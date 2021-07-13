Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина

11:52 13.07.2021

Министр культуры Украины считает, что трактовка исторических фактов в статье Путина «не оригинальна», так как переписывать историю начали еще «русские цари»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом России Владимиром Путиным не отличается «особой оригинальностью» и обвинил русских царей в переписывании истории.

«Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы единстве россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что на Украине будут праздновать независимость страны, «которая на самом деле своими корнями уходит в более чем в тысячелетнюю историю», пишет РБК.

«Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия», - заявил он.

Напомним, 12 июля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Статья вышла на русском и украинском языках, в ней президент назвал современную Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи». Он заявил, что «большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов» и поэтому «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки».

Также Путин считает, что из СССР Украина вышла мощной державой с передовыми отраслями промышленности и развитой наукой, а сейчас она беднейшая страна Европы. «Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений», - написал он.

Закончил он свою статью тем, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». По его словам, «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией», так как русские и украинцы - «один народ».