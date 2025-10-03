Фандом Фест ВКонтакте, 22-23 ноября, Main Stage
Хедлайнерами фестиваля станут корейские звезды EVERGLOW, 8TURN и DKB, а также китайский певец и блогер Син Кайчжэн.
Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой зоной и фотоплощадкой. Посетителей ждут презентации проектов, турниры, кинопоказы и дискуссии о будущем геймдева и нейросетях.
Среди участников — актёры дубляжной студии «Студийная Банда», озвучившие персонажей «Атаки титанов» и «Клинка, рассекающего демонов». Платформа «Фогейм» представит культовые MMO, включая Lineage 2, Aion и Black Desert.
В литературной программе — паблик-токи с Асей Лавринович, Ритой Хоффман, Ариной Цимеринг, авторами и художниками издательства BUBBLE, блогерами Marshmallow Books и экспертами «Альпины».
Кинораздел представят создатели экранизации «Твоё сердце будет разбито», нового сезона «Вампиров средней полосы», полнометражных «Смешариков» и триллера «Чёрный шёлк». Эксклюзивно для гостей покажут материалы из «Возвращения в Сайлент Хилл».
