Александр Иванов, 6 июля, Зеленый театр ВДНХ

Александр Иванов, 6 июля, Зеленый театр ВДНХ

Александр Иванов и группа «Рондо» дадут концерт «40 лет на бис» 6 июля в Зеленом театре ВДНХ

Александр Иванов и группа «Рондо» — это штучный товар, подобный которому сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки. Еще в конце 80-х концертная география коллектива была настолько широкой, что им могла бы позавидовать любая современная «звезда». «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты и многие другие песни зал всегда поёт хором, это любимая музыка нескольких поколений.

Начало в 20.00.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Война на Ближнем Востоке сменилась то ли миром, то ли паузой
Разгром Ирана: три аспекта ирано-израильской войны
Кадыров поблагодарил Путина за личное поздравление его сына со свадьбой
Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге
Избранное
Арт-кабаре СеЛяВи «Психотерапия»
Безопасность в Cети: удаление приложений или блокировка сервисов?
В Зеленограде разработали лекарство от рака легких, не разрушающее здоровые клетки
Лампасы feat. Илья Ефимов «Этот мир» (интернет-сингл)
«Экономика в расчете на вчерашний день»: на кого рассчитан спектакль с заморозкой цен
«Никакая, даже самая разумная идеология не может быть реализована, если не будет реабилитирован и не расправит плечи русский народ»
Принцесса Диана: тайны жизни и смерти
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
7 отличий «Где-то ты» (интернет-сингл)
Эвакуация гражданского населения из зоны боевых действий в ЛНР
Тагир Ситдеков — биография и карьера
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации