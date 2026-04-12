Александр Проханов: «В Новороссии не будет места стяжательству, насилию, лжи, попранию слабых сильными, угнетению бедных богатыми. Это будет земля справедливости, земля одухотворённых, богоподобных людей, исповедующих вселенские идеалы добра»

Новороссия — таинственное, пьянящее воображение слово. В нём новая Россия — новое царство, новая небывалая земля, новый восхитительный преображённый народ. Новороссия — небесная, идеальная, былинная, могущественная, бесподобная. Новороссия — это Русская Мечта, русский рай, русское Беловодье. Новороссия то всплывает в русском сознании, то вновь исчезает, тает, погружается в глубины Русской Истории. И вновь встаёт из пучины — Атлантида в своей божественной красоте.

Новороссию отнимают у России, иначе её нарекают, уводят за её пределы города и земли, ожесточают против России, но она, истерзанная, изуродованная, потеряв своё имя, продолжает возглашать: "Я русская, я новая, я небесная, я бессмертная". Сегодня Новороссия — это поле битвы. Её границы очерчиваются взрывами ракет, её города — на карте военных действий, её сёла — в военных репортажах, её новые русские в бронежилетах и касках, увешанные гранатами, идут на штурм опорников. Новороссия вновь возвращается в русское лоно — обугленная, окровавленная, в бинтах, с переломами, и Россия, раскрыв объятия, принимает её — родную, драгоценную, данную ей Богом.

Русский народ тоскует по великим деяниям, мечтает о великих проектах, ещё не забытых, таких как советский космос, ядерный советский проект, целина, БАМ, Арктика, перелёт на винтовых самолётах через Северный полюс, создание небывалых городов и заводов. Россия ищет свои великие свершения. Она великая не только своей территорией, обилием нефти, алмазов и золота. Она великая своими помыслами, своей устремлённой к небу философией и культурой, своей политической мыслью, которая зарождается в тесном подполье и несётся в космическую божественную бесконечность. Таким всенародным, возвышенно прекрасным может стать проект "Новороссия".

Миллионы людей находятся сегодня в зоне боёв, они отвоёвывают Новороссию для России. Они отстраивают её разорённые города, они закрывают глаза своим убитым товарищам, они ставят русские флаги в освобождённых городах и селениях. Это новороссцы, они новейшие русские, они те новые люди, которые совершают русский исторический подвиг. Им принадлежит Новороссия, им предстоит превратить Новороссию в русское Беловодье, в русский рай земной, тот утерянный рай, которого не удалось достичь советским людям, и они, остановленные в своём восхождении, передали завет следующим поколениям. Проект "Новороссия" протачивает для Русской Истории новые русла, осиливает мглу, усталость, неверие, дарит драгоценное мировоззрение, объединяющее все народы России, идущие в бой за Новороссию.

В Новороссии не будет места стяжательству, насилию, лжи, попранию слабых сильными, угнетению бедных богатыми. Это будет земля справедливости, земля одухотворённых, богоподобных людей, исповедующих вселенские идеалы добра, которым учат христианство, буддизм, ислам, шаманы чукотских стойбищ, волхвы священных марийских рощ. Общество, которое сложится в Новороссии, не будет коммуной, не будет монастырём. Оно будет обществом солидарных людей, способных создать гармонию поколений, национальностей, вероисповеданий, укладов. В Новороссию народ привнесёт всё лучшее, о чём он сегодня мечтает. Он восстановит разорённые города и поставит на месте развалин строения ослепительной, небывалой красоты. И пусть об этом сегодня мечтают русские архитекторы.

На месте сожжённых, расщеплённых артиллерией лесных насаждений встанут новые русские леса, и тема русского леса, священного для народного сознания, будет воплощена в Новороссии. В Новороссии появятся новые храмы, не уступающие в своей мистической красоте собору Василия Блаженного. Появятся мосты, ещё прекраснее, чем божественный Крымский мост. В университетах Новороссии станут учительствовать самые яркие и отважные историки, политологи, кибернетики. Здесь совершатся открытия в биологии, в генной инженерии, в цифровой индустрии. Искусственный интеллект Новороссии поможет людям выстраивать своё бытие на основе самых возвышенных человеческих теорий — от Аристотеля до Вернадского, от Серафима Саровского до Николая Фёдорова.

Новороссия — не утопия. Это сверкающее русское восхождение, которое сегодня, в пору туманов и мглы, продолжает сверкать. Все, кто сегодня сражается за Новороссию, все, кто выстраивает её разорённые города и селения, все, кто на оборонных заводах строит оружие, все, кто сегодня в глубоком тылу плетёт маскировочные сети, все поэты и музыканты, слагающие о Новороссии песни, — все они — землепроходцы, торящие бесконечный русский путь от дымящихся воронок к райским садам.