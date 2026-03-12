Fraank «Люболь» (интернет-сингл)

Fraank «Люболь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Fraank, Название: «Люболь», Стиль: брейкбит, Год: 2026

Fraank – даровитый саунд-продюсер, певец и битмейкер, умеющий жонглировать жанрами и создавать увлекательные жизненные истории в своих песнях. Используя самые современные и актуальные стили музыки, он сочиняет лаконичные, но глубокие тексты, в основе которых — сложное психологическое состояние его персонажей. Fraank любит балансировать на границе бешеного ритма и цепляющего мелодизма, грубости и нежности, цинизма и романтики.

Все эти черты можно при желании найти в новой песне Faank «Люболь». Уже в ее названии обозначены границы и контрасты между любовью и болью. Песня захватывает с первых же аккордов: многослойное клавишное интро приглашает к захватывающему путешествию в прихотливый внутренний мир влюбленных.

Текст «Люболи» пестрит упоминаниями различных модных реалий современного цифрового мира и одновременно дышит желанием вырваться из него. Тиндер,  Pinterest и шаффл одновременно манят и обжигают. Героине предстоит сбросить эту скорлупу, чтобы окончательно привлечь внимание неравнодушного к ней парня. Кроме того, ей нужно сформировать внутреннее содержание, которого было бы чуть более притягательным, чем начинка «Киндер-сюрприза» (нельзя не отметить блестящую иронию автора!). И все это, в конечном итоге, ради того, чтобы дать волю своей «люболи» и попробовать ее исцелить.

Песня «Люболь» была уже экранизирована. В ролике изящная девушка идет без верхней одежды по заснеженному лесу, невзирая на мороз. Над ней кружат черные вороны, отражающие, вероятно, ее душевную хмурь. Все это говорит о том, что «Люболь» - гораздо сильнее самых ощутимых физических воздействий.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
ЦБ на полгода продлил запрет на снятие наличных в валюте
Трамп возложил ответственность за удар по школе для девочек на сам Иран
Уиткофф просил Москву не передавать Ирану разведданные
Избранное
«Поход Запада на Москву вызван намерением за счёт трофеев от победы над Россией решить свою ресурсную проблему»
Леша Закон «По е...чку + Бухнуть и помахаться» (CD-R)
Алексей Смирнов: трагический комик
Вася Васин («Кирпичи»), 1 марта, «16 Тонн»
Маленькие удовольствия рулят!
Американка, которая отказывается носить маску
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Выиграй билет на концерт группы «Электропартизаны»!
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Армейский чек-лист. Вооруженные силы России определили приоритетные планы по боевой подготовке
Занимайтесь местными разборками у себя на родине, а не в Москве
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации