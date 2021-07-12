Опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

Владимир Путин

На сайте Кремля опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Она вышла на русском и украинском языках.

Путин в статье назвал бедой и трагедией «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной».

«Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства»,— цитирует Путина «Коммерсант». Он заявил, что Россия никогда не будет «анти-Украиной». «А какой быть Украине — решать ее граж­данам»,— добавил президент. Владимир Путин убежден, что «подлинная суверенность Украины воз­ожна именно в партнерстве с Россией».

Президент России высказал свою позицию о том, что русские и украинцы — это один народ, на прямой линии. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что мы «точно не один народ». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 00:31
    Гость: Ржавчина

    При коммунистах мы все были одним народом, при ворах и предателях мы стали разными народами. Только в этом все дело! Не удивительно будет, если и нынешний единый российский народ разбежится по разным враждебным государствам, если не изменить политическое устройство государства!

  2. 13.07.2021, 00:29
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Это чё больше никаких идей у бункерного о стране нет . Только о едином народе и всё . И так каждый месяц . Вова клоунала надоела .

  3. 13.07.2021, 00:20
    Гость: фёдор

    Видно надежды вернуть Украину под влияние России НЕТ,отсжда и эти стоны и заклинания. Силой не получится,хоть и очень хочется. А один или не один народ то не важно, народ Украины не хочет вернуться в середину 20го века, куда стремится Россия.

  4. 13.07.2021, 00:18
    Гость: надо будет почитать статейку, для смеха

    кто писал-то?
    Небось Наталья Тимакова...До этого у них спич-райтером была Джохан Поллыева, подружка Тани Дьяченко.

  5. 13.07.2021, 00:18
    Гость: Писатель!

    Читал и плакал, это же надо так, один народ сделать не одним, да ещё врагами. А вот кто это сделал, он статью об этом написал? Или он как кот Васька, не пишет, а делает. Нам бы такого Ваську!

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