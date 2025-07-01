Александр Иванов, 6 июля, Зеленый театр ВДНХ

16:25 1.07.2025

Александр Иванов и группа «Рондо» дадут концерт «40 лет на бис» 6 июля в Зеленом театре ВДНХ

Александр Иванов и группа «Рондо» — это штучный товар, подобный которому сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки. Еще в конце 80-х концертная география коллектива была настолько широкой, что им могла бы позавидовать любая современная «звезда». «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты и многие другие песни зал всегда поёт хором, это любимая музыка нескольких поколений.

Начало в 20.00.