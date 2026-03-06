Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA

Журналист Такер Карлсон отошел от принципов движения MAGA (Make America Great Again) и теперь не является его частью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News после того, как журналист раскритиковал американскую операцию против Ирана.

«Такер сбился с пути. Я уже давно знал, что он не MAGA», – приводят его слова «Ведомости».

Несмотря на успех Трампа в сенате, его бывшие союзники, такие как Карлсон, журналистка Меган Келли, а также бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа.

  1. 06.03.2026, 17:48
    Гость: TY

    Взглянем на историю и аналогии. 1000 лет назад варяги были главной силой в Европе. Под их руководством были созданы сильнейшие страны. Они господствовали везде вплоть до петровских времен, когда Петр разбил уже остатки былого величия в виде Шведской Империи. Лет 500 назад начали подниматься немцы, и со временем захватили власть почти во всех европейских странах. Окончилось это дело тем, что СССР добил остатки немецкого господства в 45-м. Теперь еврейское время, которое начало проклевываться еще в 19-м веке, и они фактически взяли власть во всех западных странах, включая и СССР. И каждый раз все повторяется: подъем нации, построение успешной империи и участие в делах и других стран, закат империи. Конечно, до заката мы можем не дожить. Да и какая разница? Все ведь опять повторится.

  2. 06.03.2026, 17:30
    Гость: stalker

    Тем хуже для Трампа. Может статься так, что скоро в MAGA серьезных медийных личностей вообще не останется. И само движение сойдет на нет из-за самодурства Трампа. Многие сами из него выйдут.

  3. 06.03.2026, 17:07
    Гость: И.Якут

    1. Андраник Мигранян пару лет назад назвал Такера возможным будущим президентом США. Нельзя исключать такого развития событий.
    2. Хвост виляет собакой. Как ни странно, такое случается, и даже часто. Многие считают, что русофобия, исходящая от прибалтов и пшеков, привела в конечном итоге к общей истерии на западе. Судя по всему, обратная реакция не заставит себя ждать.
    3. Похоже, пожар войны на ближнем Востоке разгорается, и 10 лет, отведенные израиловке, похоже становятся реальностью (и по Жирику, и по старцам).
    4. И вот здесь главный вопрос, к которому надо быть готовыми - куда двинут после краха богоизбранные? В Одессу? Крым? или Биробиджан?

  5. 06.03.2026, 16:33
    Гость: Вы до сих пор

    Так и не рассказали нам, что конкретно плохого Иран сделал Израилю, что евреи решили бомбить Иран.

Все комментарии (19)
