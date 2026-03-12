Fraank «Люболь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Fraank, Название: «Люболь», Стиль: брейкбит, Год: 2026

Fraank – даровитый саунд-продюсер, певец и битмейкер, умеющий жонглировать жанрами и создавать увлекательные жизненные истории в своих песнях. Используя самые современные и актуальные стили музыки, он сочиняет лаконичные, но глубокие тексты, в основе которых — сложное психологическое состояние его персонажей. Fraank любит балансировать на границе бешеного ритма и цепляющего мелодизма, грубости и нежности, цинизма и романтики.

Все эти черты можно при желании найти в новой песне Faank «Люболь». Уже в ее названии обозначены границы и контрасты между любовью и болью. Песня захватывает с первых же аккордов: многослойное клавишное интро приглашает к захватывающему путешествию в прихотливый внутренний мир влюбленных.

Текст «Люболи» пестрит упоминаниями различных модных реалий современного цифрового мира и одновременно дышит желанием вырваться из него. Тиндер, Pinterest и шаффл одновременно манят и обжигают. Героине предстоит сбросить эту скорлупу, чтобы окончательно привлечь внимание неравнодушного к ней парня. Кроме того, ей нужно сформировать внутреннее содержание, которого было бы чуть более притягательным, чем начинка «Киндер-сюрприза» (нельзя не отметить блестящую иронию автора!). И все это, в конечном итоге, ради того, чтобы дать волю своей «люболи» и попробовать ее исцелить.

Песня «Люболь» была уже экранизирована. В ролике изящная девушка идет без верхней одежды по заснеженному лесу, невзирая на мороз. Над ней кружат черные вороны, отражающие, вероятно, ее душевную хмурь. Все это говорит о том, что «Люболь» - гораздо сильнее самых ощутимых физических воздействий.