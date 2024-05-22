Lori! Lori! «Light» (интернет-релиз)

Исполнитель: Lori! Lori!, Название: «Light», Стиль: акустический рок, Год: 2024

Группа с женским вокалом Lori! Lori! Существует уже 15 лет, отдавая явное предпочтение альтернативному звучанию, но за этот срок не утратила жажды к экспериментам. Свежий EP команды — это мини-ретроспектива песен за все периоды существования команды (за исключением первого альбома «Все неправильно», выбивающимся своим панк-звучанием) в новых полуакустических аранжировках.

У этого релиза как минимум две цели. Первую озвучивает сама вокалистка команды Мария Соколова: подчеркнуть мелодичность, плавные переходы и задушевность давно знакомых песен. В новых аранжировках они действительно заиграли всеми красками, будь то сингл 2018 года «Поверить», который в кульминации не взрывается теперь гитарным буйством, а переходит в симфонический саунд, или динамичная «Завяжи глаза» из альбома «Меланхолия» (2013), в которой акустическая ритм-гитара прекрасно сочетается с электронными пульсациями.

Но есть ощущение, что выстраивая известные песни именно в таком порядке, и в новом звуковом дизайне, участники Lori! Lori! хотели высветить процесс обретения человеком подлинной веры, которая, как известно, предпочитает тишину, а не бряцание громоподобными лозунгами. Заглавная песня «Поверить», казалось бы, фиксирует полную неспособность героини к постижению вечных истин.

Но сама жажда веры никогда не остается без ответа свыше. Особенно, когда человек перестает вестись на соблазны бренного мира, как это происходит в песне «Завяжи глаза». В песне, помимо прочего, заметно бережное отношение Марии Соколовой к русскому языку — недаром каждая песня релиза «Light» будет экранизирована в Павильоне центра славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Текст сам по себе очень сильный, а единственное ненормативое слово из оригинала было заменено в нынешней версии на «очумевшей». Слово, как известно, это — Сам Бог. Но не менее значима в тексте «Завяжи глаза» и числовая символика, с помощью которой Господь упорядочивал мир. Так, нежность именуется «семихвостой», ведь 7 — это число высшего совершенства. А духовный ступор «на стыке тоски с онемением» ассоциируется с числом 5, которое как раз и воплощает материальный мир, от которого в начале песни стремились уйти.

Впрочем, упомянутые в тексте «Завяжи глаза» «пять стадий» в новом контексте как раз отлично сочетаются с каждой из пяти песен релиза, знаменующих собой новый этап духовного развития героини (обратите внимание также на дизайн обложке, где пятичастность тоже оригинально обыграна). Кризисный момент в «Поводке» ассоциируется с расколотым пополам Небом, ведь она не может установить с ним прямую связь из-за невозможности выразить обуревающие ее замыслы. Радикальное решение приходит в следующей композиции «Все сжечь», когда ненужный багаж знаний и опыта предается огню, благодаря чему открываются новые каналы, и героиня получает возможность «укрыться небом».

Окончательный разрыв с обременительным прошлым происходит в финальной песне «Оревуар! Монамур! Пока!» - пожалуй, самой удачной в ЕР «Light». Скрипка Людмилы Маховой из группы «Дайте Два» передает здесь богатейшую палитру — от сожаления и страха до яростного прорыва к подлинной реальности и радости от долгожданного обретения внутренней свободы. Между прочим, из этой песни становится ясно, что процесс обретения веры явно увенчался успехом, потому что героиня отдает собеседнику «все, во что верила», ну а сама выходит на новый круг в своем стремлении к совершенству.