще большее предательство

Остаются несколько вопросов, на которые необходимы ответы. Какова форма принуждения к выполнению договоренностей? В Азербайджане задают вопрос: а если с армянской стороны начнут стрелять, каковы будут действия России?

Все это - серьезные вопросы, на которые еще предстоит получить ответы.