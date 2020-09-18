Зачем нужна резиновая краска

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Что такое резиновая краска?

Это инновационный продукт для окраски всевозможных поверхностей, начиная с детских площадок, фасадов зданий и крыш, стен в помещении, бетонного пола и заканчивая автомобилем. Название "резиновая" связано со свойствами эластичности и схожести краски с резиновой поверхностью. При этом резиновая краска является акриловой на водной основе, экологичной и безопасной.

Характеристика



Состав резиновой краски включает акрилатный латекс, отвечающий за эластичность, и специальный антифриз, благодаря которому краска выдерживает температурные перепады. В ней есть коалесцент, способствующий образованию пленки, и красящие компоненты, создающие широкую цветовую гамму. Специальный консервант оберегает краску от плесени и грибка.

Особенности:

высокая адгезия - сцепление с поверхностью; водонепроницаема;

выдерживает температурный диапазон от +60 до -50 градусов;

эластична, растягивается или сжимается под воздействием температур вместе с окрашенной поверхностью, поэтому не шелушится, не лопается и не отслаивается;

экологична и не имеет сильного запаха;

сохнет от 30 минут;

разбавляется водой, а не едким растворителем;

имеет полуматовую и нескользящую поверхность;

устойчива к механическому истиранию.

Область применения



Резиновая краска универсальна для стен, которые могут быть из кирпича, бетона, гипсокартона, зашпаклеваны или заштукатурены, а также покрашены старой краской, в том числе масляной.

В связи с экологичностью и отсутствием вредных веществ резиновая краска подойдет как для внутренних работ в детских учреждениях, так и на игровой площадке.

Краска на резиновой - антискользящей основе оптимальна для беговых дорожек, теннисных кортов и пола в спортивных помещениях. Используется в торговых залах и других местах массового скопления людей. Ею можно покрывать асфальт, делать разметку на дорогах.

Нескользкое покрытие с водоизоляционными свойствами незаменимо для помещений с высокой влажностью: санузлов, душевых, бань. Окрашивание бассейна из бетона в один или несколько цветов сделает его эстетически привлекательным и ярко расцветит воду.

Крыши из шифера, ондулина, загрунтованного черного металла, оцинкованного железа, черепицы следует окрашивать именно "краской-резиной" для увеличения срока службы поверхности и исключения протекания.

Подходит краска и для резиновых изделий. Из-за эластичности она не будет коробиться и лопаться. Благодаря своим свойствам она станет растягиваться и сжиматься вместе с окрашенным предметом.

Есть производители с сертификатами пожаробезопасности краски. При высокой температуре она съеживается как резина и не выделяет токсичных веществ. Ею можно красить пожарные выходы.

Перед покраской



Первое дело перед применением резиновой краски - подготовка поверхности, чтобы краска прослужила 8-10 лет (как заявлено производителями).

Трещины следует замазать. Совсем мелкие можно оставить - краска достаточно эластична, чтобы скрыть их. Со старых поверхностей нужно убрать все отстающие детали. Особенно гладкие площади следует обработать наждачной бумагой или железной щеткой. Важно обезжирить место окрашивания. При работе по масляной краске надо счистить все пузыри, шелушения и прочий мусор. Зашпаклевать и загрунтовать, если нужно.

Что стоит знать при покупке



Нужно знать, что будет окрашено, из какого материала состоит и какова площадь поверхности. Стоит задуматься о покупке подходящей грунтовки, если в этом есть потребность. Консультант посоветует лучший вариант: будет это резиновая краска металлу, по дереву или что-то более универсальное. Не стоит забывать про дополнительные инструменты для работы.

Зарубежные и отечественные производители предлагают свои варианты резиновой краски и по различной цене. Есть минимум 17 базовых цветов и несколько тысяч оттенков, получаемых в процессе смешивания.

Выбирая цвет, нужно помнить про маркость ярких и светлых оттенков, поэтому для пола или стен их следует использовать осмотрительно, ориентируясь на целевые особенности помещения. Зато пастельные цвета резиновой краски для потолка можно выбрать какие угодно.

Каждая инструкция для резиновой краски имеет свои тонкости, к примеру, время высыхания краски, возможный процент добавления воды, особенности цветовой гаммы.

Важно: просроченная краска не обладает своими свойствами в полном объеме. Может отслаиваться и лопаться. Поэтому особое внимание при покупке нужно обратить на срок годности.

Инструменты и приспособления



Пользоваться удобно кистью, валиком, краскопультом. В последнем случае нужен опыт, чтобы наносить краску равномерно. Она густая, поэтому сопло краскопульта следует выбирать большого диаметра и обеспечивать подходящее давление. Резиновая краска безопасна и особенной защиты при работе не требуется, кроме перчаток. Учитывая ее водную основу, отмыть все инструменты после окончания работ легко простым моющим средством.

Как правильно красить

Любую резиновую краску наносят 2-3 тонкими слоями, а не одним толстым. Перед следующим слоем нужно дождаться полного высыхания предыдущего.

Срок этот может различаться. Часто приводят время от получаса до часа. Профессионалы делают запас 1, 5-3 часа между окрашиваниями.

День работ нужно выбирать согласно погодным условиям. Стоит внимательно изучить инструкцию, при какой температуре можно красить резиновой краской, допустима ли работа с ней при ярком солнце или сильном ветре. При работе в холод желательно не красить ниже -5.

Краска на поверхности выдерживает низкую температуру, а вот хранить резиновую краску следует не ниже нуля градусов, и если ее слегка подморозили при транспортировке, то важно в течение нескольких часов подержать банки в теплом помещении.

По густоте и свойству нанесения акриловая резиновая краска похожа на мастику, а после высыхания она становится светлее.

Уход после покраски



Очищать от грязи поверхности, покрытые резиновой краской, можно любым бытовым моющим средством.

При соблюдении всей несложной технологии нанесения краска прослужит в практически неизменном виде несколько лет. Если она в месте большого скопления людей немного истерлась, например, на детской площадке или в спортзале, то можно немного подкрасить прямо по старой краске по резиновому покрытию, предварительно очистив поверхность от грязи, пыли и просушив. Но обычно в подкраске нет никакой потребности.

Нестандартные применения



Свойство резиновой краски - не только длительный срок службы, но и продление жизни тем поверхностям, которые она покрывает.

Защитить металлические элементы от коррозии или деревянный фасад от гниения поможет также резиновая краска. Ей даже красят батареи отопления, а еще автомобили, в том числе и пластиковые детали внутри. Не все производители рекомендуют такие эксперименты с автомашиной, поэтому покупая краску с такой целью, нужно проконсультироваться по конкретной марке ЛКМ. Продление жизни отдельным деталям автомобиля или его окраска целиком облегчает также уход за ним.

Кого-то не устраивает неглянцевая поверхность, есть даже любители покрывать резиновую краску лаком для придания блеска. Это дело вкуса. Другие не могут наносить ее достаточно равномерно в быстром темпе, ведь она быстро сохнет. Хотя при небольшом опыте работа с ней не вызывает особых сложностей.

Не на всех поверхностях получается использовать яркие и светлые цвета, учитывая их маркость. Но это не причины, чтобы отказываться от долговечного, экологически безопасного покрытия с большим количеством достоинств.

Фото: Стоп-кадры из видео с сайта rykinekruki.ru

