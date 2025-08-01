КняZz (концерт памяти Михаила Горшенева), 7 и 8 августа, VK Stadium

КняZz (концерт памяти Михаила Горшенева), 7 и 8 августа, VK Stadium

7 и 8 августа 2025 года Андрей Князев и группа "КняZz" выступят с традиционными концертами, посвящёнными Михаилу Горшенёву и группе "Король и Шут" в московском VK Stadium!

Программа в оба дня одинаковая!

Начало в 20.00.  

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