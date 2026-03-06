Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA
Журналист Такер Карлсон отошел от принципов движения MAGA (Make America Great Again) и теперь не является его частью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News после того, как журналист раскритиковал американскую операцию против Ирана.
«Такер сбился с пути. Я уже давно знал, что он не MAGA», – приводят его слова «Ведомости».
Несмотря на успех Трампа в сенате, его бывшие союзники, такие как Карлсон, журналистка Меган Келли, а также бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа.
Взглянем на историю и аналогии. 1000 лет назад варяги были главной силой в Европе. Под их руководством были созданы сильнейшие страны. Они господствовали везде вплоть до петровских времен, когда Петр разбил уже остатки былого величия в виде Шведской Империи. Лет 500 назад начали подниматься немцы, и со временем захватили власть почти во всех европейских странах. Окончилось это дело тем, что СССР добил остатки немецкого господства в 45-м. Теперь еврейское время, которое начало проклевываться еще в 19-м веке, и они фактически взяли власть во всех западных странах, включая и СССР. И каждый раз все повторяется: подъем нации, построение успешной империи и участие в делах и других стран, закат империи. Конечно, до заката мы можем не дожить. Да и какая разница? Все ведь опять повторится.
Тем хуже для Трампа. Может статься так, что скоро в MAGA серьезных медийных личностей вообще не останется. И само движение сойдет на нет из-за самодурства Трампа. Многие сами из него выйдут.
1. Андраник Мигранян пару лет назад назвал Такера возможным будущим президентом США. Нельзя исключать такого развития событий.
2. Хвост виляет собакой. Как ни странно, такое случается, и даже часто. Многие считают, что русофобия, исходящая от прибалтов и пшеков, привела в конечном итоге к общей истерии на западе. Судя по всему, обратная реакция не заставит себя ждать.
3. Похоже, пожар войны на ближнем Востоке разгорается, и 10 лет, отведенные израиловке, похоже становятся реальностью (и по Жирику, и по старцам).
4. И вот здесь главный вопрос, к которому надо быть готовыми - куда двинут после краха богоизбранные? В Одессу? Крым? или Биробиджан?
на стол?
Так и не рассказали нам, что конкретно плохого Иран сделал Израилю, что евреи решили бомбить Иран.