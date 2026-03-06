Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA

13:44 6.03.2026

Журналист Такер Карлсон отошел от принципов движения MAGA (Make America Great Again) и теперь не является его частью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News после того, как журналист раскритиковал американскую операцию против Ирана.

«Такер сбился с пути. Я уже давно знал, что он не MAGA», – приводят его слова «Ведомости».

Несмотря на успех Трампа в сенате, его бывшие союзники, такие как Карлсон, журналистка Меган Келли, а также бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа.