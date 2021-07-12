Опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

20:02 12.07.2021

На сайте Кремля опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Она вышла на русском и украинском языках.

Путин в статье назвал бедой и трагедией «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной».

«Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства»,— цитирует Путина «Коммерсант». Он заявил, что Россия никогда не будет «анти-Украиной». «А какой быть Украине — решать ее граж­данам»,— добавил президент. Владимир Путин убежден, что «подлинная суверенность Украины воз­ожна именно в партнерстве с Россией».

Президент России высказал свою позицию о том, что русские и украинцы — это один народ, на прямой линии. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что мы «точно не один народ».